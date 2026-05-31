20 franquias baratas para abrir sem loja física e sem funcionários a partir de R$ 5 mil

O desejo de empreender segue em alta no Brasil, mas abrir um negócio próprio ainda esbarra em duas barreiras clássicas: capital inicial limitado e complexidade operacional. É justamente nesse espaço que as microfranquias e os modelos home based ganharam protagonismo nos últimos anos, com investimento mais baixo, operação enxuta e suporte estruturado da franqueadora.

Dentro desse universo, um formato específico vem crescendo: franquias que dispensam ponto físico e equipe fixa. São modelos digitais, autônomos ou de prospecção comercial, nos quais o próprio franqueado toca a operação com dedicação parcial de tempo, sem precisar alugar uma sala, contratar funcionários ou montar uma loja. A tecnologia substitui a estrutura tradicional e reduz custos sem comprometer o potencial de faturamento.

A seguir, reunimos 20 franquias com investimento inicial a partir de R$ 5.000 que permitem operar sem loja e sem funcionários fixos, listadas em ordem crescente de aporte inicial.

Alfabetizei

Criada em 2020, a Alfabetizei é uma rede de franquias de alfabetização que atua com crianças que têm dificuldades pedagógicas ou relacionadas à saúde. Com metodologia própria baseada no uso de cores, a proposta é tornar o processo de aprendizado simples e lúdico. O franqueado aplica a metodologia diretamente com os alunos e também é responsável pela prospecção de novos clientes sem precisar de loja ou equipe fixa.

Investimento inicial: a partir de R$ 5.000

a partir de R$ 5.000 Faturamento médio mensal: R$ 11.500

R$ 11.500 Prazo de retorno: 12 meses

Mr. Fit

Rede pioneira no conceito de fast-food saudável no Brasil, o Mr. Fit permite que o franqueado opere em modelo home office, gerenciando as entregas dos produtos de casa. Sem necessidade de ponto físico, o modelo é voltado a quem quer empreender no setor de alimentação saudável com estrutura mínima e flexibilidade de horário.

Investimento inicial: a partir de R$ 5.999

a partir de R$ 5.999 Faturamento médio mensal: R$ 4 mil a R$ 30 mil

R$ 4 mil a R$ 30 mil Prazo de retorno: 4 a 8 meses

Freewet

A Freewet é uma franquia de serviços automotivos sustentáveis com modelo delivery. Especializada em lavagem a seco e estética automotiva, a operação é home based: o franqueado atende os clientes no local que eles escolherem, sem precisar de um ponto fixo. O diferencial é a proposta ecológica, que usa produtos que dispensam água no processo de lavagem.

Investimento inicial: a partir de R$ 8.490

a partir de R$ 8.490 Faturamento médio mensal: R$ 7.000

R$ 7.000 Prazo de retorno: 3 meses

Cotafácil

A Cotafácil é uma rede de serviços financeiros que permite ao franqueado operar em qualquer cidade do Brasil, sem restrição de território. O portfólio conta com mais de 200 produtos de crédito e serviços financeiros, e a operação pode ser feita inteiramente de forma remota, sem necessidade de agência física ou equipe própria.

Investimento inicial: a partir de R$ 8.997

a partir de R$ 8.997 Faturamento médio mensal: R$ 20 mil a R$ 80 mil

R$ 20 mil a R$ 80 mil Prazo de retorno: 2 a 4 meses

Trust Viagens e Intercâmbios

A Trust Viagens e Intercâmbios é uma rede especializada em turismo e intercâmbio com operação 100% digital e home office. O franqueado vende pacotes e consultoria de viagens sem precisar de loja física, atendendo clientes de qualquer cidade. O modelo aproveita a retomada do setor de turismo e o crescimento da demanda por intercâmbios no Brasil.

Investimento inicial: a partir de R$ 9.000

a partir de R$ 9.000 Faturamento médio mensal: a partir de R$ 45 mil

a partir de R$ 45 mil Prazo de retorno: 3 meses

Marketing Bag

A Marketing Bag é uma franquia home based de publicidade com um modelo inusitado: os anúncios vão estampados em saquinhos de pão distribuídos gratuitamente em padarias parceiras. O franqueado conecta anunciantes locais a consumidores e trabalha de forma totalmente remota. O grande diferencial da rede é o suporte intensivo nos primeiros 60 dias de operação, com foco em garantir rentabilidade desde o início.

Investimento inicial: R$ 9.990

R$ 9.990 Faturamento médio mensal: R$ 8 mil

R$ 8 mil Prazo de retorno: 6 meses

Legale

A Legale é uma rede de assessoria para vistos com operação em home office ou coworking. O franqueado orienta clientes nos processos de obtenção de vistos para diferentes países, sem precisar de estrutura física própria. O modelo é indicado para quem tem perfil consultivo e quer atuar em um mercado com demanda crescente, impulsionada pelo aumento de brasileiros buscando oportunidades no exterior.

Investimento inicial: R$ 12.000

R$ 12.000 Faturamento médio mensal: R$ 30 mil

R$ 30 mil Prazo de retorno: 3 a 6 meses

3,2,1 GO!

A 3,2,1 GO! é uma franquia de consultoria em viagens internacionais com modelo home office. O franqueado atua na venda de pacotes e no planejamento personalizado de roteiros para clientes, sem necessidade de loja física. A rede oferece suporte comercial e de produtos para que o franqueado possa operar com autonomia desde o início.

Investimento inicial: R$ 12.000

R$ 12.000 Faturamento médio mensal: R$ 15 mil a R$ 50 mil

R$ 15 mil a R$ 50 mil Prazo de retorno: 3 a 6 meses

365 Fun Fest

A 365 Fun Fest é uma agência de viagens voltada ao público LGBTQIA+ com operação 100% digital. O franqueado comercializa pacotes de turismo e experiências pensadas para esse público, sem necessidade de ponto físico. A especialização em um nicho específico é o principal diferencial competitivo da rede.

Investimento inicial: R$ 12.000

R$ 12.000 Faturamento médio mensal: R$ 15 mil a R$ 50 mil

R$ 15 mil a R$ 50 mil Prazo de retorno: 3 a 6 meses

BM Vagas

A BM Vagas é uma empresa de recrutamento e seleção que usa tecnologia e inteligência artificial para automatizar os processos seletivos. O franqueado opera em home office com foco em captar clientes e coordenar as etapas da seleção — sem precisar montar uma estrutura de RH própria. O modelo é indicado para quem tem perfil comercial e quer atuar no mercado de gente e gestão.

Investimento inicial: a partir de R$ 13.970

a partir de R$ 13.970 Faturamento médio mensal: R$ 30 mil

R$ 30 mil Prazo de retorno: a partir de 3 meses

VendaComChat

A VendaComChat é um modelo digital de automação de WhatsApp e consultoria comercial com operação 100% online. O franqueado oferece soluções de automação e estratégia de vendas via WhatsApp para pequenas e médias empresas, sem precisar de equipe ou estrutura física. A demanda por esse tipo de serviço cresce junto com a digitalização das vendas no varejo brasileiro.

Investimento inicial: R$ 14.000

R$ 14.000 Faturamento médio mensal: R$ 6.400

R$ 6.400 Prazo de retorno: até 3 meses

4Charge

A 4Charge é uma rede especializada em totens e carregadores de celular que funcionam como plataformas de mídia. O franqueado atua na venda de publicidade nos equipamentos e na gestão dos pontos de instalação — tudo de forma remota, sem equipe fixa. O modelo combina a conveniência do carregamento gratuito para o usuário com espaço publicitário para anunciantes locais.

Investimento inicial: R$ 14.900

R$ 14.900 Faturamento médio mensal: R$ 4.000

R$ 4.000 Prazo de retorno: até 6 meses

AF Seguros

A AF Seguros é uma franquia focada em proteção patrimonial com geração de renda recorrente. Toda a operação comercial e administrativa pode ser feita em home office, sem necessidade de escritório próprio. O modelo é voltado a quem quer atuar no mercado de seguros com uma carteira de clientes que gera receita continuamente, mês a mês.

Investimento inicial: R$ 14.900

R$ 14.900 Faturamento médio mensal: R$ 50 mil a R$ 100 mil

R$ 50 mil a R$ 100 mil Prazo de retorno: 12 a 36 meses

Evolve

A Evolve é uma franquia de energia solar em que o papel do franqueado é focado em prospecção e negociação comercial — sem necessidade de equipe técnica própria ou loja física. A instalação dos sistemas fica a cargo de parceiros da rede. Com o setor fotovoltaico em expansão no Brasil, o modelo aposta no crescimento da demanda por energia limpa como motor de vendas.

Investimento inicial: R$ 14.900

R$ 14.900 Faturamento médio mensal: a partir de R$ 100 mil

a partir de R$ 100 mil Prazo de retorno: 6 a 18 meses

Prime2B

A Prime2B é uma franquia de marketing digital que apoia pequenas e médias empresas na digitalização e na geração de vendas. O modelo é enxuto e relacional: o franqueado atua como consultor de marketing para negócios locais, sem precisar de equipe ou escritório. A operação é feita de forma remota, com suporte técnico da franqueadora.

Investimento inicial: R$ 15.000

R$ 15.000 Faturamento médio mensal: R$ 50 mil

R$ 50 mil Prazo de retorno: 3 meses

Azul Empréstimo

A Azul Empréstimo é uma rede especializada em crédito consignado, crédito pessoal, consórcios e seguros. O franqueado atua como correspondente bancário de forma remota, sem precisar de agência física. Com uma carteira ampla de produtos financeiros, o modelo permite atender diferentes perfis de clientes e gerar comissões recorrentes.

Investimento inicial: a partir de R$ 15.900

a partir de R$ 15.900 Faturamento médio mensal: R$ 50 mil a R$ 150 mil

R$ 50 mil a R$ 150 mil Prazo de retorno: 6 a 12 meses

Publicarga

A Publicarga é uma franquia de mídia que usa totens de carregamento de celulares como plataformas publicitárias. O franqueado opera de casa e é responsável pela venda dos espaços publicitários nos equipamentos, enquanto a franqueadora fornece os totens e os treinamentos necessários. O modelo é ideal para quem quer uma operação enxuta com suporte contínuo.

Investimento inicial: a partir de R$ 18.900

a partir de R$ 18.900 Faturamento médio mensal: R$ 8 mil

R$ 8 mil Prazo de retorno: 6 a 9 meses

Santa Carga

A Santa Carga é uma rede de totens de carregamento de celulares com espaços de mídia, com modelo explicitamente home based e sem funcionários. O franqueado instala os equipamentos em pontos de grande circulação e vende publicidade nos painéis dos totens, gerenciando tudo de forma remota. A operação dispensa equipe própria e permite gestão flexível do tempo.

Investimento inicial: R$ 19.900

R$ 19.900 Faturamento médio mensal: R$ 8.316

R$ 8.316 Prazo de retorno: a partir de 8 meses

Atto Service

A Atto Service oferece serviços técnicos para portas automáticas com modelo home based. O franqueado atua na manutenção e instalação de portas automáticas em estabelecimentos comerciais, sem precisar de loja ou equipe fixa. O nicho é especializado e conta com baixa concorrência em boa parte do território nacional.

Investimento inicial: R$ 20.000

R$ 20.000 Faturamento médio mensal: R$ 9 mil

R$ 9 mil Prazo de retorno: a partir de 16 meses

Jan-Pro

A Jan-Pro é uma multinacional de limpeza corporativa com modelo administrativo home office. O franqueado gerencia contratos de limpeza com empresas clientes — a execução fica com equipes terceirizadas ou subcontratadas —, sem precisar de sede própria. A marca tem presença global e oferece suporte estruturado para novos franqueados desde o início da operação.