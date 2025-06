Fenty Beauty: o império bilionário de Rihanna que revolucionou indústria da beleza

Embaixo do guarda-chuva de Rihanna, uma das marcas mais importantes é a sua linha de maquiagens, a Fenty Beauty.

Fundada em 2017, em parceria com o conglomerado de bens de luxo LVMH, dono da Sephora, a Fenty Beauty rapidamente se tornou uma referência no mercado de cosméticos, trazendo uma abordagem inclusiva e inovadora para o setor. A marca foi criada para atender a um público global e diversificado, especialmente pessoas com diferentes tons de pele, que, até então, eram negligenciadas por muitas das grandes marcas de beleza.

Com um lançamento global que colocou os produtos em 1.600 lojas em 17 países no mesmo dia, a Fenty Beauty fez história ao oferecer 40 tons de base, um número inédito para a época. Esse número logo foi expandido para 50, refletindo o compromisso da marca com a diversidade. A resposta foi imediata: em seus primeiros 40 dias, a Fenty Beauty arrecadou US$ 100 milhões, gerando o que ficou conhecido como o “efeito Fenty”, uma pressão que levou outras marcas a repensar suas linhas de produtos e a ampliar suas paletas de tons.

Mais que quantidade, qualidade

O que realmente diferenciou a Fenty Beauty de outras marcas foi o compromisso com a qualidade e a nuância na criação das sombras e bases. Rihanna, que foi uma consumidora crítica durante anos de diferentes marcas de cosméticos, fez questão de garantir que a desenvolvimento de tons atendesse a todos os tipos de pele, considerando subtons e tipos de pele variados. A marca não só lançou uma linha de bases para tons de pele mais escuros, mas também incluiu uma gama para peles mais claras, oferecendo algo para cada consumidor.

A maneira como Rihanna promoveu a Fenty Beauty também foi inovadora, com campanhas publicitárias que apresentaram uma ampla gama de modelos, incluindo pessoas de diferentes etnias, idades e gêneros, rompendo com os tradicionais estereótipos de beleza.

Valor nos negócios

O sucesso de Fenty Beauty não se limita apenas ao seu impacto cultural e comercial. Em termos de receita, a marca continua a se destacar no mercado de cosméticos. Estima-se que suas vendas anuais variam entre US$ 500 milhões e US$ 1 bilhão, com a média geralmente apontando para US$ 600 milhões. Isso coloca a Fenty Beauty entre as marcas mais lucrativas no setor de cosméticos, competindo com gigantes como Estée Lauder e L'Oréal.

Apesar desse sucesso contínuo, analistas financeiros apontam que a marca passou por uma desaceleração no crescimento em 2025. A expansão para novos mercados, como a China, tem sido descrita como desafiadora, com a LVMH classificando o mercado chinês como "desafiador", o que dificultou o crescimento da marca nessa região. Além disso, as marcas concorrentes, como Kylie Cosmetics e Rare Beauty, intensificaram a competição, o que forçou a Fenty Beauty a manter uma estratégia de constante renovação de produtos e engajamento contínuo com seu público.

O império de Rihanna: de Fenty Beauty à Savage X Fenty

O sucesso de Fenty Beauty não é o único fator que contribui para a crescente fortuna de Rihanna. Em 2025, ela se tornou oficialmente uma bilionária, com sua principal fonte de riqueza vindo das suas marcas de beleza e lingerie.

Além da Fenty Beauty, a Savage X Fenty, sua marca de lingerie inclusiva lançada em 2018, também tem sido uma fonte significativa de receita, com US$ 150 milhões em vendas em 2023. Sua participação na empresa é estimada em cerca de US$ 270 milhões.

Rihanna também expandiu sua presença no mercado de cuidados com a pele com o lançamento da Fenty Skin e continuou a assegurar contratos de alto perfil, como o com a Dior, sendo a embaixadora do perfume J’adore desde 2024.