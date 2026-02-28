Quem são os seis atletas bilionários e quanto valem suas fortunas

O esporte de alto rendimento formou um grupo restrito de atletas com patrimônio líquido estimado acima de US$ 1 bilhão, de acordo com dados acompanhados pelo Bloomberg Billionaires Index, ranking que monitora as maiores fortunas globais.

Entre os esportistas que ultrapassaram essa marca estão Michael Jordan, Cristiano Ronaldo, LeBron James, Tiger Woods, Magic Johnson e Roger Federer — nomes que transformaram sucesso esportivo em impérios financeiros.

A construção dessas fortunas vai além de salários e prêmios. O modelo de geração de riqueza no esporte moderno combina contratos publicitários globais, participação acionária em empresas e investimentos estratégicos.

Quem são os atletas bilionários

Entre as modalidades representadas, o basquete lidera em número de bilionários, seguido por futebol, golfe e tênis. Cada atleta estruturou sua trajetória financeira de forma distinta.

Michael Jordan (Basquete)

Seis vezes campeão da NBA pelo Chicago Bulls e considerado o maior jogador de basquete de todos os tempos, Michael Jordan revolucionou o marketing esportivo nos anos 1990.

Com patrimônio estimado em cerca de US$ 3,5 bilhões, ele é apontado como o atleta mais rico do mundo. A maior parte da fortuna vem da Jordan Brand, criada em parceria com a Nike, além da valorização e venda de sua participação no Charlotte Hornets.

Cristiano Ronaldo (Futebol)

Cristiano Ronaldo construiu uma das carreiras mais vencedoras do futebol moderno, com títulos por Manchester United, Real Madrid e Juventus, além da seleção de Portugal.

Após ultrapassar a marca de US$ 1 bilhão em patrimônio estimado, passou a integrar o grupo de atletas bilionários monitorados pelo Bloomberg. Seus ganhos incluem salários recordes, contratos publicitários globais e negócios próprios, como hotéis e investimentos imobiliários.

LeBron James (Basquete)

Campeão da NBA por três franquias diferentes e um dos maiores nomes do basquete de todos os tempos, LeBron James tornou-se um dos poucos atletas ainda em atividade a atingir patrimônio superior a US$ 1 bilhão.

Além dos salários milionários, seus ativos incluem participação na Fenway Sports Group, investimentos em mídia por meio da SpringHill Company e contratos publicitários de longo prazo.

Tiger Woods (Golfe)

Tiger Woods transformou o golfe em fenômeno global nas décadas de 1990 e 2000, acumulando títulos importantes e recordes na modalidade.

O atleta possui patrimônio estimado entre US$ 1,3 bilhão e US$ 1,4 bilhão. Sua fortuna foi construída principalmente com patrocínios globais, acordos comerciais de décadas e negócios ligados ao design de campos de golfe, além das premiações acumuladas na carreira.

Magic Johnson (Basquete)

Pentacampeão da NBA pelo Los Angeles Lakers, Magic Johnson possui patrimônio estimado entre US$ 1,2 bilhão e US$ 1,5 bilhão. Após a aposentadoria, construiu portfólio de investimentos em franquias esportivas, infraestrutura e serviços financeiros.

Roger Federer (Tênis)

Roger Federer, com patrimônio estimado entre US$ 1,1 bilhão e US$ 1,3 bilhão, transformou sua carreira no tênis — marcada por múltiplos títulos de Grand Slam — em base para contratos publicitários globais e participação acionária na fabricante de calçados On.