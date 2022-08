Quem são os candidatos ao governo do Distrito Federal nas eleições de 2022

A disputa pelo governo do Distrito Federal tem 12 nomes, de acordo com dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Veja a lista completa de candidatos a governador do Distrito Federal, formatada por ordem alfabética.

Coronel Moreno (PTB)

Nascido em Brasília, o policial militar Elziovan Moreno, 50 anos, concorre pela primeira vez ao cargo de governador do DF. Ele é ex-comandante do Batalhão de Operações Especiais (BOPE) da PM do DF. O candidato a vice é o advogado Luiz Gustavo Pereira da Cunha.

Ibaneis Rocha (MDB)

Atual governador do DF, o advogado Ibaneis Rocha, 51 anos, tenta reeleição neste ano. É formado em direito pelo Centro de Ensino Unificado de Brasília (Ceub), fez pós-graduação em direito processual do trabalho e direito processual civil. Ele presidiu a Ordem dos Advogados do Brasil no Distrito Federal (OAB-DF) entre 2007 e 2010. Entrou na política em 2018, quando se candidatou ao governo do DF. A vice na chapa é a deputada federal Celina Leão (PP-DF).

Izalci (PSDB)

O senador Izalci, 66 anos, nasceu em Araújos (MG). É contador e, antes de entrar na vida pública, foi líder sindical. Entrou na política em 1998, quando se filiou ao PSDB. Em 2002, foi eleito deputado distrital. Foi convidado a assumir a Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia em 2002 e em 2006. Em 2010, foi eleito deputado federal e reeleito em 2014. Atualmente, é presidente do diretório do PSDB no DF. A vice na chapa é a presidente do PRTB-DF, Beth Cupertino.

Keka Bagno (PSol)

Nascida em Brasília, Keka Bagno, 34 anos, é graduada em serviço social e tem mestrado em Políticas Públicas. Começou a vida política como militante estudantil na universidade. É ativista pelos direitos da infância, da adolescência, das mulheres e da negritude. Está no segundo mandato como conselheira tutelar e atua em movimentos sociais há 15 anos. Em 2018, foi candidata a vice-governadora pelo PSol. Toni de Castro, também do PSOL, é o vice da chapa.

Leandro Grass (PV)

O professor Leandro Grass, 37 anos, nasceu em Brasília. Tem bacharelado em sociologia, licenciatura em ciências sociais e é mestre em Desenvolvimento Sustentável pelo Centro de Desenvolvimento Sustentável da Universidade de Brasília (UnB). Em 2018, foi eleito deputado distrital pela Rede Sustentabilidade. A professora Olgamir Amancia (PCdoB) será vice na chapa.

Leila do Vôlei (PDT)

A senadora Leila do Vôlei, 50 anos, nasceu em Taguatinga (DF). Foi jogadora da Seleção Brasileira de Vôlei e ganhou medalha de bronze nos Jogos Olímpicos de 1996 e de 2000. Em 1999, recebeu medalha de ouro nos Jogos Pan-Americanos no Canadá. Em 2014, foi candidata a deputada distrital, mas não se elegeu. Foi secretária de Esportes e Lazer de 2015 a 2018. O vice é o também pedetista Joe Valle.

Lucas Salles (DC)

Lucas Salles nasceu em Campina Grande (PB). É formado em comunicação social, com mestrado na área de marketing, e professor universitário há mais de 20 anos. Foi candidato a vereador na cidade natal, em 1992, e atuou como secretário municipal de Turismo. Foi o marqueteiro oficial da campanha presidencial de Jair Bolsonaro, em 2018. A vice na chapa é a pastora Suelene Balduino, do mesmo partido.

Parente (PSB)

Parente nasceu em Brasília e é professor e doutor em Educação pela Universidade de Nova York. Dirigiu projetos educacionais voltados para o ensino de línguas. Na vida política, foi secretário de Educação do governo de Ibaneis Rocha (MDB) e subsecretário de Educação no Rio de Janeiro durante a gestão de Eduardo Paes. A vice na chapa é a professora Janaína, também do PSB.

Paulo Octávio (PSD)

O empresário Paulo Octávio, 72 anos, nascido em Lavras (MG), é dono de uma construtora que leva seu nome e atua no mercado imobiliário desde 1976. É formado em Direito e Técnico em Transações Imobiliárias. Ingressou na política em 1990, quando foi eleito para o primeiro de dois mandatos como deputado federal. Em 2002, foi eleito senador. Renunciou em 2006, para ser vice-governador, e assumiu interinamente o DF quando Arruda foi afastado. Renunciou dias depois por falta de apoio político. O advogado Luís Felipe Belmonte (PSC) é o vice na chapa.

Renan Arruda (PCO)

Nascido em Iguatu (CE), Renan Arruda, 58 anos, é bancário e economiário. Foi candidato a governador do Distrito Federal em 2018 e segundo suplente a senador em 2010. O vice da chapa é Mauro Sousa de Moura, filiado à mesma sigla.

Robson (PSTU)

Nascido no Rio de Janeiro, Robson, 52 anos, é professor de história da rede pública de ensino do DF há 22 anos. Iniciou sua militância política no movimento estudantil. É ativista do movimento negro e já foi candidato a senador pelo PSTU em 2010, 2014 e 2018. Participou do processo de fundação do PSTU. O candidato a vice na chapa será Eduardo Zanata, também do PSTU.

Teodoro da Cruz (PCB)

Teodoro da Cruz Téo, 63 anos, nasceu na cidade de Barreiras (BA) e mora no Distrito Federal desde 1975. É advogado, pedagogo e servidor público aposentado da Secretaria de Estado da Educação. Militou no movimento sindical e popular. Jamil Magari é o candidato ao cargo de vice-governador.

