Negócios

NEGÓCIOS EM EXPANSÃOSTARTUPSFRANQUIASNOSTALGIACRIS ARCANGELI

Quem são as mulheres mais ricas do mundo em 2026? Veja top 10

Ranking da Forbes mostra Alice Walton no topo com US$ 134 bilhões; apenas uma mulher do top 10 construiu a própria fortuna

Alice Walton: filha do fundador do Walmart é a mulher mais rica do mundo (Getty Images)

Alice Walton: filha do fundador do Walmart é a mulher mais rica do mundo (Getty Images)

Maria Eduarda Lameza
Maria Eduarda Lameza

Estagiária de jornalismo

Publicado em 10 de março de 2026 às 16h27.

Tudo sobreListas da Forbes
Saiba mais

A nova edição da lista World’s Billionaires, da Forbes, divulgada nesta terça-feira, 10, mostra que a mulher mais rica do mundo em 2026 é novamente Alice Walton, herdeira do Walmart.

Ela ocupa o posto pelo segundo ano consecutivo, com patrimônio estimado em US$ 134 bilhões. A fortuna cresceu com a valorização das ações da varejista, que registraram alta de cerca de 30% no último ano.

Na sequência aparecem Françoise Bettencourt Meyers, herdeira da L’Oréal, com cerca de US$ 100 bilhões, e Julia Koch, viúva do industrial David Koch, com patrimônio estimado em US$ 81,2 bilhões.

As 10 mulheres mais ricas do mundo

Veja as dez mulheres com maior patrimônio no ranking global da Forbes em 2026:

  1. Alice Walton — US$ 134 bilhões
  2. Françoise Bettencourt Meyers & família — US$ 100 bilhões
  3. Julia Koch & família — US$ 81,2 bilhões
  4. Iris Fontbona & família — US$ 52,6 bilhões
  5. Jacqueline Mars — US$ 49,1 bilhões
  6. Rafaela Aponte-Diamant — US$ 44,5 bilhões
  7. Savitri Jindal & família — US$ 39,1 bilhões
  8. Miriam Adelson & família — US$ 37,5 bilhões
  9. Abigail Johnson — US$ 33,2 bilhões
  10. Zheng Shuliang & família — US$ 33,2 bilhões

As fortunas foram estimadas com base em dados de mercado registrados em 1º de março de 2026.

Bilionárias sem herança e nomes pop

Entre as dez mulheres mais ricas do mundo, apenas uma construiu a própria fortuna: Rafaela Aponte-Diamant.

A empresária suíça é cofundadora da Mediterranean Shipping Company (MSC), um dos maiores conglomerados marítimos do mundo, que atua em transporte de cargas, logística, portos e cruzeiros. Seu patrimônio é estimado em US$ 44,5 bilhões. Ela aparece na 6ª posição do ranking feminino.

Segundo a Forbes, existem atualmente 122 mulheres bilionárias que construíram sua própria fortuna, número superior às 113 registradas no ano anterior.

Outro destaque é a brasileira Luana Lopes Lara, cofundadora da empresa de mercados de previsão Kalshi. Com patrimônio estimado em US$ 1,3 bilhão, ela se tornou aos 29 anos a bilionária mais jovem do mundo a construir sua própria fortuna.

A cantora Beyoncé estreia no ranking com patrimônio estimado em US$ 1 bilhão. Outras celebridades que aparecem entre as bilionárias incluem Rihanna, também com cerca de US$ 1 bilhão, e Taylor Swift, com aproximadamente US$ 2 bilhões.

Acompanhe tudo sobre:BilionáriosListas da Forbes

Mais de Negócios

Com Beyoncé e Federer, 22 celebridades entram na lista de bilionários da Forbes

Após viralizar com Taylor Swift, essa marca de beleza dispara vendas em 3.500%

Marca de coquetéis enlatados cria negócio de US$ 300 milhões e aposta em nova bebida estratégica

Quem são os brasileiros mais ricos do mundo em 2026? Veja lista da Forbes

Mais na Exame

Negócios

Com Beyoncé e Federer, 22 celebridades entram na lista de bilionários da Forbes

Inteligência Artificial

Pedimos ao ChatGPT para analisar quais profissões podem pagar mais até 2030

Casual

Quem são os brasileiros que votam no Oscar?

Future of Money

'Gêmeos do Facebook' movimentam US$ 130 milhões em bitcoin