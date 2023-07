Michael Jordan vende franquia da NBA, Charlotte Hornets, por R$ 14,3 bilhões

O conselho da liga americana de basquete, a NBA, aprovou a venda da parte que Michael Jordan tinha da franquia Charlotte Hornets. O ex-jogador decidiu se desfazer das participações do clube da Carolina do Norte, do qual era sócio majoritário, após 13 anos.

A ESPN e o "DailyMail" confirmaram a chancela à operação. Um grupo liderado por Rick Schnall e Gabe Plotkin vai pagar US$ 3 bilhões ao astro (equivalente a R$ 14,3 bilhões, na cotação atual).

Plotkin já era sócio minoritário da equipe. Já Schnall vendeu sua parte do Atlanta Hawks para adquirir os Hornets. As negociações foram divulgadas pela primeira vez em março deste ano.

Michael Jordan se tornou sócio majoritário da equipe de seu estado natal em 2010, ao custo de US$ 275 milhões (pouco mais de R$ 1,3 bilhão). Em 2015, a franquia foi renomeada de Charlotte Bobcats para Hornets.

Negócio

Segundo o "DailyMail", citando dados da Forbes, os Hornets estão em 27º lugar entre os times mais valorizados da NBA. Durante a sua gestão, o astro do basquete não conseguiu emprestar seu histórico vencedor à equipe. O desempenho da franquia também não tem sido dos melhores nas últimas temporadas: foram apenas duas vagas nos playoffs desde que Jordan assumiu.

O clube espera reverter os resultados negativos com a chegada de LaMelo Ball, Brandon Miller e Nick Smith Jr., escolhidos no draft deste ano. Depois que ter a última temporada comprometida por acusações de violência doméstica, Miles Bridges também deve ser reintegrado ao elenco. No entanto, o atleta deverá cumprir dez jogos de suspensão antes de voltar às quadras

