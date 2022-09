Quem são os candidatos ao Senado pelo Ceará nas eleições de 2022

O estado do Ceará tem quatro nomes que vão disputar o cargo de senador da República nas eleições de 2022, de acordo com dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Veja a lista completa de candidatos a senador pelo estado do Ceará, formatada por ordem alfabética.

Candidatos ao Senado pelo estado do Ceará

São quantas vagas para o Senado em 2022

Conhecida como "a casa dos estados", cada unidade federativa tem três representantes, de forma igualitária, no Senado. O mandato de senador da República é de oito anos. Por conta disso, há eleições em que cada estado elege dois senadores, e em outras apenas um. Em 2022, há uma vaga em disputa.

Candidatos ao governo do Ceará

Capitão Wagner (União Brasil)

Chico Malta (PCB)

Elmano de Freitas (PT)

Roberto Cláudio (PDT)

Serley Leal (UP)

Zé Batista (PSTU)

*Veja o perfil de todos os candidatos ao governo do Ceará.

Veja como foram as últimas pesquisas eleitorais de 2022: