Petrobras reduz preço do litro do diesel a distribuidoras em R$ 0,35

A Petrobras anunciou que vai reduzir o preço de venda do óleo diesel às distribuidoras de R$ 3,65 para R$ 3,30 por litro a partir de segunda-feira, 1º de junho, uma queda de R$ 0,3515 por litro.

Ao mesmo tempo, o governo federal reativa a cobrança de PIS e Cofins sobre o combustível, tributos que haviam sido suspensos em março, quando o agravamento do conflito no Oriente Médio pressionou o preço do petróleo. A alíquota que volta é de R$ 0,35 por litro, valor praticamente idêntico ao do desconto anunciado.

A petrolífera vende mais barato para as distribuidoras, mas recebe de volta esse valor do Tesouro Nacional na forma de subvenção econômica instituída pela Medida Provisória nº 1.358.

Na sexta-feira, 30 de maio, o governo publicou a Medida Provisória nº 1.363, que autoriza uma nova subvenção de R$ 1,12 por litro — três vezes maior que a primeira. A Petrobras disse que ainda está "avaliando os termos". Se aderir, o diesel pode ficar de fato mais barato ao longo de toda a cadeia.

A distância entre a refinaria e o posto envolve distribuidores e revendedores que administram suas próprias margens. O governo publicou decreto obrigando os postos a sinalizarem de forma visível qualquer redução decorrente de subvenções.