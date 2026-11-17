Ganhar o "BBB" já rendeu R$ 500 mil, R$ 1 milhão e uma bolada acima dos R$ 5 milhões. Desde a estreia, em 2002, o reality da Globo consagrou 26 campeões, com uma premiação que acompanhou as mudanças do programa.

Kleber Bambam inaugurou a lista de vencedores. Já em 2026, Ana Paula Renault conquistou o maior prêmio da história da atração: R$ 5.708.712, cerca de R$ 5,7 milhões. A jornalista voltou ao confinamento dez anos depois de sua primeira participação.

Entre essas duas vitórias, o programa teve uma primeira campeã, participantes que venceram ao retornar à casa e uma sequência de 13 edições com o mesmo valor para o primeiro colocado. Veja quem ganhou cada temporada e quanto recebeu.

Quando começa o BBB 27 e quais são as novidades?

O "BBB 27" estreia em 11 de janeiro de 2027, uma segunda-feira, com apresentação de Tadeu Schmidt. A temporada terá duração prevista de 100 dias e reunirá Pipocas, Camarotes e Veteranos.

Antes da estreia, o "Seleção BBB", exibido de 8 a 10 de janeiro, acompanhará os candidatos das Casas de Vidro nas cinco regiões do Brasil. Além de disputar vagas no elenco, eles participarão de provas que darão vantagens para usar na casa principal.

Entre as mudanças, o Sincerão terá um formato mais ágil, com elementos de jogo. Aos domingos, a formação do Paredão será dividida em duas exibições: começará à tarde, após "Temperatura Máxima", e terminará à noite, depois do "Fantástico", com a Prova Bate e Volta.

Os eliminados também terão uma nova recepção. Às terças-feiras, a primeira entrevista acontecerá na TV Globo, logo após o programa, com plateia e a participação de um fã e um hater. Depois, a conversa continuará no "Bate-Papo BBB", no gshow e no Globoplay.

Até o momento, a Globo não anunciou qual será o prêmio para o campeão do "BBB 27".