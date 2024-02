Comediante Larry David diz que foi ‘um idiota’ por fazer o anúncio do Super Bowl da FTX

O comediante americano Larry David, co-criador da série de televisão Seinfeld e criador de Curb Your Enthusiasm, falou sobre sua aparição em um anúncio promovendo a falida exchange de criptomoedas FTX.

Em uma entrevista à Associated Press divulgada em 31 de janeiro, David disse que consultou amigos “que eram bem versados nesse assunto” antes de concordar em aparecer em um comercial do Super Bowl promovendo a FTX.

O JEITO FÁCIL E SEGURO DE INVESTIR EM CRYPTO. Na Mynt você negocia em poucos cliques e com a segurança de uma empresa BTG Pactual. Compre as maiores cryptos do mundo em minutos direto pelo app. Clique aqui para abrir sua conta gratuita.

O anúncio, que foi ao ar durante o Super Bowl LVI em fevereiro de 2022, incentivou milhões de espectadores a não “perder a próxima grande coisa” e apresentou David rejeitando uma série de investimentos sólidos antes de tomar a mesma decisão sobre cripto.

“Então, como um idiota, eu fiz isso,” disse David.

O comediante disse que “perdeu muito dinheiro” após fazer o anúncio, pois parte de seu salário havia sido em cripto. Ele insinuou algumas das ações judiciais coletivas que enfrentou com outras celebridades que promoveram a FTX.

Os autores desses casos alegaram que David não realizou a devida diligência na exchange antes de concordar em promover a FTX.

O JEITO FÁCIL E SEGURO DE INVESTIR EM CRYPTO. Na Mynt você negocia em poucos cliques e com a segurança de uma empresa BTG Pactual. Compre as maiores cryptos do mundo em minutos direto pelo app. Clique aqui para abrir sua conta gratuita.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | Twitter | YouTube | Telegram | Tik Tok