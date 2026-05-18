Atlas e Datafolha: as pesquisas que serão divulgadas após áudio de Flávio e Vorcaro

A nova semana será marcada pela divulgação de seis pesquisas de intenção de voto da disputa presidencial e diversos levantamentos de estados brasileiros para os cargos de governador e senador.

Segundo registros no sistema do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ao menos 51 levantamentos devem ser divulgados até o próximo sábado, 16.

As seis pesquisas eleitorais que testarão os nomes que devem disputar a presidência da República com abrangência nacional serão dos institutos AtlasIntel, Vox, Futura, Vetor, Datafolha e Gerp.

Essas serão as primeiras pesquisas que vão captar de forma total a reação do eleitorado à divulgação de mensagens e do áudio entre Flávio Bolsonaro (PL) e o ex-banqueiro Daniel Vorcaro.

Os levantamentos da AtlasIntel e da Vox devem ser divulgados na terça-feira, 19. Na quarta-feira, 20, devem sair as pesquisas dos institutos Futura e Vetor. O Datafolha deve sair na quinta-feira, 21, mesmo dia da Gerp.

Nos levantamentos estaduais, os institutos Paraná Pesquisas, Real Time Big Data e Vetor divulgarão pesquisas em diversos estados brasileiros.

O TSE obriga as entidades e empresas que realizarem levantamentos de opinião pública relativos às eleições e candidatos a cadastrarem os estudos junto à Justiça Eleitoral.

Segundo a Lei das Eleições, a divulgação de pesquisa sem o prévio registro das informações sujeita os responsáveis a multa no valor de 50 mil a 100 mil UFIRs (Unidade Fiscal de Referência).

Já a divulgação de pesquisa fraudulenta constitui crime, punível com detenção de seis meses a um ano e multa no valor de 50 mil a 100 mil UFIRs.

O registro de pesquisas eleitorais, contudo, não implica obrigatoriedade de divulgação de seus resultados, de acordo com a Resolução n.º 23.676/2021.

Com isso, um instituto ou empresa pode realizar o levantamento, mas não necessariamente divulgá-lo ao público.