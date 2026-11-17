RESUMO ＋ Em novembro de 2026, a Allcom Telecom, empresa brasileira de conectividade e IoT, e Maurício Barros, criador do canal Fui de Elétrico, realizam uma expedição de carro elétrico de 24 mil quilômetros. O BYD Yuan Plus AWD 2027 passará pelas 26 capitais estaduais e pelo Distrito Federal em 45 dias, com monitoramento por 4G, satélite e LoRaWAN.

Uma expedição inédita está percorrendo aproximadamente 24 mil quilômetros pelo Brasil a bordo de um carro 100% elétrico, com monitoramento integrado por satélite, câmeras embarcadas e Internet das Coisas (IoT).

A jornada, que já está em andamento, passará pelas 26 capitais estaduais e pelo Distrito Federal, além de alcançar os extremos do território nacional, entre Oiapoque, no Amapá, e Chuí, no Rio Grande do Sul.

Com duração estimada de 45 dias, o projeto reúne tecnologias de conectividade para acompanhar o veículo ao longo do percurso, inclusive em regiões onde a infraestrutura de comunicação ainda representa um desafio.

A iniciativa é resultado de uma parceria entre a Allcom Telecom, empresa brasileira especializada em conectividade e IoT, e Maurício Barros, criador do canal Fui de Elétrico, responsável por conduzir o veículo e documentar a experiência.

Além de demonstrar a viabilidade de viagens de longa distância com automóveis elétricos, a expedição busca colocar à prova soluções de monitoramento utilizadas em operações de logística, transporte e gestão de frotas.

O modelo escolhido para a travessia é um BYD Yuan Plus AWD 2027, avaliado em R$ 269 mil, equipado com tração integral e bateria de 74,9 kWh.

A escolha considera a necessidade de enfrentar diferentes condições de deslocamento, incluindo trechos sem pavimentação, como a BR-319, que liga Porto Velho a Manaus, e segmentos da Rodovia Transamazônica, no Pará.

Segundo os organizadores, o veículo possui autonomia de até 500 quilômetros, dependendo das condições de utilização.

A previsão é que o carro consuma aproximadamente 3.600 kWh de energia elétrica ao longo da viagem, o equivalente a cerca de R$ 3.600 em recargas, considerando o custo médio estimado de R$ 1 por kWh.

Isso representa uma despesa aproximada de R$ 0,15 por quilômetro rodado, sem considerar outros custos da expedição.

Um carro elétrico conectado por três tecnologias

Um dos diferenciais da travessia está na integração de três tecnologias de comunicação: rede celular 4G LTE, conectividade satelital e LoRaWAN, protocolo de comunicação sem fio de longo alcance e baixo consumo de energia.

As soluções possuem características distintas e são utilizadas para ampliar as alternativas de transmissão de informações em diferentes condições geográficas.

Para acompanhar a expedição, a Allcom disponibilizou um ecossistema que reúne câmeras embarcadas, videotelemetria, rastreamento veicular e uma plataforma integrada de gestão.

Os equipamentos permitem coletar informações sobre localização e deslocamento, além de registrar imagens que contribuem para o acompanhamento da operação.

Os dados são reunidos em uma plataforma de gerenciamento, demonstrando como diferentes dispositivos, redes de comunicação e sistemas podem atuar de maneira integrada.

A proposta é especialmente relevante diante das dimensões territoriais brasileiras, onde a disponibilidade de redes celulares varia entre centros urbanos, rodovias e regiões afastadas.

Nesse cenário, a combinação de diferentes tecnologias pode ampliar a capacidade de monitoramento de veículos e ativos, reduzindo a dependência de uma única infraestrutura de comunicação.

"Um país com dimensões continentais exige soluções que vão além de uma única rede de comunicação. Ao reunir conectividade celular, satelital e LoRaWAN, equipamentos embarcados e uma plataforma de gestão, conseguimos demonstrar como diferentes tecnologias podem trabalhar de forma integrada para acompanhar operações em diferentes cenários. Mais do que conectar dispositivos, queremos transformar dados em inteligência para os negócios e oferecer alternativas de conectividade onde quer que nossos clientes estejam", afirma Marcio Fabozi, CEO da Allcom Telecom.

Monitoramento integrado amplia possibilidades para transporte e logística

A expedição coloca em prática o conceito One Stop Shop da Allcom, que reúne conectividade, equipamentos e plataformas de gerenciamento em um único ecossistema de Internet das Coisas.

Ao integrar essas soluções em um veículo que percorre milhares de quilômetros, a companhia demonstra como tecnologias de monitoramento podem ser aplicadas em condições reais de operação.

A experiência também reforça o conceito de Seamless Connectivity, defendido pela empresa, que busca oferecer alternativas de conectividade adaptadas às necessidades de cada operação, independentemente de sua localização.

Embora a travessia seja realizada com um único automóvel, as soluções embarcadas possuem aplicações em escala comercial.

Empresas de transporte, operadores logísticos e gestores de frotas podem utilizar tecnologias semelhantes para acompanhar veículos, monitorar deslocamentos, registrar ocorrências e obter informações que auxiliem na tomada de decisões.

Em operações de transporte de cargas, por exemplo, a integração de rastreamento, videotelemetria e conectividade pode ampliar a visibilidade sobre o percurso e facilitar o acompanhamento de ativos em regiões com diferentes condições de cobertura.

Travessia também coloca à prova a mobilidade elétrica no Brasil

Além da conectividade, a expedição pretende documentar os desafios de percorrer o território brasileiro utilizando exclusivamente energia elétrica para movimentar o veículo.

Ao longo dos 24 mil quilômetros previstos, Maurício Barros registrará a disponibilidade de pontos de recarga, o consumo energético, a autonomia do automóvel e as condições das estradas.

O trajeto contempla grandes centros urbanos e regiões onde a infraestrutura necessária para viagens de longa distância pode exigir maior planejamento.

A jornada parte de São Paulo e inclui cidades como Curitiba, Florianópolis, Porto Alegre, Campo Grande, Cuiabá, Porto Velho, Rio Branco, Manaus, Boa Vista, Belém, Macapá, São Luís, Fortaleza, Recife, Salvador, Brasília, Belo Horizonte e Rio de Janeiro, além de outros destinos.

A combinação entre mobilidade elétrica e monitoramento conectado transforma a viagem em uma demonstração das possibilidades de aplicação da IoT no transporte brasileiro.

Enquanto o veículo enfrenta diferentes condições de deslocamento e recarga, as soluções embarcadas permitem observar como tecnologias de comunicação podem contribuir para o acompanhamento de operações em trajetos extensos.

Para a Allcom, que possui mais de 4,5 milhões de dispositivos conectados e atende mais de 8 mil clientes diretos e indiretos, a iniciativa também demonstra como a integração de hardware, conectividade e software pode ser aplicada a diferentes segmentos, incluindo logística, agronegócio, indústria e mobilidade.

Os desafios, os registros das câmeras embarcadas e os bastidores da travessia estão sendo documentados pelo canal Fui de Elétrico e compartilhados nas redes sociais dos parceiros ao longo da jornada.