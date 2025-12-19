Taylor Swift: como cantora virou bilionária e gasta fortuna de R$ 8,7 bilhões

A cantora americana Taylor Swift se consolidou como uma das artistas mais bem-sucedidas da história ao transformar sua carreira musical em um império bilionário. Segundo a Forbes, o patrimônio líquido da artista chegou a US$ 1,6 bilhão, impulsionado principalmente por turnês recordes, controle do próprio catálogo musical e estratégias de negócios que fogem do modelo tradicional da indústria.

Diferentemente de outras celebridades bilionárias, Swift alcançou esse patamar exclusivamente com música, performances e direitos autorais, sem depender de linhas de cosméticos, marcas próprias ou grandes contratos publicitários como principal fonte de renda.

A Eras Tour e o salto definitivo para o bilhão

O ponto de virada financeiro foi a The Eras Tour, iniciada em março de 2023 e encerrada no fim de 2024. A turnê passou por cinco continentes, teve 149 shows com ingressos esgotados e levou mais de 10 milhões de pessoas aos estádios.

Arrecadação total da turnê: mais de US$ 2 bilhões

Primeira turnê da história a ultrapassar essa marca

Impacto estimado de US$ 4,3 bilhões no PIB dos EUA, segundo a Bloomberg Economics

Além da venda de ingressos, a turnê gerou receitas expressivas com produtos oficiais, cujo faturamento é estimado em dezenas de milhões de dólares, com itens vendidos a preços médios acima do padrão do mercado.

Filme da turnê e acordo com a Disney

Swift ampliou os ganhos ao lançar o filme “Taylor Swift: The Eras Tour”, financiado sem estúdios tradicionais. O longa se tornou o filme-concerto de maior bilheteria da história, arrecadando US$ 261 milhões nos cinemas.

Depois, a cantora vendeu os direitos de streaming para a Disney+, em um acordo estimado em mais de US$ 75 milhões, incluindo versões estendidas do show.

Catálogo musical e regravações estratégicas

Outro pilar central da fortuna é o controle da obra musical. Após a disputa envolvendo a venda de seus masters, Swift iniciou o projeto das “Taylor’s Version”, regravando seus álbuns antigos.

As regravações lideraram paradas globais

Reduziram o valor comercial das gravações originais

Aumentaram o poder de negociação da artista

Em maio de 2025, Swift anunciou a recompra definitiva de todos os direitos autorais de suas músicas, em um acordo estimado em US$ 360 milhões. A partir disso, passou a deter controle total sobre álbuns, videoclipes, filmes de shows e licenciamento comercial.

Vendas de álbuns e streaming

O álbum “Midnights” (2022) gerou cerca de US$ 230 milhões em vendas. Já “The Tortured Poets Department” (2024) estreou com 2,61 milhões de unidades equivalentes na primeira semana e liderou a Billboard por 17 semanas, tornando-se o álbum mais duradouro no topo em 2024.

Em outubro de 2025, Swift lançou “The Life of a Showgirl”, que quebrou o recorde histórico de maior semana de vendas da música, com mais de 4 milhões de unidades comercializadas.

Como Taylor Swift gasta sua fortuna

Apesar do patrimônio bilionário, Swift mantém um padrão de gastos focado em ativos duráveis, equipe e filantropia.

Imóveis

Portfólio imobiliário avaliado em cerca de US$ 110 milhões

Propriedades em Nova York, Los Angeles, Nashville e Rhode Island

Destaque para mansões em Beverly Hills e Tribeca

Transporte

Jato particular Dassault, usado para logística entre turnês e compromissos

Um segundo jato foi vendido após críticas ambientais

Equipe e bônus

Distribuiu cerca de US$ 197 milhões em bônus para a equipe da Eras Tour

para a equipe da Eras Tour Caminhoneiros receberam bônus individuais de até US$ 100 mil

Filantropia