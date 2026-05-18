Flávio Bolsonaro vai a SP para reuniões com mercado financeiro após crise com Vorcaro

Flávio Bolsonaro embarca nesta quarta-feira para São Paulo para uma série de reuniões com empresários, investidores e representantes do mercado financeiro ligados à Faria Lima.

A movimentação ocorre em meio ao esforço de seu entorno para conter os impactos políticos e econômicos da crise envolvendo o banqueiro Daniel Vorcaro.

Segundo interlocutores, a viagem faz parte da estratégia da pré-campanha do PL para reforçar a interlocução com o empresariado após dias de desgaste político.

A avaliação de aliados é que o episódio ligado às negociações para financiar o filme “Dark Horse”, sobre Jair Bolsonaro, gerou ruídos no mercado e abriu questionamentos sobre a viabilidade eleitoral do senador.

Agenda em Brasília antes da viagem

Antes de embarcar, Flávio cumpre nesta segunda-feira uma agenda política em Brasília voltada à reorganização interna da pré-campanha. O dia será dedicado a reuniões com aliados para definir os próximos passos da campanha presidencial.

Integrantes do entorno afirmam que a orientação é ampliar a presença pública do senador nas próximas semanas, com viagens, agendas econômicas e entrevistas, em uma tentativa de transmitir estabilidade após a primeira grande turbulência da pré-campanha.

Aliados afirmam que os encontros com empresários já vinham sendo planejados antes da divulgação da reportagem do Intercept Brasil, mas foram incorporados ao plano de reação após a repercussão do caso Master.

Além das reuniões em São Paulo, o senador participou no fim de semana de agendas em Sorocaba e Campinas, voltadas à articulação do PL no estado. Ele retornou a Brasília antes da nova viagem prevista.

Pressão no mercado e disputa política

A relação entre Flávio Bolsonaro e Vorcaro dominou discussões entre empresários e operadores financeiros durante a Brazil Week, em Nova York, e ampliou a pressão sobre a pré-campanha bolsonarista.

Interlocutores próximos ao senador admitem preocupação com o impacto da crise no momento em que setores do mercado vinham consolidando apoio à candidatura para 2026.

Dentro da campanha, auxiliares avaliam ainda que o episódio fortaleceu movimentos da direita em torno de alternativas como o governador de Minas Gerais Romeu Zema, visto como nome com maior aceitação no segmento empresarial.

*Com o Globo