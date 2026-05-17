Cacique Raoni é transferido para UTI com quadro de pneumonia

O cacique Raoni Metyktire, 94, foi internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Dois Pinheiros, em Sinop, no norte do Mato Grosso. A informação consta de boletim médico divulgado neste domingo.

De acordo com a unidade hospitalar, o líder indígena trata uma pneumonia e encontra-se "clinicamente estável". A transferência para o setor de cuidados intensivos foi feita no sábado em caráter preventivo, diante da necessidade de acompanhamento contínuo do quadro.

Raoni convive com um histórico clínico delicado: tem Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC), cardiopatia tratada com marcapasso e insuficiência cardíaca.

Esta é a segunda passagem do cacique pelo hospital em poucos dias. Ainda na semana retrasada, ele havia sido internado em razão de fortes dores na região abdominal, mas chegou a receber alta. O retorno à internação ocorreu na última quinta-feira.

A piora no estado de saúde já vinha sendo monitorada pela equipe próxima ao líder Kayapó. Em 7 de maio, o Instituto Raoni divulgou comunicado em suas redes sociais suspendendo a agenda do cacique. O texto, endereçado a "parceiros, lideranças, comunidades e demais simpatizantes", justificou a medida por "questões de saúde".

Há décadas, Raoni se consolidou como uma das vozes mais persistentes na defesa da Amazônia. Internacionalmente reconhecido, é tido como um dos maiores expoentes da luta pela preservação da floresta e dos direitos dos povos originários.

Com Agência O Globo