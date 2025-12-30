IPVA 2026: confira o calendário de vencimento de cada estado do Brasil

Com o ano novo, muitos estados já iniciam o calendário de pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) de 2026.

Não pagar o IPVA pode resultar em multa e até perda de licenciamento de um novo veículo. Em alguns estados, como em São Paulo, por exemplo, o veículo pode até ser apreendido, além de multa e sete pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

Para evitar multas e outras punições, o proprietário do veículo precisa se atentar às datas e condições de pagamentos do IPVA em seu estado. Confira, abaixo, a lista das normas no país.

Confira o calendário do IPVA por estado:

São Paulo

O estado de São Paulo possui cerca 30,1 milhões de veículos, dos quais 19,2 milhões estão sujeitos ao recolhimento do IPVA e 9,9 milhões estão isentos por terem mais de 20 anos de fabricação, enquanto cerca de 1 milhão são considerados isentos pois pertencem à taxistas, pessoas com deficiência, igrejas, entidades sem fins lucrativos, veículos oficiais e ônibus/micro-ônibus urbanos.

O pagamento varia com a placa do veiculo. Não pagar o imposto faz com que o proprietário seja sujeito a multa de 0,33% por dia de atraso e juros de mora com base na taxa Selic. Passados 60 dias, o valor da multa sobe em 20% do valor do imposto.

Para quem quiser pagar à vista em janeiro, receberá desconto de 3%. Também é possível fazer o pagamento em um cota única em fevereiro, sem desconto, ou parcelado em até 5 vezes, entre janeiro e maio de 2026.

Confira o calendário de pagamento:

janeiro fevereiro março abril maio Parcela 1ª Parcela ou Cota Única COM Desconto 2ª Parcela ou Cota Única SEM Desconto 3ª Parcela 4ª Parcela 5ª Parcela Placa Vencimento Vencimento Vencimento Vencimento Vencimento Final 1 12/jan 12/fev 12/mar 12/abr 12/mai Final 2 13/jan 13/fev 13/mar 13/abr 13/mai Final 3 14/jan 14/fev 14/mar 14/abr 14/mai Final 4 15/jan 15/fev 15/mar 15/abr 15/mai Final 5 16/jan 16/fev 16/mar 16/abr 16/mai Final 6 19/jan 19j/fev 19/mar 19j/abr 19j/mai Final 7 20/jan 20/fev 20/mar 20/abr 20/mai Final 8 21/jan 21/fev 21/mar 21/abr 21/mai Final 9 22/jan 22/fev 22/mar 22/abr 22/mai Final 0 23/jan 23/fev 23/mar 23/abr 23/mai

Rio de Janeiro

No Rio de Janeiro, o IPVA pode ser pago à vista com 3% de desconto. Os pagamentos começam no dia 21 de janeiro, com o vencimento da cota única e da primeira parcela dos veículos com placas terminadas em 0.

Final de Placa 1ª parcela ou cota única 2ª parcela 3ª parcela 0 21/jan 20/fev 23/mar 1 22/jan 23/fev 26/mar 2 23/jan 24/fev 27/mar 3 26/jan 25/fev 30/mar 4 27/jan 26/fev 31/mar 5 28/jan 27/fev 01/abr 6 29/jan 02/mar 06/abr 7 30/jan 03/mar 07/abr 8 02/fev 04/mar 08/abr 9 03/fev 06/mar 09/abr

Minas Gerais

Segundo a Subsecretaria da Receita Estadual (SRE) e Superintendência de Arrecadação e Informações Fiscais (SAIF), as parcelas de pagamento do IPVA 2026 em Minas Gerais começam em fevereiro.

Quem quiser pagar a cota única, receberá o desconto de 3%. E para quem estiver no programa do "bom pagador" receberá 3% de desconto adicionai, chegando a 6%.

Confira o calendário de Minas Gerais:

FINAIS DE PLACA COTA ÚNICA/

1ª PARCELA 2ª PARCELA 3ª PARCELA FEVEREIRO MARÇO ABRIL 1 e 2 09 09 09 3 e 4 10 10 10 5 e 6 11 11 13 7 e 8 12 12 14 9 e 0 13 13 15

Espírito Santo

O pagamento do IPVA no Espírito Santo só começa em abril de 2026. Para quem quiser pagar à vista, o desconto será de 15%. Para quem quiser parcelar, o valor poderá ser pago em 6 parcelas.

A prmeira data de pagamento é o entre os dias 1º e 08 de abril de 2026 para a cota única ou para a primeira parcela.

Para quem escolher parcelar, o vencimento das cotas será em abril, maio, junho, julho, agosto e setembro de 2026. O calendário completo está no site do Governo do Espírito Santo.

Acre

No Acre, quem quiser pagar o valor total em uma cota única receberá o desconto de 10%. Para quem quiser parcelar, o IPVA de 2026 tem a novidade de poder ser em até cinco parcelas em vez de três.

O calendário completo está disponível no site do Governo do Acre.

Amapá

No Amapá, quem escolher a cota única com pagamento à vista poderá ter 20% de desconto.

O calendário para pagamento seguindo a parcela e data de vencimento para 2026 fica dessa forma:

Cota Única (20% de desconto)- 16 de Março

1ª Parcela (Sem desconto) - 16 de Março

2ª Parcela - 15 de Abril

3ª Parcela - 16 de Maio

4ª Parcela - 16 de Junho

5ª Parcela - 15 de Julho

6ª Parcela - 15 de Agosto

Prazo Final Licenciamento - 31 de Agosto

Início da Fiscalização - 1º de Setembro

Amazonas

O prazo para pagamento da cota única do IPVA no Amazonas é para o dia 30 de janeiro. Quem decidir pagar apenas uma vez, receberá 10% de desconto.

Já o pagamento parcelado poderá ser feito em até três vezes, com a primeira parcela vendendo no dia 30 de janeiro. Cada parcela terá desconto, de acordo com o governo estadual: 10% de desconto na primeira parcela, 5% na segunda e pagamento integral da terceira parcela.

Final da Placa 1ª Cota (10% desc.) 2ª Cota (5% desc.) 3ª Cota (Sem desc. / Prazo Final) 1 31 de janeiro 28 de fevereiro 31 de março 2 28 de fevereiro 31 de março 30 de abril 3 31 de março 30 de abril 30 de maio 4 30 de abril 30 de maio 30 de junho 5 30 de maio 30 de junho 31 de julho 6 30 de junho 31 de julho 31 de agosto 7 31 de julho 31 de agosto 30 de setembro 8 31 de agosto 30 de setembro 31 de outubro 9 30 de setembro 31 de outubro 30 de novembro 0 31 de outubro 30 de novembro 30 de dezembro

Pará

O IPVA no Pará terá o calendário de pagamento começando no dia 6 de janeiro de 2026.

No Pará, o desconto varia de acordo com o histórico do proprietário do veículo. Quem quiser pagar em cota única, receberá um desconto mairo se não tiver recebido multa nos últimos dois anos (15%) ou no último ano (10%).

Já para motoristas com infrações e que ainda quiserem pagar em cota única, o desconto será de 5%.

Confira a relação de final da placa e data de vencimento das parcelas:

01 a 31 - 06 de janeiro de 2026 (cota única ou 1ª parcela)

41 a 61 - 13 de janeiro de 2026 (2ª parcela)

71 a 91 - 20 de janeiro de 2026 (3ª parcela)

02 a 32 - 10 de fevereiro de 2026 (4ª parcela)

42 a 62 - 19 de fevereiro de 2026 (5ª parcela)

03 a 33 - 09 de março de 2026 (6ª parcela)

Roraima

A cota única para o pagamento do IPVA em Roraima tem a data de pagamento para o dia 27 de fevereiro. Quem optar pelo pagamento à vista, poderá receber 10% de desconto.

A cota única pode, inclusive, ser paga até o dia 29 de dezembro de 2026 - mas sem o desconto.

Os proprietários que optarem pelo parcelamento deverão pagar a primeira parcela do até o dia 31 de março. O pagamento segue mensalmente, até a décima parcela com data de vencimento no dia 29 de dezembro.

Rondônia

Segundo o Governo de Rondônia, o pagamento do IPVA pode ser feito via cota única, com direito a desconto de 10% ou 5%, ou com o pagamento em parcelas de acordo com o final de cada placa.

O calendário completo está no site oficial do Governo de Rondônia.

Bahia

O IPVA na Bahia precisa ser pago a partir do dia 10 de fevereiro de 2026.

Quem optar pelo pagamento da cota única, receberá o desconto de 15%.

Para quem quiser parcelar, poderá fazer o pagamento em até cinco vezes, com a primeira parcela tendo o desconto de 8%.

Segundo o Governo da Bahia, o pagamento varia de acordo com o final da placa do veículo, com o parcelamento tedo o início do pagamento em março, quando vence a primeira cota para veículos com placas de finais 1 e 2.

Ceará

No Ceará, a cota única poderá ser paga até o dia 30 de janeiro de 2026 e o valor de desconto pode chegar a 10%. Proprietários que participam do programa Sua Nota Tem Valor possuem 5% de desconto, que é cumulativo com os 5% de desconto do pagamento do IPVA em cota única.

Para quem quiser parcelar, poderá dividir o pagamento em até cinco parcelas, com vencimento nos dias 13 de fevereiro, 13 de março, 13 de abril, 13 de maio e 12 de junho. O valor mínimo das parcelas é de R$ 100.

O desconto pelo programa de notas estadual também é válido para o parcelamento, mas desde que o pagamento seja feito até a data do vencimento do imposto.

Maranhão

No Maranhão, a data de pagamento da cota única é o dia 27 de fevereiro. Quem escolher essa modalidade de pagamento, receberá 10% de desconto no valor total do IPVA.

Já o parcelamento é disponível em até três vezes, sem desconto. A primeira parcela pode ser paga no dia 6 de março de 2026. A tabela completa está no site do Governo do Maranhão.

Paraíba

O pagamento do IPVA de 2026 na Paraíba pode ser feito ao longo de dez meses de 2026, segundo o governo estadual, de acordo com a número da placa final do veículo.

Confira as datas de vencimento do IPVA:

placa final 1 - março;

placa final 2 - abril;

e, assim, respectivamente, até o mês de dezembro, que é o mês da placa final zero, caso a opção de pagamento seja a cota única sem desconto.

Quem quiser pagar a cota única, poderá ter desconto de 10% no pagamento à vista.

Pernambuco

Em Pernambuco, o IPVA pode ser parcelado em até 10 vezes. Mas para quem quiser pagar em cota única, receberá o desconto de 7% do imposto.

Confira o calendário de pagamentos do IPVA em Pernambuco:

Final da placa Cota única 1ª Cota 2ª

Cota 3ª Cota 4ª Cota 5ª Cota 6ª Cota 7ª Cota 8ª Cota 9ª Cota 10ª Cota 1 05/fev 05/fev 05/mar 06/abr 05/mai 05/jun 06/jul 05/ago 08/set 05/out 05/nov 2 05/fev 05/fev 05/mar 06/abr 05/mai 05/jun 06/jul 05/ago 08/set 05/out 05/nov 3 10/fev 10/fev 10/mar 10/abr 11/mai 10/jun 10/jul 10/ago 10/set 13/out 10/nov 4 10/fev 10/fev 10/mar 10/abr 11/mai 10/jun 10/jul 10/ago 10/set 13/out 10/nov 5 19/fev 19/fev 16/mar 15/abr 15/mai 15/jun 15/jul 17/ago 15/set 15/out 16/nov 6 19/fev 19/fev 16/mar 15/abr 15/mai 15/jun 15/jul 17/ago 15/set 15/out 16/nov 7 20/fev 20/fev 20/mar 20/abr 20/mai 22/jun 20/jul 20/ago 21/set 20/out 23/nov 8 20/fev 20/fev 20/mar 20/abr 20/mai 22/jun 20/jul 20/ago 21/set 20/out 23/nov 9 25/fev 25/fev 25/mar 27/abr 25/mai 25/jun 27/jul 25/ago 25/set 26/out 25/nov 0 25/fev 25/fev 25/mar 27/abr 25/mai 25/jun 27/jul 25/ago 25/set 26/out 25/nov​​

Piauí

No Piauí, o pagamento do IPVA pode ser feito à vista ou parcelado em até três vezes.

Para quem optar pela cota única, poderá receber 15% de desconto se pagar até o dia 30 de janeiro de 2026 ou até 10% de desconto se realizar o pagamento até 27 de fevereiro de 2026.

Já o parcelamento será pago em três parcelas entre os meses de janeiro e março:

1ª parcela: 30 de janeiro de 2026

2ª parcela: 27 de fevereiro de 2026

3ª parcela: 31 de março de 2026

Rio Grande do Norte

O Governo do Rio Grande do Norte divulgou o calendário de pagamento do pagamento do IPVA 2026, que pode ser pago em cota única a partir de 10 de março de 2026. Já o parcelamento pode ser feito em até 7 vezes.

Goiás

No Goiás, quem escolher o pagamento do IPVA de forma de cota única receberá o desconto de 8%, se pago até o dia 15 de janeiro de 2026.

Já o parcelamento pode ser feito em até 10 vezes, a depender da placa do veículo.

Confira a relação da parcela e data de vencimento:

1ª parcela - 15/01/2026

2ª parcela - 19/02/2026

3ª parcela - 16/03/2026

4ª parcela - 15/04/2026

5ª parcela - 15/05/2026

6ª parcela - 15/06/2026

7ª parcela - 15/07/2026

8ª parcela - 17/08/2026

9ª parcela - 15/09/2026

10ª parcela - 15/10/2026 - apenas para placas com os finais 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0

Distrito Federal

No Distrito Federal, o pagamento da primeira parcela ou cota única do IPVA poderá ser feita na semana de 23 a 27 de fevereiro de 2026, a depender do número final da placa do veículo. Os veículos com a placas que terminam em 1 ou 2 pagam no dia 23 - e, assim, sucessivamente.

O pagamento do IPVA no DF pode ser dividido em até seis parcelas, sendo que o pagamento não pode ser inferior a R$ 50 e, se for menos que R$ 100, deverá ser feito em cota única.

Quem optar por pagar à vista receberá o desconto de de 10%.

Mato Grosso

O pagamento do IPVA no Mato Grosso pode ser pago à vista, com desconto que varia entre 3% e 5%, ou parcelado, em até oito vezes.

De acordo com a Secretaria de Fazenda (Sefaz) do estado, as datas vencimento foram estabelecidas nos meses de março, abril e maio, de acordo com o final da placa do veículo. Veículos com placas terminadas em 1, 2, 3 e 4, terão que pagar o imposto em março de 2026.

Pagamentos feito até dia 10 terão desconto de 5%, e até dia 20, de 3%. O pagamento sem desconto ou da primeira parcela deverá ser efetuado até 31 de março.

Os veículos com placas de finais 5, 6 e 7 precisam pagar o IPVA até 30 de abril, com desconto de 5% para pagamentos feitos até 10 e de 3% até o dia 20.

Para placas terminadas em 8, 9 e 0, o prazo é até 29 de maio, sendo que com desconto de 5% será até 11 de maio, e o desconto de 3% até 20 de maio.

Os descontos ainda são cumulativos para os condutores cadastrados no Nota MT, programa estadual de notas fiscais, que permite o desconto adicional até 10% no valor do IPVA, porém limitado a R$ 700.

Mato Grosso do Sul

No Mato Grosso do Sul, o pagamento do IPVA em cota única poderá ter desconto de 15%.

As tadas de vencimento do calendário do IPVA do Mato Grosso do Sul são:

30 de janeiro

27 de fevereiro

31 de março

30 de abril

29 de maio de 2026

Paraná

O IPVA no Paraná pode ser pago em cota única com data de vencimento entre 9 e 15 de janeiro, a depender do final da placa.

Quem escolher o pagamento à vista, poderá receber 6% de desconto do valor total.

Já o parcelamento pode ser feito em até cinco vezes, entre janeiro e maio de 2026.

Confira o calendário de vencimento do IPVA 2026 no Paraná:

FINAL DE PLACA - prazo de pagamento da quota única com desconto de 6%

1 e 2 - 09/01/2026

3 e 4 - 12/01/2026

5 e 6 - 13/01/2026

7 e 8 - 14/01/2026

9 e 0 - 15/01/2026

FINAL DE PLACA - cinco parcelas

1 e 2 - 09/01, 09/02, 09/03, 09/04, 11/05

3 e 4 - 12/01, 10/02, 10/03, 10/04, 12/05

5 e 6 - 13/01, 11/02/ 11/03, 13/04, 13/05

7 e 8 - 14/01, 12/02, 12/03, 14/04, 14/05

9 e 0 - 15/01, 13/02, 13/03, 15/04, 15/05

Rio Grande do Sul

O pagamento do IPVA no Rio Grande do Sul pode ter até 3% de desconto caso seja pago à vista, mas, caso somado aos programas Bom Motorista e Bom Cidadão do estado, os descontos podem chegar a 25,69%.

Bom Motorista oferece desconto dessa forma:

15%: sem multas entre 1/11/2022 e 31/10/2025

10%: sem multas desde 1/11/2023

5%: sem multas desde 1/11/2024

Já o programa Bom Cidadão concede desconto para proprietários de veículo que colocam o CPF na nota fiscal de compras, com o desconto sendo distribuído:

5%: para quem acumula 150 notas ou mais

3%: entre 100 e 149 notas

1%: entre 51 e 99 notas

Confira a relação de pagamento da placa e data de vencimento:

Cota Única Pagamentos UPF Desconto Pessoa Jurídica Desconto Pessoa Física* Até 30/12/2025 2025 7,11% (3%+UPF/RS**) pela antecipação até 25,69% (3%+UPF/RS**) pela antecipação Até 30/01/2026 2026 3% pela antecipação até 22,40% pela antecipação Até 27/02/2026 2026 2% pela antecipação até 21,60% pela antecipação Até 31/03/2026 2026 1% pela antecipação até 20,80% pela antecipação

Parcelado Pagamentos UPF Desconto Pessoa Jurídica Desconto Pessoa Física* Até 30/01/2026 2026 3% pela antecipação até 22,40% pela antecipação Até 27/02/2026 2026 2% pela antecipação até 21,60% pela antecipação Até 31/03/2026 2026 1% pela antecipação até 20,80% pela antecipação Até 30/04/2026 2026 - até 20% Até 29/05/2026 2026 - até 20% Até 30/06/2026 2026 - até 20%

Santa Catarina

Já em Sata Catarina, o pagamento do imposto em cota única deve ser quitado até o final de cada mês de acordo com a placa do veículo. Carros com placa terminadas em 1, por exemplo, vencem até o dia 31 de janeiro.

O parcelamento poderá ser feito em até três vezes, com o pagamento da primeira parcela feito até o dia 10 de cada mês de acordo com o número final da placa do veículo.

Confira o calendário de pagamento:

FINAL PLACA 1ª COTA 2ª COTA 3ª COTA COTA ÚNICA LICENCIAMENTO 1 10 JAN 10 FEV 10 MAR 31 JAN 31 MAR 2 10 FEV 10 MAR 10 ABR 28 FEV 30 ABR 3 10 MAR 10 ABR 10 MAI 31 MAR 31 MAI 4 10 ABR 10 MAI 10 JUN 30 ABR 30 JUN 5 10 MAI 10 JUN 10 JUL 31 MAI 31 JUL 6 10 JUN 10 JUL 10 AGO 30 JUN 31 AGO 7 10 JUL 10 AGO 10 SET 31 JUL 30 SET 8 10 AGO 10 SET 10 OUT 31 AGO 31 OUT 9 10 SET 10 OUT 10 NOV 30 SET 30 NOV 0 10 OUT 10 NOV 10 DEZ 31 OUT 30 DEZ

*A reportagem não encontrou as tabelas atualizadas para 2026 dos estados Tocantins, Alagoas e Sergipe.

Para mais informações ou realizar o pagamento, é necessário entrar no site oficial da Secretaria de Fazenda de cada estado.