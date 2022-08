Quem são os candidatos ao governo do Ceará nas eleições de 2022

A disputa pelo governo do Ceará tem seis nomes, de acordo com dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Veja a lista completa de candidatos a governador do Ceará, formatada por ordem alfabética.

Capitão Wagner (União Brasil)

Aos 43 anos, natural de São Paulo, Capitão Wagner é policial militar do Ceará desde 1999. Formado como técnico em eletrotécnica e bacharel em segurança pública, Wagner já foi vereador por dois mandatos e disputou a prefeitura de Fortaleza em duas eleições. Atualmente é deputado federal. Ele terá como candidato a vice o médico Raimundo Gomes de Matos (PL), 71 anos.

Chico Malta (PCB)

Com 57 anos, e atuação em movimentos sindicais, Chico Malta é advogado. Natural de Fortaleza, ele é anistiado político, após ter sido preso durante o período da ditadura militar. Malta também é participante da fundação da Central Única dos Trabalhadores (CUT). O candidato a vice é Nauri Araújo (PCB), 57 anos.

Elmano de Freitas (PT)

Filho de agricultores, Elmano Freitas, 52 anos, é natural de Baturité (CE) e formado em direito pela Universidade Federal do Ceará (UFC), já tendo atuado na Rede Nacional de Advogados Populares (Renap). Foi candidato à prefeitura de Fortaleza em 2012 e já exerce o segundo mandato como deputado estadual. Além disso, já ocupou o cargo de secretário de Educação de Fortaleza. Jade Romero (MDB), 37 anos, será a candidata a vice.

Roberto Cláudio (PDT)

Prefeito de Fortaleza por dois mandatos, Roberto Cláudio é medico, formado pela Universidade Federal do Ceará (UFC) e possui doutorado em saúde pública. Natural da capital cearense, Cláudio tem 47 anos e já ocupou o cargo de deputado estadual no Ceará em 2006, sendo reeleito em 2010. O candidato a vice é Domingos Filho (PSD), 59 anos.

Serley Leal (UP)

Com 40 anos, natural de Iguatu, interior do Ceará, Serley Leal é bancário. Já atuou no movimento estudantil, com passagens pelo Diretório Central da Universidade Federal do Ceará e Diretório Estudantil da Universidade Estadual do Ceará (UECE). Também foi candidato a vice-prefeito de Fortaleza e ajudou a construir o Movimento de Luta nos Bairros Vilas e Favelas (MLB) no Ceará, voltado para o direito à moradia. O candidato à vice é a liderança indígena Francisco Bita Tapeba (UP), 37 anos.

Zé Batista (PSTU)

Membro da Executiva Estadual da CSP-Conlutas, Zé Batista, 48 anos, é natural de Iguatu (CE). Disputou a sua primeira eleição em 2020. Na ocasião tentou uma vaga na Câmara Municipal de Fortaleza. Para a vice, o partido indicou o servidor público e ambientalista Reginaldo (PSTU), 49 anos.

Candidatos ao Senado pelo estado do Ceará

Amarílio Macêdo (PSDB)

Camilo (PT)

Carlos Silva (PSTU)

Enfermeira Ana Paula (PDT)

Kamila Cardoso (Avante)

Paulo Anacé (PSOL)

(Com Agência Brasil)

LEIA TAMBÉM