Quem são os candidatos ao governo do Rio de Janeiro nas eleições de 2022

Sete nomes se colocaram como candidatos ao governo do Rio de Janeiro nas eleições de 2022, de acordo com dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). A Justiça Eleitoral ainda precisa avaliar a viabilidade das candidaturas. Veja a lista completa de candidatos a governador do Rio de Janeiro, formatada por ordem alfabética.

Cláudio Castro (PL)

Cláudio Castro, 42 anos, é governador do Rio de Janeiro desde maio de 2021. Assumiu a cadeira após o impeachment do ex-governador Wilson Witzel, de quem era vice. Formado em Direito, Castro foi eleito vereador pelo PSC em 2016, antes de integrar o governo de Witzel. O prefeito de Duque de Caxias, Washington Reis (MDB), é candidato a vice na chapa.

Cyro Garcia (PSTU)

O professor Cyro Garcia, 67 anos, é formado em Direito pela UFRJ, com mestrado e doutorado em História pela UFF. Participou da fundação do PT e da Central Única dos Trabalhadores (CUT), mas, anos depois, se desvinculou de ambos e ajudou a fundar o PSTU e a Central Sindical Popular Conlutas. Samantha Guedes é a candidata a vice na chapa.

Juliete Pantoja (UP)

Nascida em Saracuruna, na Baixada Fluminense, Juliete Pantoja, 32 anos, é vice-presidente estadual da Unidade Popular (UP) e coordena o Movimento de Luta nos Bairros, Vilas e Favelas (MLB), que organiza ocupações urbanas e luta pelo direito das pessoas à moradia. A candidata a vice é Juliana Alves, estudante de arquitetura.

Marcelo Freixo (PSB)

O deputado federal Marcelo Freixo, 54 anos, formado em História e Economia, se filiou ao PSB em 2021, após longa atuação no PSol. Antes de chegar à Câmara dos Deputados, em 2018, foi deputado estadual, entre 2008 e 2017, e se candidatou a prefeito do Rio de Janeiro em 2012 e em 2016. O vice na chapa é Cesar Maia (PSDB).

Paulo Ganime (Novo)

O deputado federal Paulo Ganime, 39 anos, atual líder do Novo na Câmara dos Deputados, é engenheiro de produção e cursou Economia. Antes de entrar na política, em 2018, trabalhou nas áreas financeira e de gestão de projetos em empresas multinacionais. Seu vice é o biólogo Helio Secco.

Rodrigo Neves (PDT)

Nascido em São Gonçalo, Rodrigo Neves, 45 anos, é formado em sociologia e iniciou a carreira política na década de 1990. Já foi vereador, deputado estadual, secretário estadual e duas vezes prefeito de Niterói. O candidato a vice é o ex-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) Felipe Santa Cruz (PSD).

Wilson Witzel (PMB)

O ex-governador do Rio de Janeiro Wilson Witzel, 54 anos, tenta voltar ao cargo do qual foi afastado em 2020 em meio a acusações de corrupção, negadas por ele. Atuou como juiz federal entre 2001 e 2018, quando venceu a eleição para governador. Sofreu impeachment em abril de 2021 e se tornou inelegível por cinco anos, por decisão unânime do Tribunal Especial Misto do TJRJ. Ele agora tenta reverter a decisão. O candidato a vice é Sidclei Bernardo.

Candidatos ao Senado pelo estado do Rio de Janeiro

Alessandro Molon (PSB)

André Ceciliano (PT)

Bárbara Sinedino (PSTU)

Cabo Daciolo (PDT)

Clarissa Garotinho (União Brasil)

Daniel Silveira (PTB)

Hiran Roedel (PCB)

Marcelo Itagiba (Avante)

Raul Bittencourt (UP)

Romário (PL)

LEIA TAMBÉM