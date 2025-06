Kendrick Lamar fará show no Brasil em setembro

Kendrick é um dos principais nomes do hip-hop americano desta década. Ele já se apresentou no Brasil duas vezes, a última sendo na GP Week, em 2023.

O músico está num momento especial da carreira. Ele dominou as paradas no ano passado com "Not Like Us", uma canção contra o canadense Drake, numa disputa que acabou parando na Justiça. Foi o rap que mais rapidamente alcançou os 100 milhões de plays. Neste ano, levou cinco prêmios Grammy.