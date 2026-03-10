Quem são as mulheres mais ricas do mundo em 2026? Veja top 10

A nova edição da lista World’s Billionaires, da Forbes, divulgada nesta terça-feira, 10, mostra que a mulher mais rica do mundo em 2026 é novamente Alice Walton, herdeira do Walmart.

Ela ocupa o posto pelo segundo ano consecutivo, com patrimônio estimado em US$ 134 bilhões. A fortuna cresceu com a valorização das ações da varejista, que registraram alta de cerca de 30% no último ano.

Na sequência aparecem Françoise Bettencourt Meyers, herdeira da L’Oréal, com cerca de US$ 100 bilhões, e Julia Koch, viúva do industrial David Koch, com patrimônio estimado em US$ 81,2 bilhões.

As 10 mulheres mais ricas do mundo

Veja as dez mulheres com maior patrimônio no ranking global da Forbes em 2026:

Alice Walton — US$ 134 bilhões Françoise Bettencourt Meyers & família — US$ 100 bilhões Julia Koch & família — US$ 81,2 bilhões Iris Fontbona & família — US$ 52,6 bilhões Jacqueline Mars — US$ 49,1 bilhões Rafaela Aponte-Diamant — US$ 44,5 bilhões Savitri Jindal & família — US$ 39,1 bilhões Miriam Adelson & família — US$ 37,5 bilhões Abigail Johnson — US$ 33,2 bilhões Zheng Shuliang & família — US$ 33,2 bilhões

As fortunas foram estimadas com base em dados de mercado registrados em 1º de março de 2026.

Bilionárias sem herança e nomes pop

Entre as dez mulheres mais ricas do mundo, apenas uma construiu a própria fortuna: Rafaela Aponte-Diamant.

A empresária suíça é cofundadora da Mediterranean Shipping Company (MSC), um dos maiores conglomerados marítimos do mundo, que atua em transporte de cargas, logística, portos e cruzeiros. Seu patrimônio é estimado em US$ 44,5 bilhões. Ela aparece na 6ª posição do ranking feminino.

Segundo a Forbes, existem atualmente 122 mulheres bilionárias que construíram sua própria fortuna, número superior às 113 registradas no ano anterior.

Outro destaque é a brasileira Luana Lopes Lara, cofundadora da empresa de mercados de previsão Kalshi. Com patrimônio estimado em US$ 1,3 bilhão, ela se tornou aos 29 anos a bilionária mais jovem do mundo a construir sua própria fortuna.

A cantora Beyoncé estreia no ranking com patrimônio estimado em US$ 1 bilhão. Outras celebridades que aparecem entre as bilionárias incluem Rihanna, também com cerca de US$ 1 bilhão, e Taylor Swift, com aproximadamente US$ 2 bilhões.