Forbes divulga lista dos mais ricos do mundo; veja os 10 primeiros

Lista reúne 3.428 bilionários e mostra liderança de Elon Musk com patrimônio de US$ 839 bilhões

Elon Musk: empresário da tecnologia lidera ranking dos bilionários do mundo em 2026 (Montagem EXAME / Andrew Harnik / Equipe/Getty Images)

Maria Eduarda Lameza
Maria Eduarda Lameza

Estagiária de jornalismo

Publicado em 10 de março de 2026 às 14h54.

A revista Forbes divulgou nesta terça-feira, 10, a edição de 2026 da lista World’s Billionaires, ranking anual que reúne pessoas com patrimônio superior a US$ 1 bilhão.

O levantamento contabiliza 3.428 bilionários no mundo, 390 a mais do que no ano anterior. Juntas, essas fortunas somam US$ 20,1 trilhões, valor recorde e aproximadamente US$ 4 trilhões acima do total registrado em 2025.

A lista considera preços de ações e taxas de câmbio registrados em 1º de março de 2026.

Os 10 mais ricos do mundo em 2026

O ranking é liderado pelo empresário Elon Musk, fundador de empresas como Tesla, SpaceX e xAI.

Veja a lista dos dez maiores patrimônios do planeta segundo a Forbes:

  1. Elon Musk — US$ 839 bilhões
  2. Larry Page — US$ 257 bilhões
  3. Sergey Brin — US$ 237 bilhões
  4. Jeff Bezos — US$ 224 bilhões
  5. Mark Zuckerberg — US$ 222 bilhões
  6. Larry Ellison — US$ 190 bilhões
  7. Bernard Arnault & família — US$ 171 bilhões
  8. Jensen Huang — US$ 154 bilhões
  9. Warren Buffett — US$ 149 bilhões
  10. Amancio Ortega — US$ 148 bilhões

Setor de tecnologia domina o ranking

Entre os dez mais ricos do planeta, sete acumulam fortunas diretamente ligadas ao setor de tecnologia. Empresas como Google, Amazon, Tesla, Meta e Oracle concentram grande parte das maiores fortunas individuais do mundo.

O ranking também inclui executivos ligados à indústria de semicondutores, como Jensen Huang, da Nvidia.

Recorde de bilionários e novas fortunas

O levantamento mostra expansão no número de super-ricos. O planeta ganhou mais de um novo bilionário por dia ao longo dos últimos 12 meses. No total, 390 pessoas aparecem pela primeira vez no ranking da Forbes.

A lista também registra crescimento no chamado “clube dos US$ 100 bilhões”. Agora são 20 pessoas com patrimônios superiores a essa marca, ante 15 no ano anterior.

Distribuição global das fortunas

Os Estados Unidos lideram o ranking global, com 989 bilionários. Em seguida aparecem China, com 610, e Índia, com 229.

Do total, cerca de 67% construíram a própria fortuna.

As mulheres representam 481 nomes da lista, o equivalente a 14% do total.

