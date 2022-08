Quem são os candidatos ao governo de Rondônia nas eleições de 2022

A disputa pelo governo de Rondônia tem sete nomes, de acordo com dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Veja a lista completa de candidatos a governador de Rondônia, formatada por ordem alfabética.

Comendador Val Queiroz (Agir)

Valclei Queiroz da Silva é empresário e natural de Porto Velho. É formado em técnicas agrícolas. Serviu como soldado na base área de Porto Velho e em 1995 entrou para a companhia de infantaria. Trabalhou como garimpeiro, até se tornar empresário no ramo da mineração. Sua vice na chapa é a sargento Milene, também do Agir.

Coronel Marcos Rocha (União Brasil)

Natural do Rio de Janeiro, Marcos Rocha é formado em análise de sistema de dados, administração de negócios, e pós-graduado em educação e técnicas de ensino. Atual governador de Rondônia, concorre à reeleição. Seu candidato a vice na chapa é Sérgio Gonçalves, do União Brasil.

Daniel Pereira (Solidariedade)

Paranaense, Daniel Pereira mora em Rondônia há mais de 40 anos. É formado em direito e já trabalhou na área acadêmica. O candidato ao governo foi vereador em Cerejeiras (RO) e deputado estadual em Rondônia por dois mandatos. Em 2014 ele foi eleito como vice-governador e permaneceu no posto até 2018, quando assumiu a cadeira do então governador, Confúcio Moura, que deixou o cargo para concorrer ao Senado. Seu vice na chapa é Anselmo de Jesus, do PT.

Ivo Cassol (PP)

Catarinense, da cidade de Concórdia, Ivo Narciso Cassol já ocupou o cargo de prefeito de Rolim de Moura por dois mandatos. Também ocupou a cadeira de governador em duas ocasiões: em 2002 e 2006. Em 2010 se elegeu senador da República por Rondônia, cargo de ocupou até 2019. Seu vice na chapa é José Genaro (PP).

Léo Moraes (Podemos)

Paranaense, de Foz do Iguaçu, Leonardo Barreto de Moraes é bacharel em Direito e tem mestrado em administração pública. Já foi vereador de Porto Velho e atualmente é deputado federal por Rondônia. Seu candidato a vice é o Coronel Rildo (PSD).

Marcos Rogério (PL)

Marcos Rogério da Silva Brito, de 44 anos, é natural de Ji-Paraná (RO). Tem formação em Direito e em Jornalismo. Atualmente ocupa o cargo de senador da República por Rondônia, sendo eleito em 2018. Durante a CPI da Pandemia de Covid-19 no Senado, foi um dos defensores da gestão do presidente Jair Bolsonaro (PL). Sua candidata a vice é a Dra. Flávia Lenzi, do PL.

Pimenta de Rondônia (PSOL)

Natural de Cidade Gaúcha, no Paraná, Nascimento Antônio da Silva é comerciante em Porto Velho. Já concorreu ao governo de Rondônia em 2018. Sua candidata a vice é Michele Tolentino, também do PSOL.

Candidatos ao Senado pelo estado de Rondônia

Acir Gurgacz (PDT)

Claudia Moura (MDB)

Dra. Rosangela Lázaro (Agir)

Expedito Junior (PSD)

Jaime Begattoli (PL)

Jaqueline Cassol (PP)

Mariana Carvalho (Republicanos)

Pastor Josinelio (PMB)

(Com Agência Brasil)

