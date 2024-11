Sete milionários que escolheram não deixar sua fortura para os filhos

Laurene Powell Jobs, viúva de Steve Jobs, disse ao The New York Times certa vez que não quer passar a fortuna de US$ 24 bilhões que herdou do marido para seus filhos. "Não estou interessada em construir isso [riqueza herdada], e meus filhos sabem disso", falou. "Se eu viver o suficiente, isso termina aqui."

O Business Insider compilou uma lista de milionários e bilionários que não passarão suas fortunas para seus filhos em seus testamentos. Confira:

Gordon Ramsay

Com um patrimônio líquido de US$ 70 milhões, Gordon Ramsay é um dos maiores nomes da indústria de restaurantes do Reino Unido. Ele é dono e operador de 35 restaurantes em todo o mundo, com sete estrelas Michelin entre eles, de acordo com o site de sua empresa. O chef celebridade tem uma forte presença na TV, apresentando programas como "MasterChef USA", "MasterChef Junior" e "Hell's Kitchen".

O pai de seis filhos, casado com a esposa Tana desde 1996, não tem intenção de deixar sua fortuna pra os herdeiros naturais. "[Minha fortuna] definitivamente não vai para eles", disse Ramsay ao The Telegraph. "E não é de forma maldosa; é para não estragá-los. A única coisa que concordei com Tana é que eles recebem 25% de depósito em um apartamento, mas não o apartamento inteiro."

Sting

O cantor disse que nenhum de seus seis filhos herdaria nada. A Forbes estimou em 2023 que o patrimônio líquido de Sting era de cerca de US$ 210 milhões.

"Eu disse a eles que não sobraria muito dinheiro porque [minha esposa e eu] estamos gastando", disse Sting ao Daily Mail. "Temos muitos compromissos. O que entra, gastamos, e não sobra muito."

Elton John

Com uma carreira na música que abrange quatro décadas, a turnê de aposentadoria de Elton John arrecadou enormes US$ 939 milhões, de acordo com a Billboard, aumentando seu patrimônio líquido de US$ 81 milhões.

John e seu marido, David Furnish, têm dois filhos — Zachary, 13, e Elijah, 11 — mas o cantor não tem intenção de "estragá-los" com sua vasta fortuna.

"Os meninos vivem as vidas mais incríveis, eles não são crianças normais, e eu não estou fingindo que são", disse Elton John ao The Daily Mirror. "Mas você tem que ter alguma aparência de normalidade, algum respeito pelo dinheiro, algum respeito pelo trabalho."

George Lucas

Lucas, pai de quatro filhos, viu seu patrimônio líquido disparar para US$ 6,4 bilhões após vender a franquia Star Wars e sua produtora "Lucasfilm" — ambas das quais Lucas possuía 100% dos direitos — para a The Walt Disney Company por US$ 4,05 bilhões em 2012. A Forbes estima seu patrimônio líquido em 2024 em US$ 5,3 bilhões.

No entanto, um porta-voz de Lucas disse ao The Hollywood Reporter que a maioria dos fundos obtidos com o acordo iriam para projetos de filantropia educacional.