Brasil

IPVA 2026: confira o calendário de vencimento de cada estado do Brasil

Pagamento do imposto nos 26 estados e no Distrito Federal variam com descontos à vista ou com parcelamento

IPVA: calendário do pagamento varia em cada unidade da federação (Levi Bianco/Getty Images)

Publicado em 30 de dezembro de 2025 às 13h19.

Com o ano novo, muitos estados já iniciam o calendário de pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) de 2026.

Não pagar o IPVA pode resultar em multa e até perda de licenciamento de um novo veículo. Em alguns estados, como em São Paulo, por exemplo, o veículo pode até ser apreendido, além de multa e sete pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

Para evitar multas e outras punições, o proprietário do veículo precisa se atentar às datas e condições de pagamentos do IPVA em seu estado. Confira, abaixo, a lista das normas no país.

Confira o calendário do IPVA por estado:

São Paulo

O estado de São Paulo possui cerca 30,1 milhões de veículos, dos quais 19,2 milhões estão sujeitos ao recolhimento do IPVA e 9,9 milhões estão isentos por terem mais de 20 anos de fabricação, enquanto cerca de 1 milhão são considerados isentos pois pertencem à taxistas, pessoas com deficiência, igrejas, entidades sem fins lucrativos, veículos oficiais e ônibus/micro-ônibus urbanos.

O pagamento varia com a placa do veiculo. Não pagar o imposto faz com que o proprietário seja sujeito a multa de 0,33% por dia de atraso e juros de mora com base na taxa Selic. Passados 60 dias, o valor da multa sobe em 20% do valor do imposto.

Para quem quiser pagar à vista em janeiro, receberá desconto de 3%. Também é possível fazer o pagamento em um cota única em fevereiro, sem desconto, ou parcelado em até 5 vezes, entre janeiro e maio de 2026.

Confira o calendário de pagamento:

janeirofevereiromarçoabrilmaio
Parcela1ª Parcela ou Cota Única COM

Desconto

2ª Parcela ou Cota Única SEM Desconto3ª Parcela4ª Parcela5ª Parcela
PlacaVencimentoVencimentoVencimentoVencimentoVencimento
Final 112/jan12/fev12/mar12/abr12/mai
Final 213/jan13/fev13/mar13/abr13/mai
Final 314/jan14/fev14/mar14/abr14/mai
Final 415/jan15/fev15/mar15/abr15/mai
Final 516/jan16/fev16/mar16/abr16/mai
Final 619/jan19j/fev19/mar19j/abr19j/mai
Final 720/jan20/fev20/mar20/abr20/mai
Final 821/jan21/fev21/mar21/abr21/mai
Final 922/jan22/fev22/mar22/abr22/mai
Final 023/jan23/fev23/mar23/abr23/mai

Rio de Janeiro

No Rio de Janeiro, o IPVA pode ser pago à vista com 3% de desconto. Os pagamentos começam no dia 21 de janeiro, com o vencimento da cota única e da primeira parcela dos veículos com placas terminadas em 0.

Final de Placa1ª parcela ou cota única2ª parcela3ª parcela
021/jan20/fev23/mar
122/jan23/fev26/mar
223/jan24/fev27/mar
326/jan25/fev30/mar
427/jan26/fev31/mar
528/jan27/fev01/abr
629/jan02/mar06/abr
730/jan03/mar07/abr
802/fev04/mar08/abr
903/fev06/mar09/abr

Minas Gerais

Segundo a Subsecretaria da Receita Estadual (SRE) e Superintendência de Arrecadação e Informações Fiscais (SAIF), as parcelas de pagamento do IPVA 2026 em Minas Gerais começam em fevereiro.

Quem quiser pagar a cota única, receberá o desconto de 3%. E para quem estiver no programa do "bom pagador" receberá 3% de desconto adicionai, chegando a 6%.

Confira o calendário de Minas Gerais:

FINAIS DE PLACACOTA ÚNICA/
1ª PARCELA		2ª PARCELA3ª PARCELA
FEVEREIROMARÇOABRIL
1 e 2090909
3 e 4101010
5 e 6111113
7 e 8121214
9 e 0131315

Espírito Santo

O pagamento do IPVA no Espírito Santo só começa em abril de 2026. Para quem quiser pagar à vista, o desconto será de 15%. Para quem quiser parcelar, o valor poderá ser pago em 6 parcelas.

A prmeira data de pagamento é o entre os dias 1º e 08 de abril de 2026 para a cota única ou para a primeira parcela.

Para quem escolher parcelar, o vencimento das cotas será em abril, maio, junho, julho, agosto e setembro de 2026. O calendário completo está no site do Governo do Espírito Santo.

Acre

No Acre, quem quiser pagar o valor total em uma cota única receberá o desconto de 10%. Para quem quiser parcelar, o IPVA de 2026 tem a novidade de poder ser em até cinco parcelas em vez de três.

O calendário completo está disponível no site do Governo do Acre.

Amapá

No Amapá, quem escolher a cota única com pagamento à vista poderá ter 20% de desconto.

O calendário para pagamento seguindo a parcela e data de vencimento para 2026 fica dessa forma:

  • Cota Única (20% de desconto)- 16 de Março
  • 1ª Parcela (Sem desconto) - 16 de Março
  • 2ª Parcela - 15 de Abril
  • 3ª Parcela - 16 de Maio
  • 4ª Parcela - 16 de Junho
  • 5ª Parcela - 15 de Julho
  • 6ª Parcela - 15 de Agosto
  • Prazo Final Licenciamento - 31 de Agosto
  • Início da Fiscalização - 1º de Setembro

Amazonas

O prazo para pagamento da cota única do IPVA no Amazonas é para o dia 30 de janeiro. Quem decidir pagar apenas uma vez, receberá 10% de desconto.

Já o pagamento parcelado poderá ser feito em até três vezes, com a primeira parcela vendendo no dia 30 de janeiro. Cada parcela terá desconto, de acordo com o governo estadual: 10% de desconto na primeira parcela, 5% na segunda e pagamento integral da terceira parcela.

Final da Placa1ª Cota (10% desc.)2ª Cota (5% desc.)
3ª Cota (Sem desc. / Prazo Final)
131 de janeiro28 de fevereiro31 de março
228 de fevereiro31 de março30 de abril
331 de março30 de abril30 de maio
430 de abril30 de maio30 de junho
530 de maio30 de junho31 de julho
630 de junho31 de julho31 de agosto
731 de julho31 de agosto30 de setembro
831 de agosto30 de setembro31 de outubro
930 de setembro31 de outubro30 de novembro
031 de outubro30 de novembro30 de dezembro

Pará

O IPVA no Pará terá o calendário de pagamento começando no dia 6 de janeiro de 2026.

No Pará, o desconto varia de acordo com o histórico do proprietário do veículo. Quem quiser pagar em cota única, receberá um desconto mairo se não tiver recebido multa nos últimos dois anos (15%) ou no último ano (10%).

Já para motoristas com infrações e que ainda quiserem pagar em cota única, o desconto será de 5%.

Confira a relação de final da placa e data de vencimento das parcelas:

  • 01 a 31 - 06 de janeiro de 2026 (cota única ou 1ª parcela)
  • 41 a 61 - 13 de janeiro de 2026 (2ª parcela)
  • 71 a 91 - 20 de janeiro de 2026 (3ª parcela)
  • 02 a 32 - 10 de fevereiro de 2026 (4ª parcela)
  • 42 a 62 - 19 de fevereiro de 2026 (5ª parcela)
  • 03 a 33 - 09 de março de 2026 (6ª parcela)

Roraima

A cota única para o pagamento do IPVA em Roraima tem a data de pagamento para o dia 27 de fevereiro. Quem optar pelo pagamento à vista, poderá receber 10% de desconto.

A cota única pode, inclusive, ser paga até o dia 29 de dezembro de 2026 - mas sem o desconto.

Os proprietários que optarem pelo parcelamento deverão pagar a primeira parcela do até o dia 31 de março. O pagamento segue mensalmente, até a décima parcela com data de vencimento no dia 29 de dezembro.

Rondônia

Segundo o Governo de Rondônia, o pagamento do IPVA pode ser feito via cota única, com direito a desconto de 10% ou 5%, ou com o pagamento em parcelas de acordo com o final de cada placa.

O calendário completo está no site oficial do Governo de Rondônia.

Bahia

O IPVA na Bahia precisa ser pago a partir do dia 10 de fevereiro de 2026.

Quem optar pelo pagamento da cota única, receberá o desconto de 15%.

Para quem quiser parcelar, poderá fazer o pagamento em até cinco vezes, com a primeira parcela tendo o desconto de 8%.

Segundo o Governo da Bahia, o pagamento varia de acordo com o final da placa do veículo, com o parcelamento tedo o início do pagamento em março, quando vence a primeira cota para veículos com placas de finais 1 e 2.

Ceará

No Ceará, a cota única poderá ser paga até o dia 30 de janeiro de 2026 e o valor de desconto pode chegar a 10%. Proprietários que participam do programa Sua Nota Tem Valor possuem 5% de desconto, que é cumulativo com os 5% de desconto do pagamento do IPVA em cota única.

Para quem quiser parcelar, poderá dividir o pagamento em até cinco parcelas, com vencimento nos dias 13 de fevereiro, 13 de março, 13 de abril, 13 de maio e 12 de junho. O valor mínimo das parcelas é de R$ 100.

O desconto pelo programa de notas estadual também é válido para o parcelamento, mas desde que o pagamento seja feito até a data do vencimento do imposto.

Maranhão

No Maranhão, a data de pagamento da cota única é o dia 27 de fevereiro. Quem escolher essa modalidade de pagamento, receberá 10% de desconto no valor total do IPVA.

Já o parcelamento é disponível em até três vezes, sem desconto. A primeira parcela pode ser paga no dia 6 de março de 2026. A tabela completa está no site do Governo do Maranhão.

Paraíba

O pagamento do IPVA de 2026 na Paraíba pode ser feito ao longo de dez meses de 2026, segundo o governo estadual, de acordo com a número da placa final do veículo.

Confira as datas de vencimento do IPVA:

  • placa final 1 - março;
  • placa final 2 - abril;
  • e, assim, respectivamente, até o mês de dezembro, que é o mês da placa final zero, caso a opção de pagamento seja a cota única sem desconto.

Quem quiser pagar a cota única, poderá ter desconto de 10% no pagamento à vista.

Pernambuco

Em Pernambuco, o IPVA pode ser parcelado em até 10 vezes. Mas para quem quiser pagar em cota única, receberá o desconto de 7% do imposto.

Confira o calendário de pagamentos do IPVA em Pernambuco:

Final da placaCota única1ª Cota
Cota 		3ª Cota4ª Cota 5ª Cota6ª Cota7ª Cota 8ª Cota9ª Cota10ª Cota
105/fev05/fev05/mar06/abr05/mai05/jun06/jul05/ago08/set05/out05/nov
205/fev05/fev05/mar06/abr05/mai05/jun06/jul05/ago08/set05/out05/nov
310/fev10/fev10/mar10/abr11/mai10/jun10/jul10/ago10/set13/out10/nov
410/fev10/fev10/mar10/abr11/mai10/jun10/jul10/ago10/set13/out10/nov
519/fev19/fev16/mar15/abr15/mai15/jun15/jul17/ago15/set15/out16/nov
619/fev19/fev16/mar15/abr15/mai15/jun15/jul17/ago15/set15/out16/nov
720/fev20/fev20/mar20/abr20/mai22/jun20/jul20/ago21/set20/out23/nov
820/fev20/fev20/mar20/abr20/mai22/jun20/jul20/ago21/set20/out23/nov
925/fev25/fev25/mar27/abr25/mai25/jun27/jul25/ago25/set26/out25/nov
025/fev25/fev25/mar27/abr25/mai25/jun27/jul25/ago25/set26/out25/nov​​

Piauí

No Piauí, o pagamento do IPVA pode ser feito à vista ou parcelado em até três vezes.

Para quem optar pela cota única, poderá receber 15% de desconto se pagar até o dia 30 de janeiro de 2026 ou até 10% de desconto se realizar o pagamento até 27 de fevereiro de 2026.

Já o parcelamento será pago em três parcelas entre os meses de janeiro e março:

  • 1ª parcela: 30 de janeiro de 2026
  • 2ª parcela: 27 de fevereiro de 2026
  • 3ª parcela: 31 de março de 2026

Rio Grande do Norte

O Governo do Rio Grande do Norte divulgou o calendário de pagamento do pagamento do IPVA 2026, que pode ser pago em cota única a partir de 10 de março de 2026. Já o parcelamento pode ser feito em até 7 vezes.

Goiás

No Goiás, quem escolher o pagamento do IPVA de forma de cota única receberá o desconto de 8%, se pago até o dia 15 de janeiro de 2026.

Já o parcelamento pode ser feito em até 10 vezes, a depender da placa do veículo.

Confira a relação da parcela e data de vencimento:

  • 1ª parcela - 15/01/2026
  • 2ª parcela - 19/02/2026
  • 3ª parcela - 16/03/2026
  • 4ª parcela - 15/04/2026
  • 5ª parcela - 15/05/2026
  • 6ª parcela - 15/06/2026
  • 7ª parcela - 15/07/2026
  • 8ª parcela - 17/08/2026
  • 9ª parcela - 15/09/2026
  • 10ª parcela - 15/10/2026 - apenas para placas com os finais 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0

Distrito Federal

No Distrito Federal, o pagamento da primeira parcela ou cota única do IPVA poderá ser feita na semana de 23 a 27 de fevereiro de 2026, a depender do número final da placa do veículo. Os veículos com a placas que terminam em 1 ou 2 pagam no dia 23 - e, assim, sucessivamente.

O pagamento do IPVA no DF pode ser dividido em até seis parcelas, sendo que o pagamento não pode ser inferior a R$ 50 e, se for menos que R$ 100, deverá ser feito em cota única.

Quem optar por pagar à vista receberá o desconto de de 10%. 

Mato Grosso

O pagamento do IPVA no Mato Grosso pode ser pago à vista, com desconto que varia entre 3% e 5%, ou parcelado, em até oito vezes.

De acordo com a Secretaria de Fazenda (Sefaz) do estado, as datas vencimento foram estabelecidas nos meses de março, abril e maio, de acordo com o final da placa do veículo. Veículos com placas terminadas em 1, 2, 3 e 4, terão que pagar o imposto em março de 2026.

Pagamentos feito até dia 10 terão desconto de 5%, e até dia 20, de 3%. O pagamento sem desconto ou da primeira parcela deverá ser efetuado até 31 de março.

Os veículos com placas de finais 5, 6 e 7 precisam pagar o IPVA até 30 de abril, com desconto de 5% para pagamentos feitos até 10 e de 3% até o dia 20. 

Para placas terminadas em 8, 9 e 0, o prazo é até 29 de maio, sendo que com desconto de 5% será até 11 de maio, e o desconto de 3% até 20 de maio. 

Os descontos ainda são cumulativos para os condutores cadastrados no Nota MT, programa estadual de notas fiscais, que permite o desconto adicional até 10% no valor do IPVA, porém limitado a R$ 700.

Mato Grosso do Sul

No Mato Grosso do Sul, o pagamento do IPVA em cota única poderá ter desconto de 15%.

As tadas de vencimento do calendário do IPVA do Mato Grosso do Sul são:

  • 30 de janeiro
  • 27 de fevereiro
  • 31 de março
  • 30 de abril
  • 29 de maio de 2026

Paraná

O IPVA no Paraná pode ser pago em cota única com data de vencimento entre 9 e 15 de janeiro, a depender do final da placa.

Quem escolher o pagamento à vista, poderá receber 6% de desconto do valor total.

Já o parcelamento pode ser feito em até cinco vezes, entre janeiro e maio de 2026.

Confira o calendário de vencimento do IPVA 2026 no Paraná:

FINAL DE PLACA - prazo de pagamento da quota única com desconto de 6%

  • 1 e 2 - 09/01/2026
  • 3 e 4 - 12/01/2026
  • 5 e 6 - 13/01/2026
  • 7 e 8 - 14/01/2026
  • 9 e 0 - 15/01/2026

FINAL DE PLACA - cinco parcelas

  • 1 e 2 - 09/01, 09/02, 09/03, 09/04, 11/05
  • 3 e 4 - 12/01, 10/02, 10/03, 10/04, 12/05
  • 5 e 6 - 13/01, 11/02/ 11/03, 13/04, 13/05
  • 7 e 8 - 14/01, 12/02, 12/03, 14/04, 14/05
  • 9 e 0 - 15/01, 13/02, 13/03, 15/04, 15/05

Rio Grande do Sul

O pagamento do IPVA no Rio Grande do Sul pode ter até 3% de desconto caso seja pago à vista, mas, caso somado aos programas Bom Motorista e Bom Cidadão do estado, os descontos podem chegar a 25,69%.

Bom Motorista oferece desconto dessa forma:

  • 15%: sem multas entre 1/11/2022 e 31/10/2025
  • 10%: sem multas desde 1/11/2023
  • 5%: sem multas desde 1/11/2024

Já o programa Bom Cidadão concede desconto para proprietários de veículo que colocam o CPF na nota fiscal de compras, com o desconto sendo distribuído:

  • 5%: para quem acumula 150 notas ou mais
  • 3%: entre 100 e 149 notas
  • 1%: entre 51 e 99 notas

Confira a relação de pagamento da placa e data de vencimento:

Cota Única
PagamentosUPFDesconto Pessoa JurídicaDesconto Pessoa Física*
Até 30/12/202520257,11% (3%+UPF/RS**) pela antecipaçãoaté 25,69% (3%+UPF/RS**) pela antecipação
Até 30/01/202620263% pela antecipaçãoaté 22,40% pela antecipação
Até 27/02/202620262% pela antecipaçãoaté 21,60% pela antecipação
Até 31/03/202620261% pela antecipaçãoaté 20,80% pela antecipação
Parcelado
PagamentosUPFDesconto Pessoa JurídicaDesconto Pessoa Física*
Até 30/01/202620263% pela antecipaçãoaté 22,40% pela antecipação
Até 27/02/202620262% pela antecipaçãoaté 21,60% pela antecipação
Até 31/03/202620261% pela antecipaçãoaté 20,80% pela antecipação
Até 30/04/20262026-até 20%
Até 29/05/20262026-até 20%
Até 30/06/20262026-até 20%

Santa Catarina

Já em Sata Catarina, o pagamento do imposto em cota única deve ser quitado até o final de cada mês de acordo com a placa do veículo. Carros com placa terminadas em 1, por exemplo, vencem até o dia 31 de janeiro.

O parcelamento poderá ser feito em até três vezes, com o pagamento da primeira parcela feito até o dia 10 de cada mês de acordo com o número final da placa do veículo.

Confira o calendário de pagamento:

FINAL PLACA

1ª COTA

2ª COTA

3ª COTA

COTA ÚNICA

LICENCIAMENTO

1

10 JAN

10 FEV

10 MAR

31 JAN

31 MAR

2

10 FEV

10 MAR

10 ABR

28 FEV

30 ABR

3

10 MAR

10 ABR

10 MAI

31 MAR

31 MAI

4

10 ABR

10 MAI

10 JUN

30 ABR

30 JUN

5

10 MAI

10 JUN

10 JUL

31 MAI

31 JUL

6

10 JUN

10 JUL

10 AGO

30 JUN

31 AGO

7

10 JUL

10 AGO

10 SET

31 JUL

30 SET

8

10 AGO

10 SET

10 OUT

31 AGO

31 OUT

9

10 SET

10 OUT

10 NOV

30 SET

30 NOV

0

10 OUT

10 NOV

10 DEZ

31 OUT

30 DEZ

*A reportagem não encontrou as tabelas atualizadas para 2026 dos estados Tocantins, Alagoas e Sergipe.

Para mais informações ou realizar o pagamento, é necessário entrar no site oficial da Secretaria de Fazenda de cada estado.

