Com sócio americano, empresa brasileira de climatização mira os R$ 2 bilhões

Quando um consumidor compra um ar-condicionado, raramente pensa em quem vai instalá-lo. Para a Leveros, porém, esse profissional é o centro do negócio.

Fundada em Assis, no interior de São Paulo, a empresa construiu sua estratégia em torno dos instaladores e transformou essa rede em um motor de crescimento. O resultado foi um faturamento de R$ 1,65 bilhão em 2025 e a ambição de alcançar R$ 2 bilhões em receita neste ano, embalada pela entrada de um novo sócio americano, pela aquisição da Refrigás e por uma ofensiva de expansão nacional.

A companhia encerrou 2025 com crescimento de 10,5% sobre o ano anterior. No período, registrou mais de 268 mil transações, ampliou em 16,2% o volume de pedidos e expandiu em 117,7% sua rede de parceiros, formada por instaladores, prestadores de serviço e lojistas.

"A gente encontrou uma forma de crescer sem competir diretamente com Amazon, marketplaces e grandes varejistas. No fim das contas, nós suportamos milhares de pequenos negócios que atendem o consumidor final", diz Tiziano Pravato Filho, CEO da companhia.

Hoje, a empresa conta com 450 funcionários e estima ter aproximadamente 8% do mercado brasileiro de climatização.

A virada que mudou o negócio

A história da Leveros começou em 1978 como uma assistência técnica autorizada da Brastemp. O fundador, Tiziano Pravato, consertava geladeiras, fogões e outros eletrodomésticos no interior paulista. Nos anos seguintes, a empresa passou a vender equipamentos de climatização e, em meados dos anos 2000, tornou-se uma das pioneiras do comércio eletrônico de ar-condicionado no Brasil.

O crescimento foi acelerado. A companhia saiu de cerca de R$ 30 milhões de faturamento em 2010 para R$ 240 milhões em 2014, impulsionada pela expansão do e-commerce e pelos primeiros marketplaces do país.

Mas o modelo começou a mostrar limitações à medida que o mercado digital se tornava mais competitivo.

"Naquela época, a gente era muito focado no cliente final e no e-commerce. Mas o mercado caminhou para uma guerra de preços muito forte. Foi quando colocamos o instalador no centro do negócio", afirma o executivo.

A mudança de estratégia coincidiu com a entrada da 2bCapital, gestora de private equity ligada ao Bradesco, em 2016. A empresa passou por um reposicionamento, adotou o nome Leveros — um anagrama da palavra "resolve" — e passou a desenvolver soluções para profissionais responsáveis pela venda e instalação dos equipamentos.

Hoje, quase 70% das vendas da companhia passam por essa rede de parceiros.

"A nossa empresa cresceu quando deixou de olhar apenas para o consumidor final e passou a ajudar esses profissionais a crescer. No final das contas, a gente está suportando outros negócios", afirma.

O novo ciclo com o fundo americano

A fase mais recente da companhia começou em 2025, quando o fundo americano GEF Capital Partners adquiriu 34,7% da empresa, assumindo parte da participação que pertencia à 2bCapital.

Segundo Pravato, a aproximação ocorreu por afinidade estratégica. A gestora, que investe em negócios ligados à sustentabilidade e impacto ambiental, enxergou valor tanto na proposta de profissionalização dos instaladores quanto na atuação da Leveros em produtos mais eficientes energeticamente.

"A gente cria mercado transformando instaladores em empreendedores. Temos treinamento, qualificação e desenvolvimento. Isso conversa muito com a visão deles", diz.

O executivo afirma que praticamente todo o portfólio comercializado pela companhia já utiliza tecnologia inverter, que consome significativamente menos energia que os modelos convencionais.

Além da contribuição em governança, a entrada da GEF fortaleceu os planos de expansão e consolidação da empresa.

Expansão física em um negócio cada vez mais digital

Depois de anos apostando principalmente nos canais digitais, a Leveros voltou a investir fortemente em presença física.

Em abril deste ano, inaugurou um hub em Recife, com investimento de R$ 4,5 milhões. A meta é triplicar a operação no Nordeste nos próximos cinco anos.

Em maio, abriu três unidades no Rio de Janeiro — na Barra da Tijuca, Duque de Caxias e Nova Iguaçu — e anunciou a criação de um hub de relacionamento no estado. A empresa também prevê a abertura de uma quarta unidade fluminense entre o fim de 2026 e o início de 2027.

A aposta reflete o desempenho da companhia na região. Em 2025, a receita da Leveros no Rio cresceu 25%, enquanto o número de instaladores parceiros avançou 35%.

Para o CEO, a presença física é fundamental para fortalecer o relacionamento com os profissionais que sustentam a estratégia da empresa.

"Muitos instaladores ainda não são totalmente digitais. Nosso desafio é ajudar esses empreendedores a se qualificarem, se conectarem e crescerem junto com a gente", afirma.

As unidades seguem um modelo diferente do varejo tradicional. Além da exposição de produtos, contam com ambientes de demonstração, espaços de treinamento e academias voltadas à capacitação técnica.

A aquisição da Refrigás e a estratégia de consolidação

Outro movimento importante foi a aquisição da Refrigás, concluída no fim de 2025.

A operação ampliou o portfólio da Leveros para além da venda de equipamentos, incorporando peças, ferramentas e insumos utilizados por instaladores e empresas de climatização.

A estratégia reforça o posicionamento da companhia como um "one-stop shop" do setor — um local onde o profissional encontra desde o equipamento até os produtos necessários para executar a instalação e administrar sua operação.

"A gente quer ser a plataforma completa para esse profissional. Tudo o que ele precisa para instalar, atender o cliente e tocar o negócio dele, a gente quer oferecer", afirma Pravato.

A empresa também vê espaço para avançar na profissionalização do mercado. Segundo o executivo, uma parcela significativa das instalações de ar-condicionado ainda é realizada por profissionais sem qualificação adequada.

"Nossa missão é ajudar esse prestador de serviço a se desenvolver. Quanto mais profissionalizado for o mercado, melhor para todo mundo."

Com a expansão da rede física, a integração entre canais digitais e presenciais e o fortalecimento do ecossistema de soluções para instaladores, a Leveros tenta transformar um nicho pouco visível para o consumidor final em uma plataforma nacional de serviços e climatização.