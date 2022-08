Quem são os candidatos ao governo da Bahia nas eleições de 2022

Seis nomes se colocaram como candidatos ao governo da Bahia nas eleições de 2022, de acordo com dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Veja a lista completa de candidatos a governador da Bahia, formatada por ordem alfabética

ACM Neto (União)

Antônio Carlos Magalhães Neto, conhecido como ACM Neto, de 43 anos, tem uma longa careira a política. Foi prefeito de Salvador entre 2013 e 2020 e deputado federal, tendo sido eleito para o Congresso pela primeira vez em 2002. Formado em Direito pela Universidade Federal da Bahia, foi presidente do Democratas entre 2018 e fevereiro deste ano. A empresária Ana Ferraz (Republicanos) é candidata a vice na chapa.

Giovani Damico (PCB)

Aos 29 anos, o professor da rede estadual básica de ensino Giovani Damico disputa uma eleição para um cargo majoritário pela primeira vez. Ele completa 30 anos, idade mínima para concorrer à disputa estadual, em setembro. Mestre em ciências sociais pela Universidade Federal da Bahia, foi candidato a vereador de Salvador em 2020. Concorre ao lado de João Coimbra, vice na chapa.

João Roma (PL)

Ministro da Cidadania entre 2021 e 2022, João Roma, de 49 anos, foi chefe do escritório da Agência Nacional de Petróleo (ANP) em Salvador entre 2002 a 2004 e delegado do Ministério da Cultura para o Nordeste de 1999 a 2002. O candidato é formado em Direito. Concorre ao lado da médica Leonidia Umbelina (Partido da Mulher Brasileira).

Jerônimo Rodrigues (PT)

Secretário estadual do Desenvolvimento Rural entre 2015 e 2019, o professor universitário licenciado Jerônimo Rodrigues, de 73 anos, é considerado um dos homens de confiança do governador Rui Costa (PT). Rodrigues foi apontado como o nome do partido na Bahia após desistências dos senadores Jaques Wagner e Otto Alencar. Geraldo Júnior (MDB) é candidato a vice na chapa.

Marcelo Millet (PCO)

Candidato a vice-prefeito de Salvador em 2020, Marcelo Millet, de 36 anos, é motorista de aplicativo. Seu partido apoia a candidatura de Luiz Inácio Lula da Silva à presidência de República. Roque Vieira Júnior é candidato a vice na chapa.

Kleber Rosa (PSOL)

Professor de sociologia na rede estadual de ensino e investigador da polícia civil, Kleber Rosa, de 48 anos, disputa uma eleição pela primeira vez. Ativista do movimento negro e fundador do Movimento dos Policiais Antifascismo, é formado em ciências sociais. Ronaldo Mansur (PSOL) é candidato a vice na chapa.

