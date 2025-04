Taylor Swift, Rihanna e LeBron James: as celebridades mais ricas do mundo, segundo a Forbes

Ao contrário da crença popular, nem toda celebridade é bilionária. Segundo o levantamento anual da Forbes, em 2025, 18 celebridades alcançaram esse status, com uma fortuna coletiva que ultrapassa os US$ 39 bilhões — um aumento considerável em comparação com 2024, quando esse valor era de US$ 31 bilhões.

Entre os mais novos bilionários estão o comediante Jerry Seinfeld, conhecido pelo sucesso da série Seinfeld, e o ex-jogador de basquete Magic Johnson, que fez fortuna com seus investimentos pós-carreira.

Já o cantor Bruce Springsteen, que recentemente vendeu seu catálogo musical, também entrou para o seleto grupo de bilionários. Outros, como Rihanna, Taylor Swift e Jay-Z, que já figuravam nas listas anteriores, continuam a consolidar suas fortunas.

O crescimento das riquezas reflete uma tendência crescente de celebridades que aproveitam sua fama para diversificar seus negócios. Muitos, como LeBron James, Kim Kardashian e Oprah Winfrey, se afastaram das telas e dos palcos para investir em áreas como tecnologia, moda e mídia, gerando fontes de renda que ultrapassam os ganhos com suas carreiras artísticas.

Comediantes e Atores:

Jerry Seinfeld

Fortuna: US$ 1,1 bilhão | Idade: 70 | Nacionalidade: EUA

Jerry Seinfeld, famoso pelo icônico programa de TV "Seinfeld", continua a acumular riquezas com direitos autorais da série, suas turnês de comédia e especiais para a Netflix, como "23 Hours to Kill".

Arnold Schwarzenegger

Fortuna: US$ 1,1 bilhão | Idade: 77 | Nacionalidade: EUA

O ex-governador da Califórnia e estrela de filmes como "O Exterminador do Futuro" fez fortuna não apenas com a atuação, mas com investimentos em imóveis, private equity e capital de risco, incluindo participação no financiamento inicial do Google.

Dick Wolf

Fortuna: US$ 1,2 bilhão | Idade: 78 | Nacionalidade: EUA

Criador das franquias Law & Order e FBI, Wolf acumulou fortuna com sua produtora e os lucros das séries, além de possuir uma vasta coleção de arte e iates.