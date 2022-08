Quem são os candidatos ao governo de Roraima nas eleições de 2022

A disputa pelo governo do Roraima tem cinco nomes, de acordo com dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Veja a lista completa de candidatos a governador de Roraima, formatada por ordem alfabética.

Antonio Denarium (PP)

Aos 58 anos, Antonio Denarium é candidato à reeleição. Antes de tomar posse como governador, em 2019, foi interventor federal em dezembro de 2018, quando a então governadora Suely Campos foi afastada do cargo. Natural de Anápolis (GO), é empresário do ramo de agronegócio e também atua no setor imobiliário. A chapa tem como vice o engenheiro Edilson Damião (Republicanos), de 44 anos.

Fábio Almeida (PSOL)

Fábio Almeida professor de história e jornalista tem 47 anos e atua com comunicação popular. Almeida é natural de João Pessoa e já ocupou o cargo de secretário de Saúde do município do Cantá, de presidente do Conselho de secretários municipais de Saúde de Roraima e de diretor do Conselho Nacional dos Secretários Municipais de Saúde. O agricultor Francisco Alcântara Sevino também do PSOL, 49 anos, será o candidato a vice-governador pela chapa.

Juraci Escurinho (PDT)

Aos 50 anos, Juraci Escurinho é empresário do ramo de terraplanagem. É casado, tem duas filhas e um neto. Já foi vereador no município de Caroebe, no sul de Roraima. Esta é a primeira vez em que concorre ao cargo. A psicóloga e correligionária Lia Raquel, de 30 anos, é a candidata a vice.

Rudson Leite (PV)

Rudson Leite é formado em administração, tem 59 anos e é natural de Boa Vista. Atualmente é suplente de senador. Também já disputou duas vezes o cargo de deputado estadual e uma vez o cargo de deputado federal. Em 2012 foi candidato a vice-prefeito. Cristina Burger (PV), de 43 anos, será a vice.

Teresa Surita (MDB)

Aos 66 anos, Teresa Surita é ex-prefeita de Boa Vista e é formada em turismo. Casada, ela tem duas filhas. Já foi deputada federal por Roraima por duas vezes. Esta vai ser a segunda vez que disputa o cargo de governadora do estado. O deputado federal Edio Lopes (PL), de 70 anos, será o vice.

Candidatos ao Senado pelo estado de Roraima

Bartô Macuxi (PSOL)

Dr. Hiran Gonçalves (PP)

Dr. Ilderson (PTB)

Juiz Helder Girão (PMN)

Maranhão do Povo (PDT)

Mauricio Costa (Patriota)

Ozeas Colares (Podemos)

Romero Jucá (MDB)

Telmario Mota (Pros)

(Com Agência Brasil)

LEIA TAMBÉM