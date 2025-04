Quem são as mulheres mais ricas do mundo?

Pela primeira vez em cinco anos, a lista de Bilionários do Mundo da Forbes tem uma nova mulher no topo.

Em 2025, Alice Walton, filha única do fundador do Walmart, Sam Walton, ocupa o posto de mulher mais rica do planeta, com um patrimônio líquido estimado em US$ 101 bilhões, o que representa um aumento de US$ 28,7 bilhões em relação ao ano passado.

Walton conseguiu ocupar o título que até então era da francesa Françoise Bettencourt Meyers, herdeira da L'Oréal, que foi a mulher mais rica do mundo desde 2021, mas agora ocupa o segundo lugar com uma fortuna de US$ 81,6 bilhões.

Walton, de 75 anos, viu sua fortuna crescer principalmente graças ao aumento de 40% nas ações do Walmart, o que beneficiou diretamente sua participação de 11% na gigante do varejo. Por outro lado, Bettencourt Meyers sofreu uma queda de US$ 17,9 bilhões devido à desvalorização das ações da L'Oréal, um reflexo da baixa nas vendas, especialmente na China.

Além de ser uma das poucas mulheres a integrar o exclusivo US$ 100 Billion Club, Walton é apenas a segunda mulher na história a atingir o status de centibilionária, após Bettencourt Meyers, que atingiu essa marca em junho de 2024.

Walton ocupa também a 15ª posição geral entre os bilionários mais ricos do mundo, atrás de seus irmãos Rob e Jim Walton, que têm fortunas de US$ 110 bilhões e US$ 109 bilhões, respectivamente.

Ascensão das mulheres bilionárias

O número de mulheres na lista de bilionários da Forbes continua pequeno, representando apenas 13,4% do total, ou seja, 406 mulheres entre os 3.028 bilionários do mundo.

Apesar disso, o número tem crescido. Em relação às 10 mulheres mais ricas, a maioria delas herdou sua fortuna, mas a lista também inclui exemplos de empreendedoras, como a suíça Rafaela Aponte-Diamant, cofundadora da maior linha de navegação do mundo, a Mediterranean Shipping Company (MSC), com um patrimônio de US$ 37,7 bilhões. Ela é a mulher self-made mais rica da lista, posição que ocupa pelo terceiro ano consecutivo.

Além disso, Oprah Winfrey e Taylor Swift também estão entre as bilionárias do ano, com a cantora acumulando uma fortuna de US$ 1,9 bilhão devido ao sucesso da The Eras Tour, que arrecadou US$ 2 bilhões, tornando-se a turnê de maior bilheteira de todos os tempos.

Com a mudança de posição de figuras como Gina Rinehart, magnata australiana da mineração, e MacKenzie Scott, ex-esposa de Jeff Bezos, outras mulheres estão ganhando destaque, incluindo Melinda French Gates, ex-esposa de Bill Gates, e Marilyn Simons, viúva de Jim Simons, cofundador dos fundos de hedge Renaissance Technologies. Confira as 10 mulheres mais ricas do mundo este ano, segundo a Forbes:

#10. Melinda French Gates

Patrimônio líquido : US$ 30,4 bilhões

Fonte de riqueza : Microsoft, investimentos

Idade : 60 anos

Cidadania: EUA

Melinda Gates viu sua fortuna crescer em US$ 19,3 bilhões após a Forbes revisar seu acordo de divórcio com Bill Gates. Ela foca em sua empresa Pivotal Ventures, investindo em fundos e startups lideradas por mulheres e promovendo mudanças sociais.

#9. Marilyn Simons e família

Patrimônio líquido : US$ 31 bilhões

Fonte de riqueza : Fundos de hedge

Idade : 74 anos

Cidadania: EUA

Viúva de Jim Simons, cofundador dos Renaissance Technologies, Marilyn Simons lidera a Simons Foundation, que apoia a educação científica e a pesquisa, além de iniciativas filantrópicas de grande impacto.

#8. Miriam Adelson e família

Patrimônio líquido : US$ 32,1 bilhões

Fonte de riqueza : Cassinos

Idade : 79 anos

Cidadania: EUA

Miriam Adelson, herdeira do império Las Vegas Sands, continua a expandir sua fortuna com propriedades icônicas, como o Venetian Macao e o Marina Bay Sands. Ela também é uma influente doadora do Partido Republicano.

#7. Abigail Johnson

Patrimônio líquido : US$ 32,7 bilhões

Fonte de riqueza : Fidelity

Idade : 63 anos

Cidadania: EUA

Presidente da Fidelity Investments, Abigail Johnson aumentou sua riqueza graças a uma participação de 28,5% na empresa de fundos mútuos fundada por seu avô. Ela se tornou CEO em 2014, após a saída de seu pai do cargo.

#6. Savitri Jindal e família

Patrimônio líquido : US$ 35,5 bilhões

Fonte de riqueza : Aço

Idade : 75 anos

Cidadania: Índia

Savitri Jindal controla o Jindal Group, um conglomerado indiano que opera em setores como aço, energia e infraestrutura. Sua fortuna cresce com a expansão dos negócios fundados por seu falecido marido, Om Prakash Jindal.

#5. Rafaela Aponte-Diamant

Patrimônio líquido : US$ 37,7 bilhões

Fonte de riqueza : Transporte marítimo

Idade : 80 anos

Cidadania: Suíça

A bilionária self-made suíça Rafaela Aponte-Diamant, cofundadora da Mediterranean Shipping Company (MSC), segue sendo a mulher self-made mais rica da lista, com uma frota de 900 navios.

#4. Jacqueline Mars

Patrimônio líquido : US$ 42,6 bilhões

Fonte de riqueza : Doces, comida para animais de estimação

Idade : 85 anos

Cidadania: EUA

Herança da Mars Incorporated, Jacqueline Mars é uma das líderes de um dos maiores impérios alimentícios do mundo, com marcas como M&Ms, Snickers e Pedigree.

#3. Julia Koch e família

Patrimônio líquido : US$ 74,2 bilhões

Fonte de riqueza : Koch Industries

Idade : 62 anos

Cidadania: EUA

Viúva de David Koch, Julia Koch controla 42% da Koch Industries, um dos maiores conglomerados privados dos EUA, com negócios em setores como refino de petróleo, agricultura e imóveis.

#2. Françoise Bettencourt Meyers e família

Patrimônio líquido : US$ 81,6 bilhões

Fonte de riqueza : L'Oréal

Idade : 71 anos

Cidadania: França

Bettencourt Meyers, herdeira da L'Oréal, sofreu uma queda em sua fortuna devido à desaceleração das vendas, principalmente na China. Ela já foi a mulher mais rica do mundo, mas perdeu o posto para Alice Walton.

#1. Alice Walton