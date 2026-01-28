Qual a ordem cronológica de 'O Senhor dos Anéis'?

Com a estreia da série Rings of Power e o retorno das trilogias aos cinemas em 2026, o universo de Senhor dos Anéis volta ao centro da cultura pop.

Para quem deseja começar ou revisitar a saga de forma cronológica, os filmes se distribuem entre três eras da Terra Média criadas por J.R.R. Tolkien: Segunda Era, Terceira Era e o início da Quarta Era.

A seguir, veja a ordem cronológica dos filmes — incluindo a nova animação — e o que esperar da nova fase da franquia.

Ordem cronológica dos filmes

The War of the Rohirrim (2024)

• Ambientado 183 anos antes de A Sociedade do Anel, mostra o reinado de Helm Hammerhand, nono rei de Rohan, e o cerco de Hornburg, futura Fortaleza do Abismo de Helm. O Hobbit: Uma Jornada Inesperada (2012)

• Bilbo Baggins se junta a Thorin e sua companhia para recuperar Erebor. É quando encontra o Um Anel pela primeira vez. O Hobbit: A Desolação de Smaug (2013)

• A comitiva enfrenta aranhas gigantes, orcs e o dragão Smaug, que deixa a Montanha Solitária para atacar Esgaroth. O Hobbit: A Batalha dos Cinco Exércitos (2014)

• Um conflito épico entre homens, anões, elfos e orcs prepara o terreno para os eventos de Senhor dos Anéis. O Senhor dos Anéis: A Sociedade do Anel (2001)

• Frodo Baggins parte do Condado para destruir o Um Anel em Mordor, ao lado da Sociedade formada por hobbits, um mago, um elfo, um anão e dois humanos. O Senhor dos Anéis: As Duas Torres (2002)

• Frodo e Sam contam com Gollum como guia. O grupo se divide, e ocorre a Batalha do Abismo de Helm. O Senhor dos Anéis: O Retorno do Rei (2003)

• Conclusão da missão para destruir o Anel, com batalhas em Minas Tirith e a entrada em Mordor.

Filmes futuros: o que esperar

A Warner Bros. prepara um novo ciclo cinematográfico:

The War of the Rohirrim (animação, 2024)

The Hunt for Gollum (live-action, 2027), dirigido e estrelado por Andy Serkis, com produção de Peter Jackson. A trama será centrada em Gollum, embora os detalhes ainda estejam sob sigilo.

Série e universo expandido

Rings of Power , da Amazon, se passa na Segunda Era , milhares de anos antes de O Hobbit. Mostra a ascensão de Sauron, a criação dos Anéis do Poder e a queda de Númenor.

, da Amazon, se passa na , milhares de anos antes de O Hobbit. Mostra a ascensão de Sauron, a criação dos Anéis do Poder e a queda de Númenor. A terceira temporada já foi filmada e deve estrear em 2027, após o final da segunda temporada em outubro de 2024.

Ordem de lançamento original

Para quem prefere ver na ordem em que foram lançados:

A Sociedade do Anel (2001) As Duas Torres (2002) O Retorno do Rei (2003) O Hobbit: Uma Jornada Inesperada (2012) O Hobbit: A Desolação de Smaug (2013) O Hobbit: A Batalha dos Cinco Exércitos (2014) The Rings of Power (2022–) The War of the Rohirrim (2024) The Hunt for Gollum (2027)

A expansão da franquia consolida Senhor dos Anéis como uma das propriedades mais longevas da fantasia moderna, com novas histórias e formatos — sem perder o centro gravitacional da saga: o poder, a corrupção e a jornada pelo bem da Terra Média.