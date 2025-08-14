Pop

CINEMATV E STREAMINGMÚSICACURIOSIDADESREALITIESCELEBRIDADES

'Swifteconomics': Taylor Swift pode gerar até US$ 80 bi para gravadora — e bater novos recordes

Segundo a Wolfe Research, Swift é responsável por gerar entre US$ 40 milhões e US$ 80 milhões anuais para o Universal Music Group (UMG); é hora de investir?

Taylor Swift: cantora construiu um império em quase duas décadas de carreira (Emma McIntyre/TAS24 / Colaborador/Getty Images)

Taylor Swift: cantora construiu um império em quase duas décadas de carreira (Emma McIntyre/TAS24 / Colaborador/Getty Images)

Tamires Vitorio
Tamires Vitorio

Repórter

Publicado em 14 de agosto de 2025 às 11h40.

A turnê mais lucrativa da história, US$ 1 bilhão em fornuta estimada e 14 prêmios do Grammy em quase duas décadas de carreira: são estes os números que marcam a vida da cantora Taylor Swift nos palcos e nos negócios.

No ano passado, seu álbum "The Tortured Poets Department" foi responsável por mais de 6% de todas as vendas de discos nos Estados Unidos. Agora, com o 12º álbum de estúdio, "The Life of a Showgirl", Swift — e o mercado — esperam ultrapassar o feito anterior.

Segundo a Wolfe Research, Swift é responsável por gerar entre US$ 40 milhões e US$ 80 milhões anuais para o Universal Music Group (UMG). Os analistas apontam que o lançamento do álbum, marcado para o dia 3 de outubro deste ano, é um "grande evento de mercado", que pode elevar temporariamente as previsões de receita e lucro de UMG para o trimestre.

A Wolfe Research ainda apontou que, sem novos lançamentos de estrelas do porte de Swift, o crescimento de UMG seria moderado, o que reforça a dependência de hits de alto perfil para atingir as metas de curto prazo. A ação da Universal foi definida como "atraente" para investidores que buscam exposição ao segmento de música.

Acompanhe tudo sobre:Taylor SwiftMúsicaMúsica popIndústria da músicaShows-de-música

Mais de Pop

Lollapalooza 2026: venda geral de ingressos começa hoje; veja valor e onde comprar

Tequila é coisa do passado: a nova moda entre as celebridades agora é investir em planos de celular

Festival de Gramado 2025 premia Santoro e traz filmes de Falabella e Denise Fraga; veja os destaques

'Casamento às Cegas Brasil': conheça os participantes da 5ª temporada

Mais na Exame

Mundo

Vírus do Nilo Ocidental se espalha pela Itália com 275 casos confirmados e 19 mortes

Tecnologia

Google permite que usuários personalizem fontes de notícias exibidas na busca

Mercados

Klabin deve embolsar R$ 600 milhões com cessão de terras para atividade imobiliária

Future of Money

Fusaka: próxima atualização da Ethereum prevista para novembro pode atrasar