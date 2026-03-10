Mais rico do mundo da música tem fortuna de US$ 2,8 bilhões; veja quem é

A lista de bilionários da Forbes de 2026 foi publicada nesta terça-feira, 10. Com um número recorde de 3428 nomes na lista, alguns já são esperados, como os de magnatas da tecnologia e do setor financeiro, porém, algumas figuras públicas da música estão entre as pessoas mais ricas do mundo.

Em 2026, dois novos nomes entraram na lista de artistas musicais mais ricos do mundo, Dr. Dre e Beyoncé. Ao todo, seis nomes já ultrapassaram a casa do US$ 1 bilhão, confira a lista.

Dr. Dre (novo): US$ 1 bilhão

O rapper de 61 anos chegou ao clube dos bilionários principalmente pelo negócio que fechou com a Apple em 2014: a venda da Beats Electronics e do serviço Beats Music, que cofundou, por cerca de US$ 3 bilhões.

Antes disso, já havia construído um legado como produtor e empresário musical ao fundar o selo Aftermath Entertainment e revelar ao mundo nomes como Eminem, 50 Cent e Kendrick Lamar.

Beyoncé Knowles-Carter (nova): US$ 1 bilhão

Estreante na lista em 2026, Beyoncé acumula fortuna construída ao longo de quase 30 anos de carreira, primeiro com o Destiny's Child, depois como artista solo.

Com 35 Grammys, incluindo o de Álbum do Ano conquistado em 2025, ela é a artista mais premiada da história da cerimônia. Junto com o marido Jay-Z, também bilionário, pagou US$ 200 milhões por uma mansão em Malibu em 2023, a transação imobiliária mais cara já registrada na Califórnia.

Rihanna: US$ 1 bilhão

A cantora de Barbados, que completa dez anos sem lançar um álbum, construiu sua fortuna principalmente nos negócios.

O principal ativo é a Fenty Beauty, marca de cosméticos tocada em parceria com a LVMH. O conglomerado que está avaliando a venda de sua fatia na empresa em um negócio que poderia chegar a US$ 2 bilhões, segundo a Forbes.

Bruce Springsteen: US$ 1,2 bilhão

O maior cheque da carreira do superstar norte-americano veio em 2021, quando vendeu seu catálogo musical à Sony Music por US$ 500 milhões.

Além do negócio altamente rentável, o cantor e compositor acumulou décadas de receitas com shows e discos antes disso: são mais de 140 milhões de álbuns vendidos ao longo de 50 anos de carreira.

Taylor Swift: US$ 2 bilhões

Swift cruzou a marca do bilhão em 2023 impulsionada pela turnê Eras e pelo valor de seu catálogo musical.

Hoje, sua fortuna combina cerca de US$ 1 bilhão em royalties e receitas de shows, um catálogo estimado em US$ 900 milhões e aproximadamente US$ 100 milhões em imóveis.

Jay-Z: US$ 2,8 bilhões

Desde que se tornou o primeiro bilionário do hip-hop em 2019, Jay-Z quase triplicou o patrimônio.

O principal motor foram os negócios no setor de bebidas: vendeu 50% da marca de champanhe Armand de Brignac para a LVMH em 2021 e a participação majoritária na marca de conhaque D'Usse para a Bacardi em 2023.