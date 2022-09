Quem são os candidatos ao Senado pelo Acre nas eleições de 2022

O estado do Acre tem nove nomes que vão disputar o cargo de senador da República nas eleições de 2022, de acordo com dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Veja a lista completa de candidatos a senador pelo estado do Acre, formatada por ordem alfabética.

São quantas vagas para o Senado em 2022

Conhecida como "a casa dos estados", cada unidade federativa tem três representantes, de forma igualitária, no Senado. O mandato de senador da República é de oito anos. Por conta disso, há eleições em que cada estado elege dois senadores, e em outras apenas um. Em 2022, há uma vaga em disputa.

Candidatos ao governo do Acre

David Hall (Agir)

Gladson Cameli (PP)

Jorge Viana (PT)

Mara Rocha (MDB)

Marcio Bittar (União Brasil)

Petecão (PSD)

Professor Nilson (PSOL)

