Beyoncé já ganhou 35 Grammys, mas ainda não é bilionária – descubra a fortuna da cantora

Se você acha que ser bilionário é o único jeito de brilhar, é porque ainda não conheceu Beyoncé.

A cantora norte-americana tem uma carreira marcada por prêmios e hits de sucesso. Neste ano, alcançou um novo recorde ao se tornar a primeira artista negra a ganhar na categoria Melhor Álbum Country no Gramy com o álbum Cowboy Carter, além de levar para casa o prêmio máximo da noite, o de Álbum do Ano.

Beyoncé ficou conhecida na década de 90 após integrar o grupo de R&B Destiny's Child, e, no ano de 2003, deu início a sua carreira solo. Em sua jornada, a diva pop já conquistou 35 prêmios no Grammy — outro feito histórico.

De acordo com a Forbes, Beyoncé tem um patrimônio líquido estimado em US$ 800 milhões em 2025. Apesar de ser frequentemente associada ao status de bilionária, ela ainda não integra oficialmente esse grupo seleto, o que pode surpreender muitos fãs.

Como Beyoncé construiu sua fortuna?

A riqueza de Beyoncé é composta por diversas fontes.

A última turnê da cantora, a Renaissance World Tour (2023) arrecadou US$ 579 milhões, tornando-se uma das mais bem-sucedidas da história da música. Além da venda de ingressos, os shows geram receitas por meio de merchandising e direitos de transmissão.

Outro fator relevante é seu catálogo musical, avaliado em cerca de US$ 300 milhões, que inclui ganhos com streaming, vendas de álbuns e royalties.

Negócios e investimentos da cantora

Beyoncé também diversificou suas fontes de renda por diversos empreendimentos comerciais. Sua linha de roupas Ivy Park, em parceria com a Adidas, foi um grande sucesso antes de sua recente descontinuação.

Ela também lançou a marca de cuidados capilares Cécred e investiu na plataforma de streaming Tidal, cofundada por Jay-Z, além de sua parceria com a marca de roupas Levi's, na coleção Reiimagine.

Além disso, Beyoncé e Jay-Z possuem um portfólio imobiliário que inclui diversas propriedades luxuosas. Um dos destaques é uma mansão em Malibu avaliada em US$ 200 milhões.

Por que Beyoncé ainda não é bilionária?

As estimativas de patrimônio líquido variam conforme a metodologia usada para calcular esses valores. Em 2024, algumas fontes apontaram que Beyoncé tinha um patrimônio de US$ 760 milhões, enquanto outras mantiveram a cifra em US$ 800 milhões. Essa variação ocorre devido à avaliação de ativos como direitos autorais e imóveis.

Outro ponto importante é que Beyoncé mantém uma abordagem reservada em relação às suas finanças. Ela não divulga detalhes publicamente, o que torna mais difícil para analistas estimarem seu patrimônio real. Publicações como a Forbes baseiam suas projeções em cálculos indiretos e dados disponíveis no mercado, o que pode levar a incertezas sobre o valor exato.

A percepção popular de que Beyoncé seria bilionária muitas vezes surge da comparação com outros artistas como Jay-Z, que já ultrapassou essa marca, e Taylor Swift, cujos empreendimentos também são extremamente lucrativos. No entanto, desafios como a recente queda da parceria entre Ivy Park e Adidas mostram que nem todos os projetos empresariais são igualmente rentáveis.

Embora esteja próxima de atingir a marca de US$ 1 bilhão, Beyoncé ainda não cruzou esse marco – um detalhe que desafia a narrativa comum sobre sua riqueza.