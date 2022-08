Quem são os candidatos ao governo de Santa Catarina nas eleições de 2022

A disputa pelo governo de Santa Catarina tem dez nomes, de acordo com dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Veja a lista completa de candidatos a governador de Santa Catarina, formatada por ordem alfabética.

Décio Lima (PT)

O atual presidente do diretório estadual do PT de Santa Catarina é candidato do partido ao governo catarinense. O político já foi deputado federal por três mandatos, deputado estadual e prefeito de Blumenau. Sua vice na chapa é Bia Cargas, do PSB.

Esperidião Amin (PP)

Esperidião Amin é senador da República por Santa Catarina. Ele já foi governador do estado por duas vezes, prefeito de Florianópolis por outras duas vezes, e de deputado. Seu candidato a vice é Dalírio Beber, do PSDB.

Gean Loureiro (União Brasil)

Gean Loureiro já foi prefeito de Florianópolis por dois mandatos. Deixou o cargo no Executivo municipal no começo deste ano para disputar a corrida ao governo de Santa Catarina. Ele também já foi vereador. Seu candidato a vice é Eron Giordani, do União Brasil.

Jorge Boeira (PDT)

Jorge Boeira já foi deputado federal por Santa Catarina por quatro mandatos. É graduado em engenharia mecânica, foi professor e atuou na indústria carbonífera. Seu candidato a vice é Dr. Dalmo, também do PDT.

Jorginho Mello (PL)

Jorginho Mello é senador da República por Santa Catarina. Já foi deputado federal por dois mandatos, deputado estadual quatro vezes e vereador de Herval D'Oeste, no oeste catarinense. Durante a CPI da Pandemia de Covid-19 foi um dos defensores do governo do presidente Jair Bolsonaro (PL). Sua vice na chama é a Delegada Marilisa (PL).

Leandro Borges (PCO)

Leandro Borges é marceneiro, tem 31 e é nascido em Cascavel, no Paraná. É a primeira vez que disputa o governo do estado. Seu candidato a vice é Jair Fernandes de Aguiar Ramos, também do PCO.

Carlos Moisés (Republicanos)

Atual governador de Santa Catarina, Carlos Moisés tenta a reeleição. Em 2018 concorreu ao primeiro cargo político, e foi eleito governador em uma reviravolta no pleito. Com dois processo de impeachment na Assembleia Legislativa do estado, ele foi afastado por duas vezes do cargo, mas conseguiu ser absolvido nos processos. Seu candidato a vice é Udo Dohler, do MDB.

Odair Tramontin (Novo)

Odair Tramontin é promotor de Justiça em Santa Catarina e foi o primeiro coordenador do Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado (GAECO) de Blumenau. Tentou concorrer ao cargo de prefeito da cidade do Vale do Itajaí em 2020, mas ficou na terceira posição. Seu candidato a vice é Ricardo Althoff, do Novo.

Professor Alex Alano (PSTU)

Oriundo de Criciúma, no sul catarinense, Alex Alano é professor desde 1996 na rede estadual de ensino do estado. É a primeira vez que disputa um cargo eletivo. Sua vice na chama é Gabriela Santetti, do PSTU.

Ralf Zimmer (Pros)

Zimmer é formado em direito e defensor público desde 2013. A primeira vez que disputou uma eleição foi em 2018 quando tentou o cargo de deputado federal, mas não conseguiu se eleger. Sua candidata a vice é Ana Lucia Meotti (Pros).

Candidatos ao Senado pelo estado de Santa Catarina

Afrânio Boppré (Psol)

Carolina Sant Anna (PCO)

Celso Maldaner (MDB)

Chris Stuart (PSC)

Dário (PSB)

Gilmar Salgado (PSTU)

Hilda Deola (PDT)

Jorge Seif (PL)

Kannedy Nunes (PTB)

Luiz Barboza (Novo)

Raimundo Colombo (PSD)

