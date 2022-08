Quem são os candidatos ao governo do Mato Grosso nas eleições de 2022

A disputa pelo governo do Mato Grosso nas eleições deste ano está entre quatro candidatos, de acordo com dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Veja a lista completa de candidatos a governador do Mato Grosso, formatada por ordem alfabética.

Márcia Pinheiro (PV)

A administradora de empresas Márcia Aparecida Kuhn Pinheiro, 54 anos, atual primeira-dama de Cuiabá, é a candidata do PV para o governo do MT. Nascida em Santa Izabel d’Oeste (PR), a candidata se mudou para a capital do Mato Grosso na adolescência e dirigiu as empresas da família até 1995. O candidato a vice na chapa é Vanderlucio Rodrigues (PP).

Mauro Mendes (União Brasil)

O atual governador do Mato Grosso, Mauro Mendes, 58 anos, é candidato à reeleição. Formado em Engenharia Elétrica, foi prefeito de Cuiabá entre 2013 e 2016. Antes disso, presidiu a Federação das Indústrias do Estado do Mato Grosso (FIEMT) e o sistema Sesi/Senai. O candidato a vice na chapa é Otaviano Pivetta (Republicanos).

Moisés Franz (PSol)

O servidor público estadual Moisés Franz, 56 anos, nascido em Poá (SP), concorreu ao governo do Espírito Santo em 2018 e é novamente a opção do PSol para a disputa. O candidato a vice na chapa é Frank Melo, do mesmo partido.

Pastor Marcos Ritela (PTB)

O pastor da Igreja Assembleia de Deus Marcos Roberto Lessa Ritela, 45 anos, é o candidato do PTB ao governo do Mato Grosso. Nascido em Ubiratã (PR), ele é pastor há mais de 20 anos. O vice na chapa é Alvani Laurindo, do mesmo partido.

Candidatos ao Senado pelo estado do Mato Grosso

Antonio Galvan (PTB)

Feliciano Azuaga (Novo)

Jorge Yanai (DC)

José Roberto (PSol)

Kássio Coelho (Patriota)

Neri Geller (PP)

Wellington Fagundes (PL)

