Quais são os números dos candidatos à Presidência nas urnas em 2022

Em 2 de outubro de 2022, 156 milhões de eleitores e eleitoras poderão ir às urnas para o primeiro turno das eleições. Serão escolhidos os representantes para a Presidência da República, para governadores, para senadores, para deputados federais e para deputados estaduais/distritais.

As campanhas começaram em 16 de agosto, com 12 candidatos à Presidência da República. Na hora de votar, além de saber o nome e o partido do nome escolhido, é preciso digitar o número do candidato na urna eletrônica. Vale lembrar que candidatos que já disputaram o cargo em anos anteriores podem concorrer em 2022 com números diferentes.

No site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), é possível verificar o número de todos os candidatos, para todos os cargos. Veja abaixo a lista com os candidatos à Presidência da República e os números de cada um na urna, organizados por ordem alfabética:

O leitor de EXAME pode acompanhar tudo sobre as eleições no site criado especialmente para o pleito de 2022. Nas redes sociais (Facebook, Instagram, TikTok, Twitter e YouTube), conteúdos multimídia complementam a cobertura das eleições.

Tanto no primeiro turno quanto no segundo turno, EXAME vai trazer a apuração em tempo real de todos os cargos eletivos que estão em disputa em 2022: presidente, governador, deputado federal, deputado estadual e senador.

