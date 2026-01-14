Atriz com maior bilheteria da história participou de 'Avatar' e 'Vingadores'

Zoe Saldaña se tornou a atriz com a maior bilheteria acumulada de todos os tempos após o desempenho de “Avatar: Fogo e Cinzas” nos cinemas. O novo capítulo da franquia dirigida por James Cameron ultrapassou US$ 1,23 bilhão em receita global em dezembro, elevando o total de bilheteria dos filmes estrelados pela atriz para US$ 15,47 bilhões, segundo levantamento do The Numbers e divulgado pela Variety.

Saldaña aparece nos três filmes de maior bilheteria da história: “Avatar” (2009) e “Avatar: O Caminho da Água” (2022) ocupam, respectivamente, o 1º e 3º lugares do ranking mundial, enquanto “Vingadores: Ultimato” (2019) está na 2ª posição.

Ela também é a primeira atriz a participar de quatro filmes que ultrapassaram US$ 2 bilhões em arrecadação global, incluindo “Vingadores: Guerra Infinita” (2018).

Além do universo de Avatar, Saldaña interpretou Gamora em quatro produções da Marvel, incluindo a trilogia de “Guardiões da Galáxia”, e viveu Nyota Uhura na trilogia Star Trek, que superou US$ 1 bilhão somados.

Até 2024, o montante de bilheteria associado ao nome da atriz já ultrapassava US$ 14 bilhões, atrás apenas de Scarlett Johansson e Samuel L. Jackson. O desempenho de “Avatar: Fogo e Cinzas” a colocou no topo.

Oscar, prêmios e novos projetos

O ano de 2025 marcou uma virada na carreira da atriz. Em março, Zoe Saldaña venceu o Oscar de melhor atriz coadjuvante pelo musical “Emilia Pérez”, de Jacques Audiard, tornando-se a primeira dominicano-americana a conquistar a estatueta.

A produção estreou em Cannes, acumulou críticas positivas e venceu o SAG, o BAFTA, o Globo de Ouro e o Critics Choice, consolidando o papel de Saldaña na temporada de premiações.

Continuidade da franquia Avatar

Em “Avatar: Fogo e Cinzas”, Saldaña reprisa Neytiri e contracena com Sam Worthington, que interpreta Jake Sully. A transformação da atriz utiliza tecnologia de performance capture, desenvolvida por James Cameron, que permite registrar movimentos e expressões de forma detalhada antes da composição digital.

Saldaña deve retornar nos próximos dois filmes da saga, “Avatar 4” (previsto para dezembro de 2029) e “Avatar 5” (planejado para dezembro de 2031), prolongando sua presença em uma das séries cinematográficas mais lucrativas do cinema.