Bilionários do mundo acumulam US$ 20,1 tri; 8 vezes o PIB do Brasil

A nova edição da lista World’s Billionaires, publicada pela Forbes nesta terça-feira, 10, mostra um crescimento acelerado no número e na riqueza dos bilionários.

Em 2026, o ranking reúne 3.428 bilionários no planeta, 390 a mais do que no levantamento anterior. Na prática, isso significa que o mundo ganhou mais de um novo bilionário por dia ao longo dos últimos 12 meses.

A concentração de riqueza também atingiu um novo recorde. Juntas, as fortunas desse grupo somam US$ 20,1 trilhões, cerca de US$ 4 trilhões acima do valor registrado em 2025.

Esse valor representa oito vezes o Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil, que alcançou R$ 12,7 trilhões em 2025. Na cotação atual, isso significa cerca de US$ 2,4 trilhões.

O patrimônio médio entre os bilionários também cresceu. Em 2026, cada integrante da lista possui, em média, cerca de US$ 5,8 bilhões, acima dos US$ 5,3 bilhões registrados no ano anterior.

O clube dos US$ 100 bilhões cresce

A lista também registra expansão no grupo de bilionários com fortunas acima de US$ 100 bilhões. Em 2026, o chamado “Clube dos US$ 100 bilhões” reúne 20 pessoas, ante 15 no ano anterior.

Quase metade desses patrimônios está ligada ao setor de tecnologia, impulsionado principalmente pela valorização de empresas de software, plataformas digitais e inteligência artificial.

Entre os novos integrantes do grupo está o empresário de criptomoedas Changpeng Zhao, com patrimônio estimado em US$ 110 bilhões.

Novos bilionários e riqueza gerada pela tecnologia

A edição de 2026 registra 390 novos bilionários no ranking.

Entre os estreantes aparecem nomes da cultura pop e do esporte, como Beyoncé, Dr. Dre e Roger Federer.

A inteligência artificial também impulsiona novas fortunas. Pelo menos 86 bilionários possuem riqueza ligada diretamente ao setor. Desse grupo, 42 pessoas se tornaram bilionárias apenas nos últimos 12 meses, com empresas como Perplexity, Mistral, Cursor e Cognition.

Perfil dos bilionários

A idade média dos bilionários da lista é de 65 anos, ligeiramente abaixo dos 66 anos registrados em 2025.

A pessoa mais jovem do ranking é a herdeira brasileira Amelie Voigt Trejes, de 20 anos, ligada à fabricante de equipamentos industriais WEG. No extremo oposto está o empresário americano do setor de seguros George Joseph, que completou 104 anos.

A maioria das fortunas foi construída pelos próprios empresários. Cerca de 67% dos integrantes do ranking são classificados como self-made.

Os Estados Unidos continuam liderando a concentração de grandes fortunas. O país reúne 989 bilionários, o maior número entre todos os países. Em seguida aparecem China, incluindo Hong Kong, com 610, e Índia, com 229.

Ao todo, os bilionários da lista vêm de 80 países diferentes.

Os 10 mais ricos do mundo em 2026

O primeiro lugar pertence a Elon Musk, com patrimônio estimado em US$ 839 bilhões. Na sequência aparecem os cofundadores do Google Larry Page, com US$ 257 bilhões, e Sergey Brin, com US$ 237 bilhões.

Veja os dez maiores patrimônios individuais do mundo segundo a Forbes:

Elon Musk — US$ 839 bilhões Larry Page — US$ 257 bilhões Sergey Brin — US$ 237 bilhões Jeff Bezos — US$ 224 bilhões Mark Zuckerberg — US$ 222 bilhões Larry Ellison — US$ 190 bilhões Bernard Arnault & família — US$ 171 bilhões Jensen Huang — US$ 154 bilhões Warren Buffett — US$ 149 bilhões Amancio Ortega — US$ 148 bilhões

