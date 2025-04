Os novos bilionários de 2025: Schwarzenegger entra na lista da Forbes; veja ranking

Os 288 novos bilionários que entraram para a lista em 2025 acumularam uma riqueza impressionante de US$ 680 bilhões, com uma média de US$ 2,4 bilhões por pessoa.

Aproximadamente 70% desses novos bilionários são considerados "self-made", ou seja, construíram suas fortunas por conta própria. A estatística está alinhada com tendências anteriores, como indicado em um relatório da Wealth-X, que mostrava que 62% dos bilionários americanos eram self-made.

O setor de tecnologia continua sendo um motor significativo na criação de novos bilionários, contribuindo com 46 novos nomes para a lista.

Os Estados Unidos mantêm sua posição de liderança, com 103 novos bilionários americanos entrando para a lista em 2025. Este dado reforça a posição dos EUA como o país com o maior número de bilionários, que já contava com 813 bilionários em 2024.

A diversidade geográfica dos novos bilionários também é notável, com representantes de 33 países diferentes, indicando uma distribuição global da geração de riqueza extrema.

Quem são os novos bilionários?

Arnold Schwarzenegger e Jerry Seinfeld, estão na lista, ambos com fortunas estimadas em US$ 1,1 bilhão. Schwarzenegger acumulou sua riqueza por meio de uma carreira diversificada que inclui atuações em mais de 50 filmes, além de investimentos estratégicos em imóveis comerciais, private equity e no mercado de ações. Sua carreira empresarial bem-sucedida começou cedo, com investimentos em alvenaria e correspondência, e mais tarde em imóveis, o que o tornou um milionário antes mesmo de sua carreira em Hollywood.

Jerry Seinfeld, por outro lado, está se beneficiando de um acordo lucrativo com a Netflix, no valor de US$ 500 milhões, para exibir sua popular sitcom ao longo de cinco anos. Além disso, ele continua a arrecadar milhões com shows de stand-up e outros projetos de streaming, consolidando sua posição como um dos comediantes mais bem-sucedidos do mundo.

A lista de novos bilionários de 2025 também tem a presença limitada de mulheres, com apenas 15% do total sendo do sexo feminino. Dentre elas, estão Barbara Banke, cofundadora da Jackson Family Wines, conhecida por seus vinhos Kendall-Jackson de Sonoma e Banke que construiu sua fortuna ao lado de seu falecido marido Jess Jackson.

Veja ranking:

Marilyn Simons (US$ 31 bilhões) - Viúva do pioneiro dos fundos de hedge quantitativos Jim Simons. Lyndal Stephens Greth (US$ 25,8 bilhões) - Filha do magnata do petróleo e gás Autry Stephens. Sulaiman Al Habib (US$ 10,9 bilhões) - Arábia Saudita, self-made. Justin Sun (US$ 8,5 bilhões) - Magnata das criptomoedas. Michael Dorrell (US$ 8,5 bilhões) - Magnata do private equity australiano. Xu Gaoming (US$ 8,2 bilhões) - Joalheiro chinês. Johannes von Baumbach (US$ 5,4 bilhões) - Mais novo bilionário do mundo, Alemanha. Hao Tang (US$ 4,3 bilhões) - Investidor chinês em software de marketing e jogos para celular. Ben Lamm (US$ 3,7 bilhões) - Fundador da Colossal Biosciences. Bruce Springsteen (US$ 1,2 bilhão) - Músico. Dario Amodei (US$ 1,2 bilhão) - Cofundador da Anthropic. Alexandr Wang (US$ 2 bilhões) - Cofundador e CEO da Scale AI. Arnold Schwarzenegger (US$ 1,1 bilhão) - Ator e ex-político. Jerry Seinfeld (US$ 1,1 bilhão) - Comediante. Barbara Banke (sem valor específico mencionado) - Cofundadora da Jackson Family Wines.

