Ranking ATP: até onde João Fonseca pode chegar em Roland Garros?

A vitória sobre Novak Djokovic na terceira rodada de Roland Garros colocou João Fonseca em evidência no circuito mundial e já produz reflexos no ranking da ATP. Aos 19 anos, o brasileiro, atualmente número 30 do mundo, avançou às oitavas de final do Grand Slam francês, ganhou posições na classificação ao vivo e mantém aberta a possibilidade de alcançar a melhor colocação da carreira após a partida contra Casper Ruud, hoje.

Como a campanha impacta o ranking de João Fonseca

João Fonseca iniciou Roland Garros ocupando a 30ª posição da ATP. Como defendia os pontos conquistados ao alcançar a terceira rodada na edição de 2025, a classificação para as oitavas de final garantiu um saldo positivo na pontuação do ranking.

A posição, no entanto, ainda está sujeita a alterações. O ranking definitivo após Roland Garros dependerá tanto da campanha de Fonseca quanto dos resultados dos demais jogadores que seguem no torneio.

Cenário para atingir a melhor marca da carreira

Caso avance às quartas, João Fonseca poderá alcançar a 23ª colocação mundial, ultrapassando seu melhor ranking até hoje. A marca atual foi registrada em novembro de 2025, quando ocupou o 24º lugar da ATP.

A possibilidade reforça a evolução consistente do tenista ao longo dos últimos meses e o aproxima de um novo patamar no circuito profissional.

Quanto mais longe, maior a escalada

A campanha em Roland Garros ainda oferece margem para uma ascensão mais significativa.

Cada rodada avançada aumenta a pontuação acumulada pelo brasileiro e amplia suas chances de subir no ranking mundial. As projeções indicam que uma trajetória até o título poderia levar Fonseca ao Top 10 da ATP pela primeira vez na carreira.

Embora o cenário dependa de uma sequência de resultados expressivos, a possibilidade permanece aberta enquanto o brasileiro seguir vivo na competição.

Na temporada de 2026, registra campanha de 10 vitórias e nove derrotas em simples. Ao longo da carreira, soma dois títulos e mais de US$ 3,3 milhões em premiações acumuladas entre torneios de simples e duplas.

Os números ajudam a explicar a rápida evolução do atleta, apontado como um dos principais nomes da nova geração do tênis mundial.

Vitória sobre Djokovic amplia dimensão da campanha

Além dos efeitos no ranking, a vitória sobre Novak Djokovic elevou o peso da campanha de Fonseca em Roland Garros.

O triunfo sobre um dos maiores vencedores da história do tênis garantiu ao brasileiro uma vaga entre os 16 melhores jogadores da competição e reforçou seu protagonismo no circuito internacional.

Com a classificação às oitavas de final, João Fonseca segue na disputa pelo melhor resultado de sua carreira em um torneio de Grand Slam e mantém vivo o objetivo de alcançar novas posições entre os principais tenistas do mundo.