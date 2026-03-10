Com Beyoncé e Federer, 22 celebridades entram na lista de bilionários da Forbes

A lista de bilionários da Forbes de 2026 foi publicada nesta terça-feira, 10. Com um número recorde de 3.428 nomes na lista, alguns já são esperados, como os de magnatas da tecnologia e do setor financeiro, porém, algumas figuras públicas da mídia estão entre as mais ricas do mundo.

Popstars como Beyoncé, Taylor Swift e Rihanna fazem parte dos 22 nomes do audiovisual, da música e dos esportes que estão entre os bilionários levantados pela revista. Em 2025, esse número era de 18 pessoas.

Os novatos na lista são Beyoncé Knowles-Carter, Roger Federer, Dr. Dre e James Cameron.

Ao todo, a renda combinada das celebridades corresponde a US$ 48 bilhões. Confira abaixo as celebridades bilionárias de 2026.

22. Dr. Dre (novo): US$ 1 bilhão

O rapper de 61 anos chegou ao clube dos bilionários principalmente pelo negócio que fechou com a Apple em 2014: a venda da Beats Electronics e do serviço Beats Music por cerca de US$ 3 bilhões.

Antes disso, já havia construído um legado como produtor e empresário musical ao fundar o selo Aftermath Entertainment e revelar ao mundo nomes como Eminem, 50 Cent e Kendrick Lamar.

21. Beyoncé Knowles-Carter (nova): US$ 1 bilhão

Estreante na lista em 2026, Beyoncé acumula fortuna construída ao longo de quase 30 anos de carreira, primeiro com o Destiny's Child, depois como artista solo.

Com 35 Grammys, incluindo o de Álbum do Ano (conquistado em 2025), ela é a artista mais premiada da história da cerimônia. Junto com o marido Jay-Z, também bilionário, ela pagou US$ 200 milhões por uma mansão em Malibu em 2023, a transação imobiliária mais cara já registrada na Califórnia.

20. Rihanna: US$ 1 bilhão

A cantora de Barbados, que completa dez anos sem lançar um álbum, construiu sua fortuna principalmente como empresária.

Seu principal ativo é a Fenty Beauty, marca de cosméticos tocada em parceria com a LVMH. O conglomerado que está avaliando a venda de sua fatia na empresa em um negócio que poderia chegar a US$ 2 bilhões, segundo a Forbes.

19. James Cameron (novo): US$ 1,1 bilhão

O diretor canadense de 71 anos é responsável por três dos quatro filmes de maior bilheteria da história.

Somados, seus trabalhos geraram quase US$ 9 bilhões nas bilheterias globais, tornando-o o segundo diretor mais rentável de todos os tempos. Apenas com o primeiro Avatar, Cameron teria embolsado cerca de US$ 350 milhões antes de impostos.

18. Roger Federer (novo): US$ 1,1 bilhão

O tenista suíço aposentado desde 2022 transformou 20 títulos de Grand Slam em uma carreira empresarial igualmente vitoriosa. No auge, chegou a ganhar US$ 100 milhões em um único ano com patrocínios de marcas como Uniqlo, Rolex e Mercedes.

O investimento mais lucrativo foi uma participação estimada em 3% na marca de artigos esportivos On, que abriu capital em 2021 e hoje vale quase US$ 15 bilhões.

17. Jerry Seinfeld: US$ 1,1 bilhão

Mais de 30 anos após o fim das gravações, o seriado Seinfeld continua sendo a principal fonte de renda do comediante.

Ele e o cocriador Larry David dividem 15% das receitas do programa, fatia que inclui os direitos de streaming vendidos à Netflix em 2019 por mais de US$ 500 milhões.

16. Arnold Schwarzenegger: US$ 1,2 bilhão

O austríaco naturalizado americano acumulou cerca de US$ 500 milhões em cachês e participações nos lucros ao longo de uma carreira com cerca de 50 filmes.

Mas boa parte de sua fortuna vem de decisões fora das câmeras: investimentos em imóveis na Califórnia e apostas em fundos e empresas, incluindo uma participação na gestora Dimensional Fund Advisors quando ela administrava US$ 12 bilhões — hoje, são mais de US$ 1 trilhão em ativos.

15. Bruce Springsteen: US$ 1,2 bilhão

O maior cheque da carreira do superstar norte-americano veio em 2021, quando vendeu seu catálogo musical à Sony Music por US$ 500 milhões.

Além do negócio altamente rentável, o cantor e compositor acumulou décadas de receitas com shows e discos antes disso: são mais de 140 milhões de álbuns vendidos ao longo de 50 anos de carreira.

14. LeBron James: US$ 1,4 bilhão

O astro do Los Angeles Lakers é o primeiro atleta a se tornar bilionário ainda em atividade.

Seus salários na NBA ultrapassam US$ 500 milhões, mas a maior parte da fortuna vem de fora das quadras: contratos com Nike, PepsiCo e Beats by Dre, entre outros, somam mais de US$ 1 bilhão bruto em estimativas da Forbes.

13. Tyler Perry: US$ 1,4 bilhão

O criador da franquia Madea, que já arrecadou mais de US$ 660 milhões, controla 100% do conteúdo que produziu ao longo de três décadas.

Sua fortuna está ancorada tanto nesse acervo quanto no Tyler Perry Studios, seu estúdio de produção cinematográfica.

12. Dick Wolf: US$ 1,5 bilhão

O criador das franquias "Law & Order", "Chicago" e "FBI" construiu sua fortuna a partir de um acordo com a Universal Television firmado em 2004, que lhe garante quase metade dos lucros de seus programas quando entram em sindicalização.

Com quase 80 anos e produções que dominam a grade das emissoras americanas há décadas, Wolf segue como um dos criadores mais lucrativos da televisão.

11. Tiger Woods: US$ 1,5 bilhão

O golfista acumulou cerca de US$ 1,9 bilhão bruto ao longo da carreira, incluindo um recorde de US$ 121 milhões em prêmios no PGA Tour.

Recusou uma oferta do LIV Golf descrita pelo ex-CEO Greg Norman ao Washington Post como estando na casa dos "nove dígitos altos".

10. Magic Johnson: US$ 1,6 bilhão

Durante os anos de glória com o Los Angeles Lakers, Johnson ganhou cerca de US$ 40 milhões em salários.

Sua fortuna bilionária veio depois, por meio de participações em franquias esportivas como o Los Angeles Dodgers e o Washington Commanders — e, principalmente, da aquisição majoritária da seguradora EquiTrust em 2015, cujos ativos aumentaram de US$ 16 bilhões para quase US$ 34 bilhões sob sua gestão.

9. Peter Jackson: US$ 1,9 bilhão

O diretor neozelandês das trilogias "O Senhor dos Anéis" e "O Hobbit" entrou para o clube dos bilionários em 2021, quando vendeu a divisão de tecnologia de sua empresa de efeitos visuais, Wētā FX, para a Unity Software por US$ 1,6 bilhão.

Este ano, deve retornar à franquia como produtor de "O Senhor dos Anéis: A Caça ao Gollum".

8. Kim Kardashian: US$ 1,9 bilhão

Famosa pelo reality "Keeping Up with the Kardashians", Kim Kardashian transformou visibilidade em negócio ao fundar a Skims, linha de lingerie avaliada em US$ 5 bilhões na rodada de investimentos mais recente, em 2025.

7. Taylor Swift: US$ 2 bilhões

Swift cruzou a marca do bilhão em 2023 impulsionada pela turnê Eras e pelo valor de seu catálogo musical.

Hoje, sua fortuna combina cerca de US$ 1 bilhão em royalties e receitas de shows, um catálogo estimado em US$ 900 milhões e aproximadamente US$ 100 milhões em imóveis.

6. Jay-Z: US$ 2,8 bilhões

Desde que se tornou o primeiro bilionário do hip-hop em 2019, Jay-Z quase triplicou o patrimônio.

O principal motor foram os negócios no setor de bebidas: vendeu 50% da marca de champanhe Armand de Brignac para a LVMH em 2021 e a participação majoritária na marca de conhaque D'Usse para a Bacardi em 2023.

5. Oprah Winfrey: US$ 3,2 bilhões

Os 25 anos do The Oprah Winfrey Show foram apenas o ponto de partida. A apresentadora reinvestiu os lucros do programa e de produções cinematográficas em um portfólio imobiliário que inclui mais de uma dezena de propriedades, entre elas 2.100 acres no Havaí.

4. Vince McMahon: US$ 3,6 bilhões

McMahon entrou na empresa do pai como locutor de televisão nos anos 1970, comprou o negócio em 1982 e o transformou no grupo de luta-livre WWE global.

Em 2023, uniu a WWE ao UFC para criar a TKO Group Holdings, em uma fusão avaliada em US$ 21 bilhões. Deixou a presidência executiva da empresa em 2024 em meio a acusações de má conduta sexual, que nega.

3. Michael Jordan: US$ 4,3 bilhões

Os US$ 90 milhões de salário na NBA são uma fração secundária da fortuna de Jordan. Mais de US$ 2 bilhões brutos vieram de parcerias com Nike, Hanes e Gatorade, entre outros. Em 2023, vendeu a maior parte de sua participação no Charlotte Hornets em negócio que avaliou a franquia em cerca de US$ 3 bilhões.

2. George Lucas: US$ 5,2 bilhões

Após vender a Lucasfilm à Disney em 2012 por US$ 4 bilhões em dinheiro e ações, Lucas se afastou do cinema.

Hoje concentra esforços na filantropia e na abertura do Lucas Museum of Narrative Art, em Los Angeles, prevista para este ano.

1. Steven Spielberg — US$ 7,1 bilhões

O diretor mais rentável da história negocia há décadas além das bilheterias: tem direito a 2% de cada ingresso vendido nos parques temáticos da Universal em perpetuidade, graças a clássicos como Tubarão, Jurassic Park e Indiana Jones.

Seu novo filme, o thriller de ficção científica "Disclosure Day", está previsto para maio.