Quem são os candidatos ao governo do RS nas eleições de 2022

A disputa pelo governo do Rio Grande do Sul tem 11 nomes, uma das eleições ao Executivo estadual com maior número de candidatos do país, de acordo com dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Veja a lista completa de candidatos a governador do Rio Grande do Sul, formatada por ordem alfabética.

Argenta (PSC)

Roberto Argenta é empresário e após ficar 20 anos fora da vida pública disputa o governo do Rio Grande do Sul. É fundador de uma das maiores empresas de calçados do Brasil. Seu primeiro cargo público foi em 1988, quando foi eleito prefeito de Igrejinha. Quatro anos depois assumiu uma cadeira de vereador da cidade. Em 1998 se tornou deputado federal, mas não conseguiu a reeleição. Sua vice na chapa é Nivea Rosa, do Solidariedade.

Carlos Messalla (PCB)

Carlos Messalla é servidor público dos Correios e natural de Gravataí, no Rio Grande do Sul. É militante do PCB, do qual é filiado. Seu candidato a vice é Edson Canabarro, também do PCB.

Edegar Pretto (PT)

Edegar Pretto é deputado estadual (terceiro mandato) pelo Rio Grande do Sul e em 2017 foi presidente da Assembleia Legislativa do estado. Foi eleito pela primeira em 2010. O candidato é filho do deputado federal Adão Pretto, falecido em 2009. Seu vice na chapa é Pedro Ruas (PSOL).

Eduardo Leite (PSDB)

Eduardo Leite esteve no comando do governo gaúcho até deixar o cargo no início do ano. Queria ser candidato à Presidência, mas declinou com os arranjos do seu partido, o PSDB. Vai tentar reeleição sem estar na cadeira de governador, algo inusitado na política brasileira. Já foi vereador e prefeito de Pelotas. Seu vice é Gabriel Souza (MDB).

Luis Carlos Heinze (PP)

Heinze foi deputado federal pelo Rio Grande do Sul por cinco mandatos, com votações recordes para o estado. Em 2018 foi eleito senador. Durante a CPI da Pandemia de Covid-19, teve o papel de defensor do governo do presidente Jair Bolsonaro (PL). Sua candidata a vice é Tanise Sabino, do PTB.

Onyx Lorenzoni (PL)

Nascido em Porto Alegre, Onyx Lorenzoni é médico veterinário. Foi duas vezes deputado estadual no Rio Grande do Sul e está no quinto mandato como deputado federal. Chefiou a Casa Civil, no governo do presidente Jair Bolsonaro (PL), até fevereiro de 2020, depois assumiu como ministro da Cidadania até fevereiro de 2021, e, por último, foi ministro de da Secretaria-Geral da Presidência da República até de candidatar ao governo gaúcho. Sua vice é Cláudia Jardim, do PL.

Paulo Roberto (PCO)

Pela primeira vez, Paulo Roberto se candidata a um cargo eletivo. Natural de Porto Alegre, ele declarou ao TSE bens no valor de R$ 397.100. Seu candidato a vice é Mário César Zettermann Berles, do mesmo partido.

Rejane de Oliveira (PSTU)

Rejane é professora aposentada da rede estadual de ensino do Rio Grande do Sul. Foi presidente do CPERS-Sindicato por duas gestões. Já foi filiada ao PT, mas decidiu deixar a legenda após os escândalos de corrupção. A candidata a vice é Vera Rosane de Oliveira, também do PSTU.

Ricardo Jobim (Novo)

Natural de Santa Maria, Ricardo tem 46 anos, é advogado e empresário no ramo da comunicação, além de professor universitário. Foi conselheiro da OAB/RS e presidente da OAB Santa Maria, além de diretor da Câmara de Indústria e Comércio de Santa Maria. Seu candidato a vice na chapa é Rafael Dresch (Novo).

Vicente Bogo (PSB)

Bogo é Natural de Rio do Oeste, em Santa Catarina. Na sua vida pública está a passagem pelos cargos de vereador, deputado federal, vice-prefeito de Santa Rosa e vice-governador durante a gestão de Antônio Britto, entre 1995 e 1998. Sua vice na chapa é Josi Paz, do PSB.

Vieira da Cunha (PDT)

Vieira Cunha é procurador de Justiça. Já foi vereador em Porto Alegre, deputado estadual e deputado federal. Sua vice é a Professora Regina (PDT).

Candidatos ao Senado pelo estado do Rio Grande do Sul

Airto Ferronato (PSB)

Ana Amélia Lemos (PSD)

Comandante Nádia (PP)

Fabiana Sanguiné (PSTU)

Hamilton Mourão (Republicanos)

Maristela Zanotto (PSC)

Olívio Dutra (PT)

Paulo Rosa (DC)

Professor Nado (Avante)

LEIA TAMBÉM