Quem são os candidatos ao governo de Minas Gerais nas eleições de 2022

Visto como estado decisivo nas eleições 2022, Minas Gerais teve dez nomes registrados como candidatos ao governo do estado, de acordo com dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Veja abaixo a lista completa de candidatos a governador de Minas Gerais, formatada por ordem alfabética.

Quer saber tudo sobre a corrida eleitoral? Assine a EXAME por menos de R$ 0,37/dia e fique por dentro

Cabo Tristão (PMB)

Nascido Paulo Tristão Pinto, o candidato de 36 anos é policial militar e concorre pelo Partido da Mulher Brasileira (PMB). Tristão é natural de Juiz de Fora (MG). O cabo foi aliado do presidente Jair Bolsonaro e estava com o presidente no episódio da facada em 2018, mas não declarou apoio a Bolsonaro no primeiro turno neste ano. Nas eleições de 2022, Cabo Tristão declarou patrimônio de R$ 350 mil. O candidato a vice em sua chapa é Antonio Otavio (PMB).

VEJA TAMBÉM: Eleição presidencial: a importância de Minas Gerais para decidir o vencedor

Carlos Viana (PL)

Carlos Viana é candidato do PL ao governo de Minas, mesmo partido do presidente Jair Bolsonaro e apoiado pelo presidente no estado. Viana tem 59 anos e é natural de Braúnas (MG). O candidato a governador é senador por Minas Gerais desde 2019. Nas eleições de 2022, declarou patrimônio de R$ 3,6 milhões. O candidato a vice em sua chapa é Coronel Wanderley (PL).

Indira Xavier (UP)

Indira Xavier é candida da Unidade Popular, partido de esquerda fundado em 2014 e que disputa suas primeiras eleições gerais e nacionais com candidatos próprios. Xavier tem 37 anos e é natural de Maceió (AL), tendo se mudado depois para Minas Gerais. Nas eleições de 2022, declarou patrimônio de R$ 136 (um depósito bancário). A candidato a vice em sua chapa é Edna da Izidora (UP).

Alexandre Kalil (PSD)

Um dos favoritos para ir ao segundo turno, o prefeito da capital Belo Horizonte (que renunciou para disputar a eleição) tenta usar sua boa avaliação na capital para chegar ao governo do estado. Aos 63 anos, Kalil é ex-dirigente de futebol e empresário. Entrou na política nas eleições de 2016, quando foi eleito prefeito de BH e reeleito em 2020. O candidato declarou apoio ao ex-presidente Lula nas eleições nacionais e terá o petista em seu palanque em Minas. Nas eleições de 2022, Kalil declarou patrimônio de R$ 3,6 milhões. O candidato a vice em sua chapa é André Quintão (PT).

Fique pode dentro de tudo das Eleições 2022 e veja as pesquisas eleitorais EXAME

Lorene Figueiredo (PSOL)

Lorene Figueiredo é professora e concorre pelo Partido Socialismo e Liberdade (PSOL). Aos 56 anos, a candidata é natural do Rio de Janeiro (RJ). Nas eleições de 2022, declarou patrimônio de R$ 123,5 mil. A candidato a vice em sua chapa é Ana Azevedo (PSOL).

Lourdes Francisco (PCO)

Lourdes Francisco concorre pelo Partido da Causa Operária (PCO). Aos 60 anos, a candidata é natural de Grão Mogol (MG). Nas eleições de 2022, não declarou nenhum valor em sua lista de bens ao TSE. O candidato a vice em sua chapa é Sebastião Pessoa (PCO).

Marcus Pestana (PSDB)

Marcus Pestana é economista e concorre pelo Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB). Aos 62 anos, o candidato é natural de Juiz de Fora (MG). Pestana foi deputado federal de 2011 a 2019 e vereador em Juiz de Fora. Pestana é a aposta do PSDB para voltar a governar Minas Gerais. Nas eleições de 2022, o candidato declarou patrimônio de R$ 1,5 milhão. O candidato a vice em sua chapa é Paulo Brant (PSDB).

Renata Regina (PCB)

Renata Regina concorre pelo Partido Comunista Brasileiro (PCB). Aos 35 anos, a fotógrafa e jornalista é natural de Belo Horizonte (MG). Nas eleições de 2022, não declarou nenhum valor em sua lista de bens ao TSE. A candidato a vice em sua chapa é Tuani Guimarães (PCB).

VEJA TAMBÉM: Se o Brasil tivesse colégio eleitoral dos EUA, Minas Gerais seria decisivo

Vanessa Portugal (PSTU)

Vanessa Portugal concorre pelo Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado (PSTU). Aos 52 anos, ela é servidora pública municipal e natural de Boa Esperança (MG). Nas eleições de 2022, declarou patrimônio de R$ 100 mil. O candidato a vice em sua chapa é Jordano Carvalho dos Santos (Jordano Metalúrgico, do PSTU).

Romeu Zema (Novo)

Atual governador de Minas, Romeu Zema tenta a reeleição tendo no prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil, seu principal adversário. Em 2018, Zema foi eleito com 72,8% dos votos contra Antonio Anastasia (PSDB), e foi o único governador eleito pelo Partido Novo. Aos 57 anos, Zema é natural de Araxá (MG). O governador é ex-presidente do Conselho de Administração do Grupo Zema, de sua família, tendo exercido o cargo desde o fim dos anos 1990. Nas eleições de 2022, declarou patrimônio de R$ 129,8 milhões. O vice em sua chapa é Mateus Simões (professor Mateus, também do Novo).

Candidatos ao Senado pelo estado de Minas Gerais

Alexandre Silveira (PSD)

Bruno Miranda (PDT)

Cleitinho (PSC)

Dirlene Marques (PSTU)

Irani Gomes (PRTB)

Marcelo Aro (PP)

Naomi de Almeida (PCO)

Pastor Altamiro Alves (PTB)

Sara Azevedo (PSOL)

LEIA TAMBÉM