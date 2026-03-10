Quem são os brasileiros mais ricos do mundo em 2026? Veja lista da Forbes

A nova edição da lista World’s Billionaires, divulgada pela Forbes nesta terça-feira, 10, mostra expansão no número de brasileiros entre as maiores fortunas do planeta.

O ranking reúne 71 brasileiros com patrimônio superior a US$ 1 bilhão. Na edição anterior eram 55 nomes.

O patrimônio total desse grupo alcança US$ 291,9 bilhões, crescimento de 38,9% frente aos US$ 210,2 bilhões registrados em 2025.

Os 10 brasileiros mais ricos da lista

O primeiro lugar entre os brasileiros permanece com Eduardo Saverin, cofundador do Facebook e investidor em empresas de tecnologia. Seu patrimônio é estimado em US$ 35,9 bilhões. Saverin ocupa a 59ª posição no ranking global.

Entre os brasileiros com maior patrimônio aparecem:

Eduardo Saverin — US$ 35,9 bilhões Vicky Safra — US$ 27,1 bilhões André Esteves — US$ 20,2 bilhões Jorge Paulo Lemann — US$ 19,8 bilhões Fernando Roberto Moreira Salles — US$ 9,9 bilhões Pedro Moreira Salles — US$ 9,1 bilhões Jorge Moll Filho — US$ 7,5 bilhões Max Van Hoegaerden Herrmann Telles — US$ 7,4 bilhões Carlos Alberto Sicupira — US$ 6,9 bilhões Miguel Krigsner — US$ 6,8 bilhões Alex Behring — US$ 5,8 bilhões

Embora apareça entre as maiores fortunas ligadas ao Brasil, Vicky Safra é classificada pela Forbes como bilionária da Grécia, seu país de origem. Ela herdou a fortuna ao lado dos quatro filhos após a morte do banqueiro Joseph Safra, fundador do Banco Safra, em dezembro de 2020.

André Esteves lidera avanço patrimonial

O principal crescimento entre os brasileiros ocorreu com o banqueiro André Esteves, presidente do conselho de administração do BTG Pactual, controlador da EXAME. Seu patrimônio passou de US$ 6,9 bilhões para US$ 20,2 bilhões, avanço de 192,75% em doze meses.

O movimento levou Esteves a subir 356 posições no ranking global, alcançando a 131ª colocação. Entre os brasileiros, ele avançou da quinta para a terceira posição.

Segundo a Forbes, a valorização das ações do banco e a expansão das áreas de gestão de recursos, banco de investimentos e plataforma digital explicam a variação patrimonial.

Novos nomes entre os bilionários

A lista reúne empresários de diferentes setores da economia brasileira, como bancos, varejo, indústria, agronegócio e tecnologia.

Um novo integrante é Ilson Mateus, fundador do Grupo Mateus, com US$ 1,8 bilhão.

Entre os brasileiros listados, apenas um registrou redução patrimonial. O empresário Carlos Alberto Sicupira, investidor ligado ao grupo 3G e acionista da AB InBev, teve sua fortuna reduzida de US$ 7,6 bilhões para US$ 6,9 bilhões, queda de 9,21%.