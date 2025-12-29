Pop

CINEMATV E STREAMINGMÚSICACURIOSIDADESREALITIESCELEBRIDADES

Beyoncé entra para lista de bilionários em 2025, diz Forbes

Com a Cowboy Carter Tour, a artista se junta a um grupo restrito de apenas cinco músicos bilionários:

Beyoncé: cantora pop teve a turnê mais lucrativa de 2025 (Justin Sullivan/Getty Images)

Beyoncé: cantora pop teve a turnê mais lucrativa de 2025 (Justin Sullivan/Getty Images)

Maria Eduarda Lameza
Maria Eduarda Lameza

Estagiária de jornalismo

Publicado em 29 de dezembro de 2025 às 13h14.

Última atualização em 29 de dezembro de 2025 às 13h17.

Tudo sobreBeyoncé
Saiba mais

Beyoncé oficialmente entrou para o clube dos bilionários. A Forbes anunciou nesta segunda-feira, 29, que a cantora de 44 anos alcançou o marco patrimonial após o sucesso da Cowboy Carter Tour, que percorreu estádios nos Estados Unidos e na Europa em 2025 e se tornou a turnê de maior faturamento do mundo no ano.

Com isso, ela se junta a um grupo restrito de apenas cinco músicos bilionários: seu marido Jay-Z, Taylor Swift, Bruce Springsteen e Rihanna. Dos 22 artistas bilionários identificados pela Forbes, quase metade entrou nesse seleto clube nos últimos três anos.

O império Parkwood Entertainment

A estratégia de Beyoncé para construir sua fortuna começou em 2010, quando fundou a Parkwood Entertainment. Ao trazer para dentro de casa praticamente todos os aspectos de sua carreira, ela passou a controlar a produção de músicas, documentários e shows, assumindo os custos para capturar uma fatia maior dos lucros.

"Quando decidi me autogerenciar, era importante não recorrer a uma grande empresa de gestão", disse a cantora em 2013. "Senti que queria seguir os passos da Madonna, ser uma potência, ter meu próprio império e mostrar a outras mulheres que, quando você chega a esse ponto da carreira, não precisa assinar com outra pessoa e dividir seu dinheiro e seu sucesso."

Diferente de outras celebridades que diversificam seus negócios em múltiplos setores, a maior parte da fortuna de Beyoncé vem diretamente da música. Embora tenha empreendimentos como a marca de cuidados capilares Cécred e o uísque SirDavis, são os direitos autorais de seu catálogo e as receitas de turnês que sustentam seu império bilionário.

Cowboy Carter Tour

Com um modelo inovador de "mini-residências", Beyoncé concentrou as apresentações da Cowboy Carter Tour em apenas nove estádios, realizando 32 shows ao longo do ano. A estratégia reduziu custos logísticos enquanto os fãs demonstraram disposição para viajar longas distâncias e pagar valores elevados pelos ingressos.

O resultado foi mais de US$ 400 milhões em vendas de ingressos, segundo a Pollstar, além de US$ 50 milhões em merchandising. Como tudo foi produzido pela Parkwood Entertainment, as margens de lucro foram significativamente maiores do que em modelos tradicionais de turnê.

A produção contou com mais de 350 membros de equipe, 100 carretas de equipamentos e oito aviões cargueiros Boeing 747 para transportar cenários que incluíam um carro voador, braços robóticos servindo seu uísque SirDavis, um touro mecânico dourado e participações especiais da família e ex-integrantes do Destiny's Child.

Somando os ganhos da turnê aos rendimentos de seu catálogo musical e contratos de patrocínio, a Forbes estima que Beyoncé tenha faturado US$ 148 milhões em 2025 antes de impostos, tornando-se a terceira artista mais bem paga do mundo.

Em 2016, Queen Bey foi a primeira mulher a liderar uma turnê exclusivamente em estádios. A Renaissance World Tour, de 2023, arrecadou quase US$ 600 milhões e consolidou seu lugar ao lado de Taylor Swift como um dos maiores ícones da cultura pop mundial.

Além da turnê que a tornou bilionária, 2025 trouxe outros ganhos significativos: US$ 50 milhões pelo show do intervalo de Natal da NFL na Netflix e US$ 10 milhões em parceria com a Levi's. O filme-concerto da Renaissance, distribuído diretamente pela rede AMC, também rendeu US$ 44 milhões globalmente.

Futuro da trilogia

Em entrevistas recentes, sempre realizadas por escrito, Beyoncé revelou que Renaissance e Cowboy Carter são as duas primeiras partes de uma trilogia de álbuns de gêneros diferentes. Resta aos fãs especular como será a próxima reinvenção.

Quanto a novas turnês, a cantora deixou claro suas prioridades: "Fiz um esforço extremo para permanecer fiel aos meus limites e proteger a mim mesma e minha família. Nenhuma quantia de dinheiro vale a minha paz", disse à revista GQ. Ela afirmou que, daqui para frente, só pretende sair em turnê quando os filhos não estiverem em período escolar.

Acompanhe tudo sobre:BeyoncéBilionários

Mais de Pop

Epic Games Store libera novo jogo grátis; veja como resgatar

'Stranger Things': produção escorrega em detalhe crucial e fãs detonam

Qual era a fortuna de Brigitte Bardot? Filho pode não receber herança

10 episódios de Ano Novo da TV para assistir no fim do ano

Mais na Exame

Minhas Finanças

Qual prêmio para jogadores que acertarem três números na Mega da Virada?

Brasil

Após onda de calor, tempestades voltam a atingir o país no fim de ano

Um conteúdo Bússola

Vibe Coding: como programar sem saber código e os riscos que isso traz para empresas

Pop

Epic Games Store libera novo jogo grátis; veja como resgatar