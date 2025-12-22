Eles não têm diploma, mas são bilionários — e quatro são brasileiros

A falta de diploma acadêmico não os impediu de alcançar o topo da lista de bilionários. Nomes como Mark Zuckerberg, Bill Gates e Jay-Z constroem suas fortunas sem o tradicional caminho da graduação universitária, provando que o sucesso pode vir de outras fontes.

Do Vale do Silício ao Brasil, esses bilionários moldaram indústrias inteiras e se tornaram ícones globais. Alguns também só estão começando: os brasileiros Pedro Franceschi e Henrique Dubugras, por exemplo, abandonaram o curso em Stanford e hoje acumulam uma fortuna de R$ 3,34 bilhões cada com a startup Brex.

Os bilionários mais jovens do mundo — duas são brasileiras

Conheça as histórias de alguns bilionários que desistiram do diploma para empreender, com base no ranking da americana Forbes:

Mark Zuckerberg

Fortuna: US$ 207,2 bilhões (R$ 1,1 trilhão)

Empresa: Meta

Resumo: co-fundou o Facebook em 2004 enquanto estudava em Harvard. No entanto, abandonou a universidade para se dedicar ao desenvolvimento da rede social, que rapidamente se tornou uma das maiores empresas de tecnologia do mundo.

Bill Gates

Fortuna: US$ 112,8 bilhões (R$ 637,4 bilhões)

Empresa: Microsoft

Resumo: co-fundou a Microsoft em 1975, após abandonar os estudos em Harvard. Gates deixou a presidência da empresa em 2000, mas segue sendo um dos maiores bilionários do mundo.

Françoise Bettencourt

Fortuna: US$ 91,8 bilhões (R$ 518,7 bilhões)

Empresa: L’Oréal

Resumo: herdeira da L’Oréal, fundada pelo avô Eugène Schueller. Embora tenha iniciado uma graduação em matemática, abandonou o curso ainda no primeiro ano. Após a morte da mãe, tornou-se a principal acionista da empresa e uma das mulheres mais ricas do mundo.

Joesley e Wesley Batista

Fortuna: US$ 4,9 bilhões (R$ 27,6 bilhões) cada

Empresa: JBS

Resumo: os irmãos Batista abandonaram os estudos na adolescência para ajudar no negócio de carnes da família, o Friboi, que mais tarde se tornou a JBS. Com a expansão internacional da empresa, eles alcançaram uma fortuna bilionária.

Jay-Z

Fortuna: US$ 2,5 bilhões (R$ 14,1 bilhões)

Empresa: Diversos

Resumo: considerado um dos maiores rappers de todos os tempos, ele se tornou um bilionário através da diversificação nos negócios. Empresário e marido de Beyoncé, abandonou a escola durante a adolescência. Após fundar a gravadora Roc-A-Fella Records, mais tarde criou a Roc Nation, expandindo as operações para o mercado esportivo e outros segmentos.

Pedro Franceschi e Henrique Dubugras

Fortuna: US$ 600 milhões (R$ 3,34 bilhões) cada

Empresa: Brex

Resumo: os brasileiros abandonaram o curso de ciência da computação em Stanford após menos de um ano para fundar a Brex, uma fintech que oferece cartões de crédito empresariais. A empresa se transformou rapidamente em um sucesso, fazendo ambos os fundadores se tornarem bilionários em 2022.

*Esta matéria foi publicada originalmente em maio de 2025