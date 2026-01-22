Pop

Filme de Bruce Springsteen estreia no streaming amanhã

'Springsteen: Salve-me do desconhecido' chega ao Disney+ nesta sexta-feira, 23

Bruce Springsteen: ator participou das gravações da sua cinebiografia ( Divulgação/20th Century Studios)

Maria Eduarda Lameza
Estagiária de jornalismo

Publicado em 22 de janeiro de 2026 às 06h00.

A cinebiografia do astro Bruce Springsteen já tem data para chegar às telinhas: 23 de janeiro. "Springsteen: Salve-me do Desconhecido" narra os bastidores da produção de Nebraska, sexto álbum de estúdio do cantor americano.

Springsteen é interpretado por Jeremy Allen White, de O Urso. O papel rendeu uma indicação ao Globo de Ouro de Melhor Ator de Drama, prêmio que foi levado pelo brasileiro Wagner Moura

Em entrevista à Rolling StoneSpringsteen revelou o que o “filme aborda alguns dos dias mais dolorosos da minha vida." O longa é baseado no livro "Deliver Me From Nowhere", de Warren Zanes.

O filme acompanha esse período específico da vida do cantor enquanto ele se isolava da fama para gravar o seu álbum mais intimista e lutar contra a depressão.

Quando e onde assistir 'Springsteen: Salve-me do desconhecido'?

O longa estreou nos cinemas em outubro de 2025, mas só chega ao streaming nesta semana.

O Disney+ anunciou que "Springsteen: Salve-me do Desconhecido" chega na plataforma nesta sexta-feira, 23.

