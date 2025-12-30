IPVA 2026: confira o calendário de vencimento de cada estado do Brasil

IPVA: calendário do pagamento varia em cada unidade da federação (Levi Bianco/Getty Images)
Colaboradora
Publicado em 30 de dezembro de 2025 às 13h19.
Com o ano novo, muitos estados já iniciam o calendário de pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) de 2026.
Não pagar o IPVA pode resultar em multa e até perda de licenciamento de um novo veículo. Em alguns estados, como em São Paulo, por exemplo, o veículo pode até ser apreendido, além de multa e sete pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH).
Para evitar multas e outras punições, o proprietário do veículo precisa se atentar às datas e condições de pagamentos do IPVA em seu estado. Confira, abaixo, a lista das normas no país.
O estado de São Paulo possui cerca 30,1 milhões de veículos, dos quais 19,2 milhões estão sujeitos ao recolhimento do IPVA e 9,9 milhões estão isentos por terem mais de 20 anos de fabricação, enquanto cerca de 1 milhão são considerados isentos pois pertencem à taxistas, pessoas com deficiência, igrejas, entidades sem fins lucrativos, veículos oficiais e ônibus/micro-ônibus urbanos.
O pagamento varia com a placa do veiculo. Não pagar o imposto faz com que o proprietário seja sujeito a multa de 0,33% por dia de atraso e juros de mora com base na taxa Selic. Passados 60 dias, o valor da multa sobe em 20% do valor do imposto.
Para quem quiser pagar à vista em janeiro, receberá desconto de 3%. Também é possível fazer o pagamento em um cota única em fevereiro, sem desconto, ou parcelado em até 5 vezes, entre janeiro e maio de 2026.
Confira o calendário de pagamento:
|janeiro
|fevereiro
|março
|abril
|maio
|Parcela
|1ª Parcela ou Cota Única COM
Desconto
|2ª Parcela ou Cota Única SEM Desconto
|3ª Parcela
|4ª Parcela
|5ª Parcela
|Placa
|Vencimento
|Vencimento
|Vencimento
|Vencimento
|Vencimento
|Final 1
|12/jan
|12/fev
|12/mar
|12/abr
|12/mai
|Final 2
|13/jan
|13/fev
|13/mar
|13/abr
|13/mai
|Final 3
|14/jan
|14/fev
|14/mar
|14/abr
|14/mai
|Final 4
|15/jan
|15/fev
|15/mar
|15/abr
|15/mai
|Final 5
|16/jan
|16/fev
|16/mar
|16/abr
|16/mai
|Final 6
|19/jan
|19j/fev
|19/mar
|19j/abr
|19j/mai
|Final 7
|20/jan
|20/fev
|20/mar
|20/abr
|20/mai
|Final 8
|21/jan
|21/fev
|21/mar
|21/abr
|21/mai
|Final 9
|22/jan
|22/fev
|22/mar
|22/abr
|22/mai
|Final 0
|23/jan
|23/fev
|23/mar
|23/abr
|23/mai
No Rio de Janeiro, o IPVA pode ser pago à vista com 3% de desconto. Os pagamentos começam no dia 21 de janeiro, com o vencimento da cota única e da primeira parcela dos veículos com placas terminadas em 0.
|Final de Placa
|1ª parcela ou cota única
|2ª parcela
|3ª parcela
|0
|21/jan
|20/fev
|23/mar
|1
|22/jan
|23/fev
|26/mar
|2
|23/jan
|24/fev
|27/mar
|3
|26/jan
|25/fev
|30/mar
|4
|27/jan
|26/fev
|31/mar
|5
|28/jan
|27/fev
|01/abr
|6
|29/jan
|02/mar
|06/abr
|7
|30/jan
|03/mar
|07/abr
|8
|02/fev
|04/mar
|08/abr
|9
|03/fev
|06/mar
|09/abr
Segundo a Subsecretaria da Receita Estadual (SRE) e Superintendência de Arrecadação e Informações Fiscais (SAIF), as parcelas de pagamento do IPVA 2026 em Minas Gerais começam em fevereiro.
Quem quiser pagar a cota única, receberá o desconto de 3%. E para quem estiver no programa do "bom pagador" receberá 3% de desconto adicionai, chegando a 6%.
Confira o calendário de Minas Gerais:
|FINAIS DE PLACA
|COTA ÚNICA/
1ª PARCELA
|2ª PARCELA
|3ª PARCELA
|FEVEREIRO
|MARÇO
|ABRIL
|1 e 2
|09
|09
|09
|3 e 4
|10
|10
|10
|5 e 6
|11
|11
|13
|7 e 8
|12
|12
|14
|9 e 0
|13
|13
|15
O pagamento do IPVA no Espírito Santo só começa em abril de 2026. Para quem quiser pagar à vista, o desconto será de 15%. Para quem quiser parcelar, o valor poderá ser pago em 6 parcelas.
A prmeira data de pagamento é o entre os dias 1º e 08 de abril de 2026 para a cota única ou para a primeira parcela.
Para quem escolher parcelar, o vencimento das cotas será em abril, maio, junho, julho, agosto e setembro de 2026. O calendário completo está no site do Governo do Espírito Santo.
No Acre, quem quiser pagar o valor total em uma cota única receberá o desconto de 10%. Para quem quiser parcelar, o IPVA de 2026 tem a novidade de poder ser em até cinco parcelas em vez de três.
O calendário completo está disponível no site do Governo do Acre.
No Amapá, quem escolher a cota única com pagamento à vista poderá ter 20% de desconto.
O calendário para pagamento seguindo a parcela e data de vencimento para 2026 fica dessa forma:
O prazo para pagamento da cota única do IPVA no Amazonas é para o dia 30 de janeiro. Quem decidir pagar apenas uma vez, receberá 10% de desconto.
Já o pagamento parcelado poderá ser feito em até três vezes, com a primeira parcela vendendo no dia 30 de janeiro. Cada parcela terá desconto, de acordo com o governo estadual: 10% de desconto na primeira parcela, 5% na segunda e pagamento integral da terceira parcela.
|Final da Placa
|1ª Cota (10% desc.)
|2ª Cota (5% desc.)
|
3ª Cota (Sem desc. / Prazo Final)
|1
|31 de janeiro
|28 de fevereiro
|31 de março
|2
|28 de fevereiro
|31 de março
|30 de abril
|3
|31 de março
|30 de abril
|30 de maio
|4
|30 de abril
|30 de maio
|30 de junho
|5
|30 de maio
|30 de junho
|31 de julho
|6
|30 de junho
|31 de julho
|31 de agosto
|7
|31 de julho
|31 de agosto
|30 de setembro
|8
|31 de agosto
|30 de setembro
|31 de outubro
|9
|30 de setembro
|31 de outubro
|30 de novembro
|0
|31 de outubro
|30 de novembro
|30 de dezembro
O IPVA no Pará terá o calendário de pagamento começando no dia 6 de janeiro de 2026.
No Pará, o desconto varia de acordo com o histórico do proprietário do veículo. Quem quiser pagar em cota única, receberá um desconto mairo se não tiver recebido multa nos últimos dois anos (15%) ou no último ano (10%).
Já para motoristas com infrações e que ainda quiserem pagar em cota única, o desconto será de 5%.
Confira a relação de final da placa e data de vencimento das parcelas:
A cota única para o pagamento do IPVA em Roraima tem a data de pagamento para o dia 27 de fevereiro. Quem optar pelo pagamento à vista, poderá receber 10% de desconto.
A cota única pode, inclusive, ser paga até o dia 29 de dezembro de 2026 - mas sem o desconto.
Os proprietários que optarem pelo parcelamento deverão pagar a primeira parcela do até o dia 31 de março. O pagamento segue mensalmente, até a décima parcela com data de vencimento no dia 29 de dezembro.
Segundo o Governo de Rondônia, o pagamento do IPVA pode ser feito via cota única, com direito a desconto de 10% ou 5%, ou com o pagamento em parcelas de acordo com o final de cada placa.
O calendário completo está no site oficial do Governo de Rondônia.
O IPVA na Bahia precisa ser pago a partir do dia 10 de fevereiro de 2026.
Quem optar pelo pagamento da cota única, receberá o desconto de 15%.
Para quem quiser parcelar, poderá fazer o pagamento em até cinco vezes, com a primeira parcela tendo o desconto de 8%.
Segundo o Governo da Bahia, o pagamento varia de acordo com o final da placa do veículo, com o parcelamento tedo o início do pagamento em março, quando vence a primeira cota para veículos com placas de finais 1 e 2.
No Ceará, a cota única poderá ser paga até o dia 30 de janeiro de 2026 e o valor de desconto pode chegar a 10%. Proprietários que participam do programa Sua Nota Tem Valor possuem 5% de desconto, que é cumulativo com os 5% de desconto do pagamento do IPVA em cota única.
Para quem quiser parcelar, poderá dividir o pagamento em até cinco parcelas, com vencimento nos dias 13 de fevereiro, 13 de março, 13 de abril, 13 de maio e 12 de junho. O valor mínimo das parcelas é de R$ 100.
O desconto pelo programa de notas estadual também é válido para o parcelamento, mas desde que o pagamento seja feito até a data do vencimento do imposto.
No Maranhão, a data de pagamento da cota única é o dia 27 de fevereiro. Quem escolher essa modalidade de pagamento, receberá 10% de desconto no valor total do IPVA.
Já o parcelamento é disponível em até três vezes, sem desconto. A primeira parcela pode ser paga no dia 6 de março de 2026. A tabela completa está no site do Governo do Maranhão.
O pagamento do IPVA de 2026 na Paraíba pode ser feito ao longo de dez meses de 2026, segundo o governo estadual, de acordo com a número da placa final do veículo.
Confira as datas de vencimento do IPVA:
Quem quiser pagar a cota única, poderá ter desconto de 10% no pagamento à vista.
Em Pernambuco, o IPVA pode ser parcelado em até 10 vezes. Mas para quem quiser pagar em cota única, receberá o desconto de 7% do imposto.
Confira o calendário de pagamentos do IPVA em Pernambuco:
|Final da placa
|Cota única
|1ª Cota
|2ª
Cota
|3ª Cota
|4ª Cota
|5ª Cota
|6ª Cota
|7ª Cota
|8ª Cota
|9ª Cota
|10ª Cota
|1
|05/fev
|05/fev
|05/mar
|06/abr
|05/mai
|05/jun
|06/jul
|05/ago
|08/set
|05/out
|05/nov
|2
|05/fev
|05/fev
|05/mar
|06/abr
|05/mai
|05/jun
|06/jul
|05/ago
|08/set
|05/out
|05/nov
|3
|10/fev
|10/fev
|10/mar
|10/abr
|11/mai
|10/jun
|10/jul
|10/ago
|10/set
|13/out
|10/nov
|4
|10/fev
|10/fev
|10/mar
|10/abr
|11/mai
|10/jun
|10/jul
|10/ago
|10/set
|13/out
|10/nov
|5
|19/fev
|19/fev
|16/mar
|15/abr
|15/mai
|15/jun
|15/jul
|17/ago
|15/set
|15/out
|16/nov
|6
|19/fev
|19/fev
|16/mar
|15/abr
|15/mai
|15/jun
|15/jul
|17/ago
|15/set
|15/out
|16/nov
|7
|20/fev
|20/fev
|20/mar
|20/abr
|20/mai
|22/jun
|20/jul
|20/ago
|21/set
|20/out
|23/nov
|8
|20/fev
|20/fev
|20/mar
|20/abr
|20/mai
|22/jun
|20/jul
|20/ago
|21/set
|20/out
|23/nov
|9
|25/fev
|25/fev
|25/mar
|27/abr
|25/mai
|25/jun
|27/jul
|25/ago
|25/set
|26/out
|25/nov
|0
|25/fev
|25/fev
|25/mar
|27/abr
|25/mai
|25/jun
|27/jul
|25/ago
|25/set
|26/out
|25/nov
No Piauí, o pagamento do IPVA pode ser feito à vista ou parcelado em até três vezes.
Para quem optar pela cota única, poderá receber 15% de desconto se pagar até o dia 30 de janeiro de 2026 ou até 10% de desconto se realizar o pagamento até 27 de fevereiro de 2026.
Já o parcelamento será pago em três parcelas entre os meses de janeiro e março:
O Governo do Rio Grande do Norte divulgou o calendário de pagamento do pagamento do IPVA 2026, que pode ser pago em cota única a partir de 10 de março de 2026. Já o parcelamento pode ser feito em até 7 vezes.
No Goiás, quem escolher o pagamento do IPVA de forma de cota única receberá o desconto de 8%, se pago até o dia 15 de janeiro de 2026.
Já o parcelamento pode ser feito em até 10 vezes, a depender da placa do veículo.
Confira a relação da parcela e data de vencimento:
No Distrito Federal, o pagamento da primeira parcela ou cota única do IPVA poderá ser feita na semana de 23 a 27 de fevereiro de 2026, a depender do número final da placa do veículo. Os veículos com a placas que terminam em 1 ou 2 pagam no dia 23 - e, assim, sucessivamente.
O pagamento do IPVA no DF pode ser dividido em até seis parcelas, sendo que o pagamento não pode ser inferior a R$ 50 e, se for menos que R$ 100, deverá ser feito em cota única.
Quem optar por pagar à vista receberá o desconto de de 10%.
O pagamento do IPVA no Mato Grosso pode ser pago à vista, com desconto que varia entre 3% e 5%, ou parcelado, em até oito vezes.
De acordo com a Secretaria de Fazenda (Sefaz) do estado, as datas vencimento foram estabelecidas nos meses de março, abril e maio, de acordo com o final da placa do veículo. Veículos com placas terminadas em 1, 2, 3 e 4, terão que pagar o imposto em março de 2026.
Pagamentos feito até dia 10 terão desconto de 5%, e até dia 20, de 3%. O pagamento sem desconto ou da primeira parcela deverá ser efetuado até 31 de março.
Os veículos com placas de finais 5, 6 e 7 precisam pagar o IPVA até 30 de abril, com desconto de 5% para pagamentos feitos até 10 e de 3% até o dia 20.
Para placas terminadas em 8, 9 e 0, o prazo é até 29 de maio, sendo que com desconto de 5% será até 11 de maio, e o desconto de 3% até 20 de maio.
Os descontos ainda são cumulativos para os condutores cadastrados no Nota MT, programa estadual de notas fiscais, que permite o desconto adicional até 10% no valor do IPVA, porém limitado a R$ 700.
No Mato Grosso do Sul, o pagamento do IPVA em cota única poderá ter desconto de 15%.
As tadas de vencimento do calendário do IPVA do Mato Grosso do Sul são:
O IPVA no Paraná pode ser pago em cota única com data de vencimento entre 9 e 15 de janeiro, a depender do final da placa.
Quem escolher o pagamento à vista, poderá receber 6% de desconto do valor total.
Já o parcelamento pode ser feito em até cinco vezes, entre janeiro e maio de 2026.
Confira o calendário de vencimento do IPVA 2026 no Paraná:
FINAL DE PLACA - prazo de pagamento da quota única com desconto de 6%
FINAL DE PLACA - cinco parcelas
O pagamento do IPVA no Rio Grande do Sul pode ter até 3% de desconto caso seja pago à vista, mas, caso somado aos programas Bom Motorista e Bom Cidadão do estado, os descontos podem chegar a 25,69%.
Bom Motorista oferece desconto dessa forma:
Já o programa Bom Cidadão concede desconto para proprietários de veículo que colocam o CPF na nota fiscal de compras, com o desconto sendo distribuído:
Confira a relação de pagamento da placa e data de vencimento:
|Cota Única
|Pagamentos
|UPF
|Desconto Pessoa Jurídica
|Desconto Pessoa Física*
|Até 30/12/2025
|2025
|7,11% (3%+UPF/RS**) pela antecipação
|até 25,69% (3%+UPF/RS**) pela antecipação
|Até 30/01/2026
|2026
|3% pela antecipação
|até 22,40% pela antecipação
|Até 27/02/2026
|2026
|2% pela antecipação
|até 21,60% pela antecipação
|Até 31/03/2026
|2026
|1% pela antecipação
|até 20,80% pela antecipação
|Parcelado
|Pagamentos
|UPF
|Desconto Pessoa Jurídica
|Desconto Pessoa Física*
|Até 30/01/2026
|2026
|3% pela antecipação
|até 22,40% pela antecipação
|Até 27/02/2026
|2026
|2% pela antecipação
|até 21,60% pela antecipação
|Até 31/03/2026
|2026
|1% pela antecipação
|até 20,80% pela antecipação
|Até 30/04/2026
|2026
|-
|até 20%
|Até 29/05/2026
|2026
|-
|até 20%
|Até 30/06/2026
|2026
|-
|até 20%
Já em Sata Catarina, o pagamento do imposto em cota única deve ser quitado até o final de cada mês de acordo com a placa do veículo. Carros com placa terminadas em 1, por exemplo, vencem até o dia 31 de janeiro.
O parcelamento poderá ser feito em até três vezes, com o pagamento da primeira parcela feito até o dia 10 de cada mês de acordo com o número final da placa do veículo.
Confira o calendário de pagamento:
|
FINAL PLACA
|
1ª COTA
|
2ª COTA
|
3ª COTA
|
COTA ÚNICA
|
LICENCIAMENTO
|
1
|
10 JAN
|
10 FEV
|
10 MAR
|
31 JAN
|
31 MAR
|
2
|
10 FEV
|
10 MAR
|
10 ABR
|
28 FEV
|
30 ABR
|
3
|
10 MAR
|
10 ABR
|
10 MAI
|
31 MAR
|
31 MAI
|
4
|
10 ABR
|
10 MAI
|
10 JUN
|
30 ABR
|
30 JUN
|
5
|
10 MAI
|
10 JUN
|
10 JUL
|
31 MAI
|
31 JUL
|
6
|
10 JUN
|
10 JUL
|
10 AGO
|
30 JUN
|
31 AGO
|
7
|
10 JUL
|
10 AGO
|
10 SET
|
31 JUL
|
30 SET
|
8
|
10 AGO
|
10 SET
|
10 OUT
|
31 AGO
|
31 OUT
|
9
|
10 SET
|
10 OUT
|
10 NOV
|
30 SET
|
30 NOV
|
0
|
10 OUT
|
10 NOV
|
10 DEZ
|
31 OUT
|
30 DEZ
*A reportagem não encontrou as tabelas atualizadas para 2026 dos estados Tocantins, Alagoas e Sergipe.