Confira iniciativas voltadas a profissionais com mais de 50 anos

O perfil demográfico do Brasil está em transformação, e o mercado de trabalho responde a esse movimento.

Dados do IBGE mostram que a parcela de brasileiros com 60 anos ou mais passou de 11,3%, em 2012, para 16,6% em 2025, ano em que a população do país chegou a 212,7 milhões de pessoas. Diante do crescimento expressivo, empresas de diferentes setores passaram a estruturar iniciativas voltadas à contratação e valorização de profissionais com mais de 50 anos.

O objetivo destas empresas é apostar na experiência como diferencial competitivo, ampliando oportunidades e incentivando a permanência de talentos maduros no mercado. Confira 4 exemplos deste movimento:

Livelo procura profissionais nas áreas estratégicas

A Livelo está com inscrições abertas para a 6ª edição do Programa Expert 50+. Com seis vagas abertas, as inscrições vão até o dia 05 de junho.

Desde seu lançamento, o programa já acumulou mais de 4.300 inscrições ao longo de suas edições, consolidando-se como um dos principais projetos de diversidade e inclusão da companhia.

O objetivo é atrair talentos experientes para atuar em áreas estratégicas da companhia, como:

Marketing,

Pessoas e Transformação,

Planejamento,

Produtos Digitais e Controladoria.

Atualmente, 45% dos profissionais com mais de 50 anos da companhia ingressaram por meio do programa, com uma média de idade de 58 anos

“O Programa Expert 50+ traduz, na prática, o nosso compromisso com a diversidade e inclusão. Acreditamos que equipes diversas são mais inovadoras, colaborativas e preparadas para os desafios do negócio”, diz Danielle Lopes, diretora de Pessoas e Transformação da Livelo.

Panvel aposta em programa de desenvolvimento 50+

O Grupo Panvel possui o Programa 50+, iniciativa voltada à atração, desenvolvimento e valorização dos profissionais com 50 anos ou mais.

O programa contribui para ampliar o repertório, experiência e visão de atendimento na operação, oferecendo acompanhamento especializado e oportunidades em diferentes frentes do negócio, como varejo farmacêutico, áreas administrativas, logística, call center e laboratório.

Desde o lançamento do programa, em dezembro de 2024, mais de 800 profissionais com 50 anos ou mais já foram contratados em diversas áreas da companhia.

A iniciativa valoriza a experiência, promove a inclusão digital e incentiva a capacitação contínua, abrindo espaço também para quem busca retomar a carreira ou se reinventar em uma nova área.

Nas lojas, os colaboradores acima de 50 anos atuam em diversas funções, como atendente de filial, ajudante de limpeza, farmacêutico e consultor de atendimento.

Também se destacam na área de fiscalização, onde representam aproximadamente 40% dos Fiscais de Loja. Fora do varejo e logística, o programa também contempla áreas como Corporativo, Call Center e o Laboratório Lifar.

As oportunidades estão disponíveis em lojaspanvel.gupy.io .

Espaçolaser

A Espaçolaser conta com o programa 50+EL, iniciativa lançada em 2025 com o objetivo de ampliar a diversidade geracional na companhia e incentivar a contratação de profissionais com mais de 50 anos.

Atualmente, a Espaçolaser Carreiras mantém vagas específicas em seu banco de talentos voltadas ao público 50+, entre elas:

Especialista do Laser,

Consultor(a) de Atendimento e Vendas

Gerente Comercial de Loja.

Além dessas oportunidades, a companhia reforça em suas comunicações de recrutamento o interesse em atrair profissionais com 50 anos ou mais para diferentes posições e áreas de atuação.

“Na Espaçolaser, acreditamos que a experiência e a bagagem construída ao longo dos anos representam um diferencial estratégico para as equipes. O programa nasceu com o objetivo de abrir mais espaço para esses profissionais e reforçar que talento não tem idade”, afirma Mariana Costábile, CHRO da companhia.

As demais vagas da empresa podem ser consultadas na página oficial de carreiras da Espaçolaser e também no perfil da companhia no LinkedIn da Espaçolaser, além de outros canais externos de divulgação de oportunidades.

Grupo Pereira

O Grupo Pereira, sétimo maior varejista do país, segue fortalecendo sua estratégia de inclusão e valorização de profissionais com mais de 50 anos.

Atualmente, 17,2% do quadro de colaboradores da companhia é formado por pessoas dessa faixa etária, reforçando o compromisso da empresa com a diversidade geracional e com a criação de oportunidades para um público que ainda enfrenta desafios no mercado de trabalho.

O Grupo é o primeiro varejista brasileiro a receber o selo CAFE (Certified Age Friendly Employer), concedido pelo Age Friendly Institute, dos Estados Unidos, para empresas que promovem a contratação e retenção de profissionais 50+.

As oportunidades são para diversos cargos nas áreas operacionais e administrativas, o cadastro pode ser feito por meio do site ou presencialmente em uma de nossas unidades.

Além das oportunidades de carreira, os colaboradores contam com um pacote de benefícios que inclui:

Seguro de vida,

Vale-transporte,

Alimentação nas unidades,

Plano odontológico,

Universidade corporativa,

Convênios com instituições parceiras,

Suporte social gratuito por meio do programa Acolhe GP, entre outros benefícios.

Diz Rosangela dos Santos, operadora de caixa no Fort Atacadista, conta sua experiência:

“Eu tenho 71 anos e, depois que fiquei viúva, há três anos, senti um vazio e a necessidade de voltar a ter uma rotina. Eu até já tinha trabalhado antes, mas por pouco tempo, então esse retorno ao mercado foi um grande recomeço para mim. Ouvi de algumas pessoas que talvez já não fosse mais o momento, que poderia ser tarde para voltar a trabalhar.

Foi quando vi o anúncio do Fort Atacadista e senti que precisava tentar. Encontrar uma oportunidade voltada para profissionais 50+ e ser acolhida com tanto respeito fez toda a diferença. Hoje, o trabalho não é só uma ocupação, é também companhia, troca e um motivo para levantar todos os dias com mais ânimo.”