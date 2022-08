Quem são os candidatos ao governo de SP nas eleições de 2022

Maior colégio eleitoral do país, o estado de São Paulo tem oito nomes que vão disputar o cargo de ocupante do Palácio dos Bandeirantes nas eleições de 2022, de acordo com dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Veja a lista completa de candidatos a governador de São Paulo, formatada por ordem alfabética.

Altino (PSTU)

Altino foi operário químico e presidente do Sindicato dos Trabalhadores de Indústrias Químicas de Pernambuco. Mudou-se para São Paulo em 1995, e trabalha no metrô há 25 anos, onde foi presidente do Sindicato dos Metroviários de São Paulo nas gestões de 2010 a 2013, e 2013 a 2016. Sua candidata a vice é a Professora Flávia, também do PSTU.

Carol Vigliar (UP)

Carol Vigliar é economista e natural de São Paulo. Atualmente mora em Diadema, na Grande São Paulo. É fundadora e uma das coordenadoras nacionais do Movimento de Mulheres Olga Benário. Atuou também no Movimento de Luta nos Bairros, Vilas e Favelas (MLB). Sua candidata a vice é Rafaela Carvalho, também da UP.

Elvis Cezar (PDT)

Ex-prefeito por dois mandatos de Santana de Parnaíba, na Grande São Paulo, Cezar tem 46 anos e nasceu em Carapicuíba, também na região da capital paulista. Ele é advogado e foi filiado ao PSDB por 19 anos. Deixou o partido para concorrer ao governo pelo PDT. Sua candidata a vice é Gleides Sodré, do mesmo partido.

Fernando Haddad (PT)

Fernando Haddad é professor e advogado. Foi ministro da Educação de 2005 a 2012, nos governos Lula e Dilma Rousseff. Foi prefeito da cidade de São Paulo de 2013 a 2016. Disputou a Presidência da República, em 2018, no lugar do ex-presidente Lula, e perdeu no segundo turno para o presidente Jair Bolsonaro (PL). Sua vice na chapa é Lucia França, do PSB.

Gabriel Colombo (PCB)

Gabriel Colombo tem 32 anos, é agrônomo, e mestre em Ecologia pela Universidade de São Paulo (USP). Nascido no Rio de Janeiro, passou a infância em Minas Gerais, e a adolescência em São Paulo. Atualmente mora em Piracicaba, no interior paulista. Seu vice é Mané Messias, também do PCB.

Rodrigo Garcia (PSDB)

Rodrigo Garcia tem 48 anos e busca a reeleição como governador de São Paulo. Foi vice-governador de João Doria até assumir o cargo de chefe do Executivo estadual no início deste ano. Foi secretário de Governo e era chamado como o "CEO" da gestão de Doria. Está na gestão pública há 25 anos, tendo sido sub-secretário de Agricultura aos 21 anos, na gestão de Mário Covas. O candidato a vice na sua chapa é Geninho Zuliani, do União Brasil.

Tarcísio de Freitas (Republicanos)

Tarcísio Gomes de Freitas é engenheiro e militar da reserva. Foi ministro da Infraestrutura no governo do presidente Jair Bolsonaro (PL) e diretor do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes durante no governo da ex-presidente Dilma Rousseff (PT). O candidato a vice é Felicio Ramuth, do PSD.

Vinicius Poit (Novo)

Vinicius Poit é empresário, formado em Administração de Empresas e foi deputado federal por São Paulo, sendo eleito em 2018. Foi relator do Marco Legal das Startups na Câmara e vice-líder da Bancada do Novo em 2020. É cofundador do RecrutaSimples, plataforma de recrutamento online. Sua vice na chama é Doria Alves, do Novo.

Candidatos ao Senado pelo estado de São Paulo

Aldo Rebelo (PDT)

Marcos Pontes (PL)

Edson Aparecido (MDB)

Janaína Paschoal (PRTB)

Mancha Coletivo Socialista (PSTU)

Márcio França (PSB)

Ricardo Mellão (Novo)

Vivian Mendes (UP)

