'Law & Order: SVU': como franquia de US$ 1 bilhão se tornou série de drama mais duradoura da TV

"Law & Order: Special Victims Unit (SVU)" é a série de drama mais duradoura da história da televisão norte-americana. Lançada em setembro de 1999, a produção da NBC permanece firme no horário nobre há mais de 25 anos e, segundo estimativas, já acumulou mais de US$ 1 bilhão em receita ao longo de sua trajetória. O valor, embora, não tenha sido confirmado oficialmente por seus produtores, é estimado com base em dados do setor, contratos de distribuição e comparações com outras séries de sucesso da televisão americana. Com mais de 570 episódios, SVU é um trunfo comercial. A série alimenta a programação de canais a cabo, redes internacionais e plataformas de streaming como GloboPlay, Peacock, Hulu e Amazon Prime Video. Desde 2020, só o catálogo digital da franquia Law & Order gerou mais de US$ 350 milhões em receitas nos EUA e Canadá, com SVU sendo o principal motor dessa performance. Para a temporada 2024-2025, SVU registrou audiência média de 5,9 milhões de espectadores por episódio na TV tradicional. Mas os números não param aí. A NBC reporta que a visualização da franquia em sua plataforma de streaming, a Peacock, mais do que dobrou em relação ao ano anterior — os números oficiais não foram divulgados. Somando o consumo em streaming e digital, a franquia Law & Order alcançou mais de 44 milhões de espectadores únicos durante o ciclo mais recente. Boa parte do sucesso se deve à presença contínua da atriz Mariska Hargitay, intérprete da detetive Olivia Benson desde o primeiro episódio. Sua atuação tornou Benson um símbolo de força feminina na TV, além de garantir um vínculo afetivo com a audiência. Hargitay recebe até US$ 500 mil por episódio, além de valores milionários em royalties das reprises, que seguem em exibição em dezenas de países. Outro pilar de SVU é a abordagem de temas socialmente relevantes. A série trata de crimes sexuais, violência doméstica, abuso infantil e outras pautas delicadas com inspiração em casos reais. A estrutura de episódios autônomos, típica do formato procedural, também contribui para a longevidade. O público pode assistir a qualquer episódio sem necessidade de acompanhar arcos longos, o que torna a série ideal para quem busca entretenimento acessível e imediato. Esse formato facilita o consumo em streaming, com episódios usados como plano de fundo por espectadores multitarefa.

Produção eficiente e modelo de negócio consolidado

O sucesso de SVU não seria possível sem o caminho pavimentado pela série original Law & Order, criada por Dick Wolf em 1990. A produção-mãe do universo Law & Order introduziu o modelo dividido em duas partes: investigação criminal (Law) e julgamento (Order), que se tornaria referência para dezenas de programas do gênero.

Mesmo após ser cancelada em 2010, a série original voltou ao ar em 2022 com novos episódios e segue ativa. Na temporada 2024-2025, alcançou média de 5,2 milhões de telespectadores na TV tradicional, além de ampla exibição nas plataformas digitais da NBCUniversal.

Law & Order: série lançada em 1990 foi a precursora de spin-offs de sucesso (NBC / Colaborador/Getty Images)

A fórmula procedural permite produção econômica e rotatividade de elenco, abrindo espaço para atores consagrados e novos talentos. Além disso, as gravações concentradas em Nova York ajudam a reduzir custos com deslocamentos e infraestrutura. É comum o uso de atores do teatro local em papéis coadjuvantes, gerando oportunidades e renda no setor artístico da cidade.

Outro diferencial é a estrutura de negócios planejada desde o início por Dick Wolf. A franquia foi desenhada para gerar lucros além da TV tradicional. O extenso acervo de episódios permite negócios de licenciamento e distribuição global, o que assegura uma receita recorrente com reprises e dublagens em dezenas de idiomas.

Universo compartilhado e expansão da marca

A força de SVU também está na forma como ela dialoga com outros produtos da franquia. Desde 2021, crossovers com Law & Order: Organized Crime criam arcos compartilhados que engajam múltiplos públicos. Esses episódios especiais ajudam a renovar o interesse da base de fãs e impulsionam as audiências das séries envolvidas.

Law & Order: Organized Crime (NBC/Reprodução)

A integração da marca Law & Order a diferentes plataformas — da TV aberta ao streaming — e sua adaptação ao comportamento do público atual demonstram um poder de reinvenção raro.

A franquia permanece como símbolo de estabilidade em uma indústria em constante transformação. Com audiência sólida, presença internacional, relevância cultural e uma máquina de produção bem azeitada, a série segue provando que não existe crime — nem mercado — que ela não consiga investigar e conquistar.

Onde assistir às séries da franquia Law & Order

No Brasil, as produções da franquia Law & Order estão espalhadas por diferentes plataformas de streaming e canais de TV. Não existe um único serviço que reúna todo o catálogo completo, o que exige atenção para encontrar episódios e temporadas específicas. Veja abaixo onde assistir às principais séries do universo criado por Dick Wolf.

Globoplay

Disponibiliza as 21 primeiras temporadas de Law & Order: SVU .

Oferece as temporadas 21 e 22 da série original Law & Order .

É a plataforma mais indicada para quem deseja maratonar a maior parte do conteúdo de forma cronológica, com opção de áudio original, dublagem e legendas.

Amazon Prime Video

Apresenta temporadas específicas de SVU , mas o catálogo varia com o tempo e região.

Não possui o acervo completo da série.

Netflix

Já contou com temporadas selecionadas de SVU , como as temporadas 6, 7, 9, 10 e 11.

O catálogo é limitado e sofre alterações periódicas.

Universal+

Reúne episódios e temporadas recentes de Law & Order , SVU e Organized Crime .

Ideal para acompanhar os lançamentos, já que os episódios chegam logo após a exibição na TV a cabo.

O serviço está disponível dentro do Prime Video Channels no Brasil e oferece teste gratuito.

Universal TV (canal de TV por assinatura)

Transmite episódios das três principais séries da franquia.

A exibição segue a programação do canal, sem compromisso com a ordem cronológica.

Indicado para quem acompanha a série ocasionalmente.

As temporadas mais recentes de SVU (da 22ª à 26ª) ainda não estão disponíveis em streamings brasileiros de forma oficial. Para acessá-las, é necessário recorrer ao serviço americano Hulu, que exige uso de VPN para usuários no Brasil.

Além de SVU, outras séries da franquia, como Law & Order: Organized Crime e a série original Law & Order, também estão disponíveis no Universal+ e Universal TV, com foco nos episódios mais recentes.