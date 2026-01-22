Filme de Bruce Springsteen estreia no streaming amanhã

Bruce Springsteen: ator participou das gravações da sua cinebiografia ( Divulgação/20th Century Studios)
Publicado em 22 de janeiro de 2026 às 06h00.
A cinebiografia do astro Bruce Springsteen já tem data para chegar às telinhas: 23 de janeiro. "Springsteen: Salve-me do Desconhecido" narra os bastidores da produção de Nebraska, sexto álbum de estúdio do cantor americano.
Springsteen é interpretado por Jeremy Allen White, de O Urso. O papel rendeu uma indicação ao Globo de Ouro de Melhor Ator de Drama, prêmio que foi levado pelo brasileiro Wagner Moura.
Em entrevista à Rolling Stone, Springsteen revelou o que o “filme aborda alguns dos dias mais dolorosos da minha vida." O longa é baseado no livro "Deliver Me From Nowhere", de Warren Zanes.
O filme acompanha esse período específico da vida do cantor enquanto ele se isolava da fama para gravar o seu álbum mais intimista e lutar contra a depressão.
O longa estreou nos cinemas em outubro de 2025, mas só chega ao streaming nesta semana.
O Disney+ anunciou que "Springsteen: Salve-me do Desconhecido" chega na plataforma nesta sexta-feira, 23.