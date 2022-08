Quem são os candidatos ao governo do Paraná nas eleições de 2022

A disputa pelo governo do Paraná tem nove nomes, de acordo com dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Veja a lista completa de candidatos a governador do Paraná, formatada por ordem alfabética.

Adriano Teixeira (PCO)

Pela primeira vez, Adriano Teixeira concorre ao cargo de governador. Ele tem 35 anos e é de Paranavaí, no noroeste do estado. Em 2020, disputou as eleições para o cargo de vereador da cidade. Seu vice na chapa é Cristiano Kusbick Poll, também do PCO.

Carlos Massa Ratinho Junior (PSD)

Atual governador do Paraná, Ratinho Junior concorre à reeleição. Já foi deputado estadual, federal e secretário na gestão do governador Beto Richa (PSDB). Tentou ser prefeito de Curitiba, em 2012, mas perdeu para Gustavo Freut (PDT). Seu vice na chapa é Darci Piana, do PSD.

Gomyde (PDT)

Ricardo Gomyde tem 52 anos, nascido em Ibaiti, no norte do estado. É advogado, foi vereador por Curitiba, deputado federal e secretário estadual de Esporte. No governo federal, assumiu a Secretaria Nacional de Futebol no Ministério do Esporte e foi gestor da Copa do Mundo de futebol em 2014 e dos jogos olímpicos de 2016. Sua candidata a vice é Eliza Ferreira, do mesmo partido.

Joni Correia (DC)

Joni Correia é advogado e publicitário. Já disputou o cargo de vereador de Curitiba, em 2008, e de deputado estadual pelo Paraná, em 2006. Também foi diretor da Secretarias de Trabalho e Emprego de Curitiba e da Secretaria de Governo de Foz do Iguaçu. Seu vice na chama é Gledson Zawadski, do DC.

Professora Angela (Psol)

A Professora Angela é docente na rede pública estadual há 24 anos. Já concorreu ao cargo de vereadora de Curitiba em duas ocasiões, em 2016 e em 2020, mas não foi eleita. Seu vice na chapa é Sergio Nakatani, do Psol.

Professor Ivan (PSTU)

Professor Ivan é servidor da rede estadual de educação do Paraná. Atualmente mora em Paranavaí, no noroeste do estado, e já disputou o Palácio Iguaçu em 2018. Seu vice é Phill Natal (PSTU).

Requião (PT)

Roberto Requião é um advogado, jornalista e urbanista. Foi governador do Paraná por três mandatos, senador em duas ocasiões, deputado estadual, além de prefeito da capital Curitiba. Sempre esteve no MDB, e após desentendimentos com partido, se filiou ao PT para disputar as eleições de 2022. Seu vice na chama é Samek, também do PT.

Solange Ferreira Bueno (PMN)

Solange Ferreira Bueno é professora de música e natural de Maringá, no norte do Paraná. É sua primeira disputa a um cargo eletivo. Na sua chapa, como vice, está Osni Minotto, do PMN.

Vivi Motta (PCB)

É a primeira vez que Vivi Motta disputa um cargo eletivo. É nascida no Mato Grosso, mas mora no Paraná. É formada em Ciências Sociais e já trabalhou como professora de sociologia na rede estadual paranaense. O candidato a vice na sua chapa é Diego Valdez, também do PCB.

Candidatos ao Senado pelo estado do Paraná

Aline Sleutjes (Pros)

Alvaro Dias (Podemos)

Desiree (PDT)

Dr. Saboia (PMN)

Laerson Matias (Psol)

Orlando Pessuti (MDB)

Paulo Martins (PL)

Roberto França da Silva Junior (PCO)

Rosane Ferreira (PV)

Sergio Moro (União Brasil)

