Taylor Swift: como cantora virou bilionária e gasta fortuna de R$ 8,7 bilhões

Taylor Swift: cantora se tornou bilionária com catálogo musical
Redatora
Publicado em 19 de dezembro de 2025 às 00h01.
A cantora americana Taylor Swift se consolidou como uma das artistas mais bem-sucedidas da história ao transformar sua carreira musical em um império bilionário. Segundo a Forbes, o patrimônio líquido da artista chegou a US$ 1,6 bilhão, impulsionado principalmente por turnês recordes, controle do próprio catálogo musical e estratégias de negócios que fogem do modelo tradicional da indústria.
Diferentemente de outras celebridades bilionárias, Swift alcançou esse patamar exclusivamente com música, performances e direitos autorais, sem depender de linhas de cosméticos, marcas próprias ou grandes contratos publicitários como principal fonte de renda.
O ponto de virada financeiro foi a The Eras Tour, iniciada em março de 2023 e encerrada no fim de 2024. A turnê passou por cinco continentes, teve 149 shows com ingressos esgotados e levou mais de 10 milhões de pessoas aos estádios.
Além da venda de ingressos, a turnê gerou receitas expressivas com produtos oficiais, cujo faturamento é estimado em dezenas de milhões de dólares, com itens vendidos a preços médios acima do padrão do mercado.
Swift ampliou os ganhos ao lançar o filme “Taylor Swift: The Eras Tour”, financiado sem estúdios tradicionais. O longa se tornou o filme-concerto de maior bilheteria da história, arrecadando US$ 261 milhões nos cinemas.
Depois, a cantora vendeu os direitos de streaming para a Disney+, em um acordo estimado em mais de US$ 75 milhões, incluindo versões estendidas do show.
Outro pilar central da fortuna é o controle da obra musical. Após a disputa envolvendo a venda de seus masters, Swift iniciou o projeto das “Taylor’s Version”, regravando seus álbuns antigos.
Em maio de 2025, Swift anunciou a recompra definitiva de todos os direitos autorais de suas músicas, em um acordo estimado em US$ 360 milhões. A partir disso, passou a deter controle total sobre álbuns, videoclipes, filmes de shows e licenciamento comercial.
O álbum “Midnights” (2022) gerou cerca de US$ 230 milhões em vendas. Já “The Tortured Poets Department” (2024) estreou com 2,61 milhões de unidades equivalentes na primeira semana e liderou a Billboard por 17 semanas, tornando-se o álbum mais duradouro no topo em 2024.
Em outubro de 2025, Swift lançou “The Life of a Showgirl”, que quebrou o recorde histórico de maior semana de vendas da música, com mais de 4 milhões de unidades comercializadas.
Apesar do patrimônio bilionário, Swift mantém um padrão de gastos focado em ativos duráveis, equipe e filantropia.