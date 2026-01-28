Pop

CINEMATV E STREAMINGMÚSICACURIOSIDADESREALITIESCELEBRIDADES

Qual a ordem cronológica de 'O Senhor dos Anéis'?

Nova leva de filmes começa em 2024 com War of the Rohirrim e inclui retorno de Gollum aos cinemas em 2027

O Senhor dos Anéis: saiba qual a ordem dos filmes (Senhor dos Anéis/Reprodução)

O Senhor dos Anéis: saiba qual a ordem dos filmes (Senhor dos Anéis/Reprodução)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 28 de janeiro de 2026 às 09h15.

Com a estreia da série Rings of Power e o retorno das trilogias aos cinemas em 2026, o universo de Senhor dos Anéis volta ao centro da cultura pop.

Para quem deseja começar ou revisitar a saga de forma cronológica, os filmes se distribuem entre três eras da Terra Média criadas por J.R.R. Tolkien: Segunda Era, Terceira Era e o início da Quarta Era.

A seguir, veja a ordem cronológica dos filmes — incluindo a nova animação — e o que esperar da nova fase da franquia.

Ordem cronológica dos filmes

  1. The War of the Rohirrim (2024)
    • Ambientado 183 anos antes de A Sociedade do Anel, mostra o reinado de Helm Hammerhand, nono rei de Rohan, e o cerco de Hornburg, futura Fortaleza do Abismo de Helm.

  2. O Hobbit: Uma Jornada Inesperada (2012)
    • Bilbo Baggins se junta a Thorin e sua companhia para recuperar Erebor. É quando encontra o Um Anel pela primeira vez.

  3. O Hobbit: A Desolação de Smaug (2013)
    • A comitiva enfrenta aranhas gigantes, orcs e o dragão Smaug, que deixa a Montanha Solitária para atacar Esgaroth.

  4. O Hobbit: A Batalha dos Cinco Exércitos (2014)
    • Um conflito épico entre homens, anões, elfos e orcs prepara o terreno para os eventos de Senhor dos Anéis.

  5. O Senhor dos Anéis: A Sociedade do Anel (2001)
    • Frodo Baggins parte do Condado para destruir o Um Anel em Mordor, ao lado da Sociedade formada por hobbits, um mago, um elfo, um anão e dois humanos.

  6. O Senhor dos Anéis: As Duas Torres (2002)
    • Frodo e Sam contam com Gollum como guia. O grupo se divide, e ocorre a Batalha do Abismo de Helm.

  7. O Senhor dos Anéis: O Retorno do Rei (2003)
    • Conclusão da missão para destruir o Anel, com batalhas em Minas Tirith e a entrada em Mordor.

‘O Senhor dos Anéis’: trilogia retorna em celebração aos 25 anos

Filmes futuros: o que esperar

A Warner Bros. prepara um novo ciclo cinematográfico:

  • The War of the Rohirrim (animação, 2024)

  • The Hunt for Gollum (live-action, 2027), dirigido e estrelado por Andy Serkis, com produção de Peter Jackson. A trama será centrada em Gollum, embora os detalhes ainda estejam sob sigilo.

Série e universo expandido

  • Rings of Power, da Amazon, se passa na Segunda Era, milhares de anos antes de O Hobbit. Mostra a ascensão de Sauron, a criação dos Anéis do Poder e a queda de Númenor.
  • A terceira temporada já foi filmada e deve estrear em 2027, após o final da segunda temporada em outubro de 2024.
Primeira edição rara de 'O Hobbit' foi descoberta 'no lixo' — e pode valer mais de R$ 360 mil

Ordem de lançamento original

Para quem prefere ver na ordem em que foram lançados:

  1. A Sociedade do Anel (2001)

  2. As Duas Torres (2002)

  3. O Retorno do Rei (2003)

  4. O Hobbit: Uma Jornada Inesperada (2012)

  5. O Hobbit: A Desolação de Smaug (2013)

  6. O Hobbit: A Batalha dos Cinco Exércitos (2014)

  7. The Rings of Power (2022–)

  8. The War of the Rohirrim (2024)

  9. The Hunt for Gollum (2027)

A expansão da franquia consolida Senhor dos Anéis como uma das propriedades mais longevas da fantasia moderna, com novas histórias e formatos — sem perder o centro gravitacional da saga: o poder, a corrupção e a jornada pelo bem da Terra Média.

Acompanhe tudo sobre:O Senhor dos Anéis

Mais de Pop

Disney: quanto custa visitar os parques em Orlando?

Vírus Nipah: doença que inspirou filme ‘Contágio’ volta a preocupar Índia

Bridgerton: o que esperar da 4ª temporada na Netflix

Procon é acionado após crise em venda de ingressos para shows do Harry Styles

Mais na Exame

Pop

Disney: quanto custa visitar os parques em Orlando?

Esporte

Lula sugere Ancelotti no Corinthians após a Copa em reunião com a Fifa

Mundo

Irã descarta negociações com os EUA sob ameaça militar

Economia

Selic será mantida hoje? Dólar e China abrem espaço para queda dos juros em março